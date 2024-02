La Matsqui First Nation recevra plus de 59 millions de dollars pour réparer les torts du passé





TERRITOIRE DE LA MATSQUI FIRST NATION, ABBOTSFORD, BC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renouveler les relations avec les peuples autochtones au Canada en fonction de l'affirmation des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Ce travail comprend le versement d'indemnités aux Premières Nations dans le cadre de règlements de revendications particulières afin de réparer les torts commis par le gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, Alice McKay, chef de la Matsqui First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un règlement de plus de 59 millions de dollars pour indemniser Matsqui pour la prise de ses terres de réserve sans indemnisation adéquate et le blocage de l'accès à ses terres de réserve à la suite de la construction des emprises de la Vancouver Power Company sur la réserve indienne Sahhacum 1 et la réserve indienne Matsqui Main 2.

En 1908, le Canada a accordé à la Vancouver Power Company des emprises, ce qui désigne un corridor des terres prises de la réserve, pour la construction et l'exploitation d'un tramway traversant deux réserves de la Matsqui First Nation. Matsqui n'a pas reçu d'indemnisation adéquate pour la saisie de ses terres de réserve. De plus, le Canada était censé veiller à ce que les passages à niveau soient construits et entretenus le long des emprises, mais il n'a pas respecté cette entente. Par conséquent, l'accès de Matsqui à ses terres de réserve a été coupé.

Des décennies de politiques coloniales, y compris le déni et la dépossession des terres, ont créé des écarts socioéconomiques entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada. Le respect des obligations légales du Canada et l'indemnisation adéquate des peuples autochtones pour ce qui leur a été illégalement enlevé ou refusé sont essentiels pour rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

Le règlement de revendications comme celle-ci est une étape clé de la réconciliation avec les Premières Nations - une étape qui reconnaît et corrige les torts du passé et qui aide à bâtir un avenir meilleur pour tous au Canada.

Citations

« La Matsqui First Nation et notre gouvernement de Matsqui sont très heureux d'avoir conclu un règlement avec le Canada sur cette importante revendication. Nous sommes aussi heureux que le Canada ait reconnu ses torts historiques et nous reconnaissons l'engagement du Canada à renouveler les relations et à régler les revendications. Nous avons hâte de travailler ensemble pour poursuivre le cheminement vers la guérison et parvenir à un règlement des autres revendications en suspens de Matsqui. »

Alice McKay

Chef, gouvernement de la Matsqui First Nation

« Je dis souvent, d'abord la vérité, puis la réconciliation. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada reconnaît le traitement qu'il a réservé aux Premières Nations et tente de corriger la situation. Historiquement, le gouvernement n'était pas un bon partenaire dans ces relations de nation à nation. La célébration de ce règlement aujourd'hui est un symbole de notre engagement continu à nous présenter comme un partenaire égal avec le désir de faire mieux dans notre relation avec la Matsqui First Nation maintenant et dans l'avenir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La tribu Màthexwi (aussi connue sous le nom de la Matsqui First Nation) est une communauté Stó:l? de près de 300 membres, dont la plupart habitent actuellement la ville d' Abbotsford . Le coeur du territoire de Matsqui s'étend le long du fleuve Fraser, de l'île Crescent au mont Sumas, et vers le sud, au-delà de la frontière canado-américaine.

. Le coeur du territoire de Matsqui s'étend le long du fleuve Fraser, de l'île Crescent au mont Sumas, et vers le sud, au-delà de la frontière canado-américaine. Le terme revendication particulière désigne généralement les revendications des Premières Nations contre la Couronne concernant les terres et les biens des réserves des Premières Nations et le non-respect des traités historiques et d'autres ententes.

Du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2024, 283 réclamations ont été réglées pour une indemnisation de près de 10 milliards de dollars. Depuis le début du programme des revendications particulières, en 1973, jusqu'au 31 janvier 2024, 688 revendications totalisant 13,9 milliards de dollars ont été réglées par voie de négociation.

Revendications particulières

