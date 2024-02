Ouinex réalise une levée en ICO de plus de 4 millions de dollars





La campagne de levée de fonds de Ouinex démontre un fort soutien de la communauté d'utilisateurs pour sa plateforme d'un nouveau genre

PARIS, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Ouinex , une plateforme sécurisée et réglementée de trading d'actifs numériques dédiée aux traders actifs, boucle ses premiers tours de financement seed et privés, à hauteur de 4 millions de dollars. Suite à la réussite de sa première levée en seed en 2023, Ouinex vient de procéder à une nouvelle levée de fonds à hauteur de 2.2 millions de dollars, en seulement quelques jours.

Ce tour de financement privé ainsi que la vente en seed, ont été exclusivement menés au sein de la communauté Ouinex, garantissant une implication à 100% des utilisateurs dans le processus de levée de fonds. Cette stratégie met non seulement en évidence l'engagement de la plateforme envers sa communauté, mais positionne également Ouinex comme un potentiel acteur clé dans l'espace du trading de crypto-monnaies.

La communauté Ouinex est exclusivement composée de traders actifs qualifiés ayant une expérience significative dans les produits de la finance traditionnelle (TradFI). Cette implication apporte non seulement un soutien financier, mais garantit également à Ouinex une base active d'utilisateurs dès le premier jour de lancement.

Les jetons seront distribués directement sur la plateforme Ouinex, le projet a déjà sécurisé sa base d'utilisateurs avant même que le produit ne soit lancé.

"Nous avions prévu un tour de financement privé de quatre semaines mais il s'est vendu en moins de 48 heures ! Par conséquent, nous avons dû ouvrir une allocation supplémentaire de jetons pour satisfaire la demande. Cela témoigne de la force et de l'enthousiasme de notre communauté", a déclaré Ilies Larbi, DG de Ouinex. "Notre engagement envers notre communauté, non seulement s'aligne sur les principes de la décentralisation, mais garantit également que les membres de notre communauté ne sont pas seulement des investisseurs et des utilisateurs, mais des participants actifs dans l'avenir de Ouinex."

Les 4 millions de dollars levés en seed et en tour privé seront utilisés de manière stratégique dans l'amélioration de la plateforme de trading, ainsi que pour obtenir des licences réglementaires dans le but de développer rapidement la marque à l'international.

Ouinex remercie sa communauté pour son soutien indéfectible et s'apprête à lancer sa plateforme de trading afin de répondre aux besoins et aux demandes des investisseurs actifs sur les marchés.

À propos de Ouinex

Ouinex est une plateforme réglementée et sécurisée de crypto-monnaies dédiée aux traders actifs, qui offre une latence réduite et des frais de trading ultra compétitifs. Ouinex apporte le meilleur de l'infrastructure de trading de la finance traditionnelle au Web3, grâce à un compte de trading unifié, permettant aux utilisateurs de trader des instruments de la TradFi en utilisant leurs cryptomonnaies en marge.



21 février 2024

