La Société de l'arthrite du Canada et le Creative Destruction Lab s'associent pour accélérer les innovations dans le domaine de l'arthrite





TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - La Société de l'arthrite du Canada et le Creative Destruction Lab (CDL) de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto offriront des occasions transformatrices aux innovateurs avant-gardistes afin d'accélérer et de développer des solutions pour les personnes atteintes d'arthrite.

Des entrepreneurs du Canada travaillant sur des solutions et des produits d'avant-garde seront identifiés par le CDL et la Société de l'arthrite du Canada et recevront de l'aide afin de développer et lancer leurs innovations sur le marché. Cette aide comprend un financement ainsi que l'accès à une équipe d'experts en gestion de projets composée de 120 personnes et d'un groupe de mentors de classe mondiale.

« Nous sommes heureux de nous associer au CDL et de changer le cours de l'arthrite au Canada », de déclarer Trish Barbato. « Ce partenariat se traduira par plusieurs nouvelles occasions pour les innovateurs du domaine de l'arthrite afin qu'ils accélèrent et bâtissent leurs entreprises et, éventuellement, proposent des solutions percutantes aux six millions de personnes au Canada vivant avec cette maladie chronique. »

Le CDL propose un programme axé sur des objectifs pour les entreprises scientifiques et technologiques en phase d'amorçage et massivement extensibles. Les entreprises diplômées du CDL deviennent des entreprises prospères et bénéficient d'un mentorat, de conseils et d'une structure solides. Son modèle de renommée mondiale réunit une combinaison très efficace d'entrepreneurs, d'investisseurs, de scientifiques et des personnes qui prennent des risques dans le but de soutenir des solutions transformatrices.

« Le CDL crée un marché pour le jugement entrepreneurial - grâce à ce partenariat, les entrepreneurs expérimentés aideront les fondateurs à développer leurs innovations dans le domaine de la technologie de l'arthrite », de dire Sonia Sennik, directrice générale du CDL. « Nous sommes ravis d'accueillir la Société de l'arthrite du Canada au sein de la communauté mondiale du CDL. »

Dès le printemps 2025, le CDL et la Société de l'arthrite du Canada organiseront une vitrine annuelle afin de récompenser un minimum de quatre entreprises au Canada pour leurs innovations révolutionnaires liées à l'arthrite. En soulignant l'importance et la prévalence de l'arthrite ainsi que le besoin de solutions novatrices auprès des principales entreprises mondiales de technologie de la santé, la Société de l'arthrite du Canada et le CDL stimuleront la poursuite de l'innovation dans le domaine de l'arthrite. Les entreprises en démarrage qui travaillent sur des innovations liées à l'arthrite sont encouragées à poser leur candidature au programme de financement non dilutif du CDL.

À propos de Creative Destruction Lab

Creative Destruction Lab (CDL) est une organisation à but non lucratif qui propose un programme axé sur des objectifs pour les entreprises scientifiques et technologiques en phase d'amorçage et massivement extensibles. Son programme d'une durée de neuf mois permet aux fondateurs d'apprendre auprès d'entrepreneurs expérimentés, augmentant ainsi leurs chances de réussite. Fondé en 2012 par le professeur Ajay Agrawal de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, le programme exploite 13 sites dans sept pays : Oxford, Seattle, Paris, Atlanta, Madison, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, Berlin, Estonie et Melbourne. Pour en apprendre davantage, consultez le site creativedestructionlab.com/fr/.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada représente les six millions de personnes au Canada vivant avec l'arthrite aujourd'hui et les millions d'autres qui sont touchés ou à risque de l'être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l'arthrite du Canada combat l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l'arthrite au Canada. Nous redoublerons d'efforts jusqu'à ce que tout le monde soit libéré de la douleur atroce de l'arthrite. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don ou du bénévolat, visitez : arthrite.ca.

SOURCE Société d'Arthrite Canada

21 février 2024 à 09:13

