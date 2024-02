Le gouvernement du Canada annonce l'appui de l'UNESCO d'un projet du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique





VICTORIA, BC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le saumon du Pacifique revêt une valeur inestimable pour les écosystèmes naturels, les pratiques culturelles et spirituelles, les emplois et les revenus, ainsi que pour le plaisir récréatif le long de la côte et des bassins versants intérieurs de la Colombie-Britannique. Les estuaires côtiers de la province, où l'eau douce et l'eau de mer se rencontrent, constituent un habitat particulièrement vital pour d'importantes espèces de saumon du Pacifique, fournissant de la nourriture aux jeunes poissons ainsi qu'à de nombreux autres animaux aquatiques et terrestres. Grâce à la science, aux partenariats et à l'action, le gouvernement du Canada s'efforce de protéger les estuaires côtiers et les habitats océaniques qui soutiendront la bonne santé et la diversité des populations de saumon pendant des générations.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a félicité The Nature Trust of British Columbia après que son projet visant l'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique ait été approuvé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant que contribution officielle à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030.

Le projet d'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique est un projet quinquennal soutenu par le Fonds de restauration et d'innovation du saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), qui est cofinancé par Pêches et Océans Canada (MPO) et la Province de la Colombie-Britannique. Depuis 2019, le MPO a versé 8 432 473 $ en financement à The Nature Trust of British Columbia.

Dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, des biologistes de la restauration, des ingénieurs et d'autres experts du Centre d'expertise en restauration de l'habitat du Ministère ont apporté un soutien important à plusieurs grands projets de restauration écologique, en fournissant des conseils techniques et du travail manuel pour appuyer The Nature Trust of British Columbia et ses partenaires des Premières Nations dans leurs travaux, visant à restaurer les processus estuariens de base qui soutiennent les poissons, la faune sauvage, ainsi que les systèmes alimentaires autochtones. Les efforts ont commencé avant même que le projet d'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique ne soit officialisé, et ont inclus la planification et la conception du projet, l'obtention de permis, l'enlèvement des talus, le raccordement du chenal de marée, le rétablissement de la végétation des marais salés, et la surveillance des travaux de construction pour les estuaires des rivières Gwa'dzi (Quatse), Xwesam (Salmon), Snuneymuxw (Nanaimo), Kw'a'luxw (Englishman), et Cowichan.

En réunissant des partenaires de 12 Premières Nations, du gouvernement, d'organismes environnementaux et d'établissements d'enseignement, pour surveiller et restaurer ces précieux habitats, le projet d'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique illustre vraiment la vision de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, en fournissant « la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons ».

Lors de son passage à Victoria, le ministre Wilkinson a également souligné l'abandon des permis définitifs d'exploitation pétrolière et gazière extracôtière dans la région canadienne du Pacifique. Il s'agit des derniers permis pétroliers et gaziers en mer dans la région du Pacifique. Avec leur renonciation, il ne reste plus aucun permis pour le pétrole et le gaz sur la côte ouest du Canada.

Cette renonciation remplit également une condition pour les Premières Nations dans le cadre de l'initiative de Financement de projets pour la permanence (FPP) du projet de la mer Great Bear. En décembre 2022, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'octroi de 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones dans le cadre de l'approche du FPP, qui réunira des fonds gouvernementaux et privés pour soutenir des initiatives de conservation à grande échelle, à long terme, et dirigées par des Autochtones.

En prenant des mesures visant à renoncer aux permis d'exploitation pétrolière et gazière extracôtière, à mettre en oeuvre l'initiative de FPP de la mer Great Bear, et à soutenir les projets de restauration écologique, le Canada adopte une approche holistique de la conservation, de l'intendance, et de la gestion des écosystèmes. Grâce à cette reconnaissance de l'UNESCO, les efforts déployés dans le cadre du projet d'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique sont reconnus pour leur contribution à transformer la façon dont nous menons nos recherches océaniques, et à atteindre notre objectif commun de garder nos océans en bonne santé.

Citations

« Il est essentiel de comprendre les effets de l'élévation du niveau de la mer et d'autres effets des changements climatiques sur les estuaires côtiers, en vue d'améliorer la santé des stocks de poissons sauvages en Colombie-Britannique. L'important travail accompli par The Nature Trust of British Columbia visant à surveiller, à évaluer, et à restaurer cet habitat essentiel pour le saumon du Pacifique, en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations, est au coeur de notre objectif de protéger les populations de saumon du Pacifique. Cette approbation de l'UNESCO montre que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de santé des écosystèmes et des stocks de poissons en Colombie-Britannique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Bien que les estuaires et les milieux humides côtiers représentent moins de trois pour cent de notre littoral, ils soutiennent plus de 80 pour cent des poissons et de la faune vivant sur les côtes de la Colombie-Britannique. Félicitations à The Nature Trust of British Columbia et à ses nombreux partenaires d'avoir reçu une reconnaissance internationale pour votre travail exceptionnel, qui vise à préserver ces écosystèmes. Les éloges que vous avez reçus de l'UNESCO - l'une des organisations les plus importantes au monde pour la coopération internationale - ne sont pas facilement acquis et sont très bien mérités. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« C'est un honneur que le projet d'amélioration de la résilience des estuaires côtiers de la Colombie-Britannique soit reconnu et approuvé par l'UNESCO dans le cadre de la Décennie de l'océan. Le fait d'être approuvé et d'avoir notre projet rattaché au Programme-cadre du patrimoine culturel démontre l'incidence d'un projet, qui fait participer de manière significative les communautés autochtones en vue de contribuer à la co-conception, de développer les capacités, de permettre une plus grande diversité, et de mettre en valeur l'intégration de la science et des connaissances et du patrimoine culturels. Cette reconnaissance reflète l'engagement de tous nos partenaires sur toute la côte de la Colombie-Britannique à travailler ensemble de manière significative et collaborative, pour s'assurer que ces écosystèmes sont résilients à l'avenir, non seulement pour soutenir les poissons et la faune, mais aussi les communautés côtières qui en dépendent. »

Tom Reid, gestionnaire des terres protégées de la côte ouest, The Nature Trust of British Columbia Fondation

Faits en bref

Les estuaires et les milieux humides côtiers représentent moins de 3 % du littoral de la Colombie-Britannique, mais ils abritent plus de 80 % des poissons et de la faune côtière de la province. La santé des écosystèmes de l'estuaire est vulnérable aux effets des changements climatiques en raison de l'élévation du niveau de la mer, de l'acidification des océans, des changements de température et de salinité, et d'autres facteurs.

The Nature Trust of British Columbia a reçu un financement de projet de 8 552 415 $ de juillet 2019 à mars 2024, et recevra 3 493 975 $ de mai 2023 à mars 2026.

a reçu un financement de projet de 8 552 415 $ de juillet 2019 à mars recevra 3 493 975 $ de mai 2023 à mars 2026. Depuis sa création, le FRISCB a permis de financer 155 projets, ce qui représente un investissement de plus de 214,67 millions de dollars dans le rétablissement des stocks de saumon sauvage du Pacifique, et le soutien au secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique.

Dans le budget de 2021 le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 100 millions de dollars supplémentaires pour élargir le programme du FRISCB en tant qu'élément clé de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP), ce qui porte la contribution totale du Canada à 200 millions de dollars sur sept ans. Dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement de la Colombie-Britannique de doubler son investissement, la Province fournit 85,7 millions de dollars sur sept ans.

L'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du gouvernement du Canada est le plus important investissement gouvernemental jamais réalisé à ce jour dans le cadre des efforts, visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada entreprendra une intervention stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur une action concertée, afin de stabiliser et de rétablir le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les populations et les collectivités, qui dépendent de sa durabilité.

Dans le cadre de l'ISSP, le Centre d'expertise en restauration de l'habitat nouvellement créé ajoute une capacité accrue et de nouveaux experts techniques, y compris des ingénieurs côtiers et des géomorphologues, pour soutenir des solutions fondées sur la nature qui seront plus résilientes et efficaces face aux pressions climatiques changeantes, pour soutenir la conservation et le rétablissement du saumon.

Le Canada appuie activement la Décennie des Nations Unies pour les océans et est membre de l'Alliance pour la Décennie des océans. Pêches et Océans Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour continuer à promouvoir une contribution canadienne forte et unique. À ce jour, près de 100 projets dirigés par des Canadiens ont reçu l'appui de l'UNESCO en tant que contributions officielles à la Décennie de l'océan des Nations Unies.

Liens connexes

