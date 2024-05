Rapport annuel 2023 d'exo -l'Achalandage en hausse et plusieurs Projets Livrés avec Succès





MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Exo, la société de transport des couronnes, dévoile aujourd'hui son rapport annuel 2023. Au cours de cette dernière année marquée par le retour important de l'achalandage dans ses services, exo a su tirer son épingle du jeu dans un contexte financier difficile en livrant plusieurs projets essentiels pour mieux répondre aux besoins des citoyens des couronnes.

Les faits saillants de l'année 2023

L'achalandage a progressé de 25 % entre 2022 et 2023 pour l'ensemble du réseau d'exo?;

Le nouveau réseau d'autobus dans les secteurs de Chambly - Richelieu - Carignan et Le Richelain/Roussillon a été adopté massivement par les usagers avec une augmentation d'environ 6 % de l'achalandage?;

- - et Le Richelain/Roussillon a été adopté massivement par les usagers avec une augmentation d'environ 6 % de l'achalandage?; Le service innovant exo à la demande est maintenant permanent à Beloeil et McMasterville?;

est maintenant permanent à et McMasterville?; Plusieurs projets au bénéfice des usagers ont été livrés dans les budgets et dans les temps.

Un retour marqué de la clientèle dans le transport collectif

L'année 2023 a connu un rebond significatif de l'achalandage dans les trains, les autobus et le transport adapté. L'augmentation de l'achalandage démontre que la population des couronnes fait de plus en plus le choix logique d'utiliser le transport collectif pour ses déplacements.

Augmentation de l'achalandage entre 2022 et 2023 selon le mode de transport

Autobus : 23 %

Train : 30,6 %

: 30,6 % Transport adapté : 21,5 %

: 21,5 % Transport à la demande Beloeil - McMasterville : 57 % Terrebonne : 903 %



Les hausses d'achalandage sont de bonnes nouvelles, mais elles impliquent certains défis. Le débalancement entre l'offre de service limitée à 95 % de l'offre prépandémie et la demande de plus en plus forte peut créer à l'occasion des enjeux de surcharges, exacerbés par la pénurie de chauffeurs. En ce sens, exo et ses partenaires ont identifié plusieurs mesures pour améliorer la situation par l'entremise d'une cellule d'action en 2023. Ces mesures, dont certaines ont déjà été déployées, favoriseront le maintien d'une offre de service de transport fiable et de qualité pour la région métropolitaine.

Des améliorations tangibles au service

Les améliorations apportées au réseau exo ont également participé à rendre le choix du transport collectif encore plus logique pour les citoyens des couronnes. La mise en service du nouveau réseau d'autobus dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain/Roussillon, en phase avec l'arrivée du REM, a été couronnée de succès. L'achalandage a augmenté d'environ 6 % dans ces secteurs à la même période entre 2022 et 2023.

Exo a pérennisé le transport à la demande à Beloeil et McMasterville, en plus de prolonger le projet pilote d'un an à Terrebonne, en raison du succès manifeste de ces services. Ce mode de transport collectif innovant a permis à exo de mieux répondre aux besoins réels de déplacement des citoyens en optimisant l'offre de service.

Des projets majeurs livrés dans les temps

En 2023, exo a réussi à livrer d'importants projets d'infrastructure, dans les budgets et dans les temps, dans un contexte financier serré. Ces projets améliorent significativement l'expérience de déplacement et la sécurité des usagers.

Voici certains des projets livrés en 2023

L'amélioration de la sécurité des accès à la gare Montréal-Ouest?;

La réfection de ponceaux ferroviaires et de passages à niveau sur la ligne 11 - Vaudreuil /Hudson?;

/Hudson?; La construction d'un nouveau terminus moderne à contrecoeur?;

Le réaménagement majeur du terminus Châteauguay et la construction d'un nouveau point de vente et service.

Citations

«?Dans un contexte financier limité, exo a su innover et optimiser ses opérations pour améliorer sa performance opérationnelle et la qualité de son service. Tout au long de l'année et sur tous les plans, nous avons rivalisé d'agilité pour faire plus avec moins. D'ailleurs, optimiser les dépenses récurrentes est une pratique déjà bien établie chez exo et de laquelle nous sommes très fiers?», affirme Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

«?Nous avons livré plusieurs projets importants pour les usagers dans la dernière année, et ce, dans les temps et en respectant le budget initial. Les améliorations au réseau et à ses infrastructures continueront de contribuer au retour massif des citoyens des couronnes dans nos services de train, d'autobus, de transport à la demande et de transport adapté, comme nous l'avons vu dans la dernière année?», déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le rapport annuel est disponible sur le site web d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

2 mai 2024 à 10:26

