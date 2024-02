Catalyst annonce des nominations au conseil consultatif canadien et souhaite la bienvenue à la nouvelle présidente du conseil Linda Hasenfratz, cheffe de la direction de Linamar





TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'équité entre les sexes et des milieux de travail inclusifs au Canada, Catalyst Canada franchit une étape importante en nommant Mme Linda Hasenfratz, présidente-directrice du conseil d'administration et cheffe de la direction de Linamar Corporation, à titre de nouvelle présidente de son conseil consultatif canadien.

Catalyst a également nommé les nouveaux membres suivants :

M. David Gunn , président, Edward Jones Canada

, président, Mme Veni Iozzo , vice-présidente à la direction, Biens immobiliers d'entreprise et transformation du milieu de travail, CIBC

, vice-présidente à la direction, Biens immobiliers d'entreprise et transformation du milieu de travail, CIBC Mme Christine Morris , première vice-présidente à la direction, Transformation, habilitation et expérience client, Groupe Banque TD

Julie Cafley, Ph. D., directrice générale de Catalyst Canada, a exprimé son enthousiasme au sujet des nouvelles nominations en déclarant : « Nous sommes fiers d'accueillir Linda, David, Veni et Chris au sein du conseil consultatif canadien. La richesse de leur expérience et leur engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion seront un atout inestimable dans la réalisation de notre mission visant à créer des milieux de travail favorables aux femmes. »

Mme Linda Hasenfratz, la présidente du conseil nouvellement nommée, a également fait part de ses réflexions sur ce rôle important : « C'est un honneur pour moi d'assumer la présidence du conseil consultatif canadien. Je me réjouis de travailler avec Catalyst Canada et mes estimés collègues pour favoriser des changements importants et créer des environnements inclusifs où tout le monde s'épanouit. »

Ces nominations témoignent de l'engagement continu de Catalyst Canada en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans les milieux de travail canadiens. L'expertise et le leadership combinés de Mme Hasenfratz, M. Gunn, Mme Iozzo et Mme Morris contribueront sans aucun doute à façonner un paysage des affaires plus inclusif et plus équitable d'un bout à l'autre du pays.

La biographie des nouveaux membres du conseil consultatif canadien est présentée ci-dessous.

Linda Hasenfratz , présidente-directrice du conseil d'administration et cheffe de la direction, Linama Corporation

Nommée cheffe de la direction en 2022, Mme Hasenfratz est responsable des activités mondiales de Linamar, notamment de ses 33?500 employés répartis sur 70 sites de fabrication et 14 centres de recherche et développement dans 17 pays générant un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. Mme Hasenfratz s'implique activement dans des activités philanthropiques et siège à divers conseils d'administration et groupes consultatifs, ce qui témoigne de son dévouement à l'avancement des femmes dans le monde des affaires et de ses contributions à des organisations caritatives. Elle siège au conseil consultatif canadien de Catalyst depuis 2003. Mme Hasenfratz a reçu de nombreux prix et distinctions soulignant son leadership et sa réussite entrepreneuriale, dont le titre de chef de la direction exceptionnel de l'année au Canada et l'Ordre du Canada. À l'international, Mme Hasenfratz a également été nommée Chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2015 par la France, l'une des plus hautes distinctions décernées à une personne n'oeuvrant pas dans le domaine public, et a reçu la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Hongrie en 2016. Mme Hasenfratz détient une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la Ivey School of Business ainsi qu'un baccalauréat en science (avec spécialisation) de l'Université Western.

David Gunn , président, Edward Jones Canada



M. Gunn est responsable de plus de 2300 conseillers, administrateurs de succursale et associés qui oeuvrent pour améliorer le bien-être financier des particuliers, des familles et des collectivités au Canada. M. Gunn a commencé sa carrière à titre de conseiller financier à Calgary en 2000, après quoi il a assumé divers rôles de leadership au sein de la société, renforçant ses compétences en travaillant au siège social à Saint-Louis avant de revenir au Canada pour diriger l'équipe Acquisition de talents, représentants en services financiers. Depuis qu'il a accédé au poste de président en juin 2018, M. Gunn est un ardent défenseur d'un solide développement des talents et de l'orientation client, s'efforçant d'aligner le travail de chaque associé d'Edward Jones sur l'expérience client. M. Gunn est titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec spécialisation) de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Il est également diplômé du Securities Industry Institute de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern.

Veni Iozzo , vice-présidente à la direction, Biens immobiliers d'entreprise et transformation du milieu de travail, CIBC



Mme Iozzo assure la direction stratégique et le leadership de la stratégie mondiale de la CIBC en matière d'expérience en milieu de travail, y compris la responsabilité de la création d'une conception avant-gardiste du milieu de travail qui favorise une culture client axée sur la raison d'être de la société. Elle est également responsable du portefeuille immobilier mondial de la CIBC, notamment de la conception et de la construction de nouveaux sièges sociaux ainsi que de l'emménagement dans ces nouveaux environnements de travail. Comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, son expérience de cadre supérieure s'étend à diverses disciplines, notamment le marketing, les communications, la direction des ventes, le développement de produits, les affaires publiques, l'investissement communautaire et la transformation culturelle. Championne passionnée de l'inclusion et de la diversité, Mme Iozzo occupe le poste de vice-présidente du conseil de la fondation de Trillium Health Partners, l'un des plus grands établissements de soins de santé communautaires au Canada. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Royal Roads, en Colombie-Britannique, elle a obtenu son titre d'administratrice (IAS.A) dans le cadre du Programme de perfectionnement des administrateurs de l'IAS-Rotman.

Christine (Chris) Morris , première vice-présidente à la direction, Transformation, habilitation et expérience client, Groupe Banque TD



Mme Morris est responsable des programmes de transformation, des données et analyses d'entreprise et de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, ainsi que des activités client, du marketing, de la stratégie numérique, des paiements et de l'innovation, et du changement au sein de l'entreprise et de l'excellence opérationnelle en Amérique du Nord. À la TD depuis plus de 30 ans, Mme Morris a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-présidente à la direction et cheffe de l'exploitation, Services bancaires personnels au Canada. Mme Morris appuie activement les initiatives de diversité et d'inclusion de la TD et préside le comité des femmes dirigeantes de la banque ainsi que le conseil d'administration de Toronto Finance International. Titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Western, Mme Morris a suivi le programme de gestion des risques RMA/Wharton.

À propos du conseil consultatif canadien de Catalyst



Le conseil consultatif canadien de Catalyst est composé de cadres supérieurs qui contribuent à éclairer et à guider notre stratégie :

Linda Hasenfratz (présidente)

Cheffe de la direction

Linamar Corporation Elio Luongo

Chef de la direction et associé principal

KPMG LLP Canada Michèle Boudria

Présidente et cheffe de la direction

Les Restaurants McDonald's du Canada David McKay

Président et chef de la direction

RBC Tabatha Bull

Présidente et cheffe de la direction

Conseil canadien pour l'entreprise autochtone David Morgenstern

Président

Accenture Canada Julie Cafley

Directrice générale

Catalyst Canada Christine Morris

Première vice-présidente à la direction Transformation, habilitation et expérience client

Groupe Banque TD Sabrina Geremia

Vice-présidente et responsable nationale

Google Canada Susannah Pierce

Présidente

Shell Canada David Gunn

Président

Edward Jones Canada David Simmonds

Vice-président principal et chef des communications et de la durabilité, Échelle mondiale

Great-West LifeCo. et Canada Life Tim Haney

Chef de la direction, Canada

Dentons Canada LLP Anthony Viel

Chef de la direction et associé directeur

Deloitte Canada Beth Horowitz

Administratrice et conseillère Goldy Hyder

Président et chef de la direction

Conseil canadien des affaires Veni Iozzo

Vice-présidente à la direction

Biens immobiliers d'entreprise et transformation du milieu de travail

CIBC Darryl White

Chef de la direction

Groupe financier BMO Leela Wilson

Directrice des revenus

Catalyst







À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des chefs de la direction les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst favorise le changement grâce à un leadership, à des solutions applicables et à une communauté dynamique de sociétés multinationales qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership, parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

SOURCE Catalyst Inc.

21 février 2024 à 13:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :