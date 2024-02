Air Transat devient partenaire officiel du CF Montréal





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - CF Montréal et Air Transat unissent leurs forces dans un partenariat pluriannuel, qui prendra son envol dès la saison 2024. Il s'agit d'une première collaboration de cette nature, tant pour le transporteur aérien que pour le club de soccer de la MLS, marquant un engagement mutuel envers la valorisation du sport et de la communauté montréalaise, tout en élargissant leur portée à de nouvelles audiences.

«?Nous sommes ravis et fiers de s'allier à Air Transat, un fleuron québécois qui partage nos valeurs et qui, tout comme nous, contribue à l'union des communautés avec des expériences uniques, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. En collaborant avec ce partenaire d'excellence et chef de file dans son domaine, le CF Montréal s'associe à un grand joueur du Québec inc. Cette association avec Air Transat, un acteur majeur de chez nous, illustre notre engagement commun vers l'excellence dans nos domaines respectifs.?»

«?En devenant partenaire officiel du CF Montréal, nous célébrons une communauté, un esprit, une ville, a affirmé Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing de Transat. Ce partenariat est une affirmation puissante de notre identité montréalaise, une ville qui nous a vu naître et grandir, et qui est le coeur battant de nos opérations. Air Transat a toujours été plus qu'une compagnie aérienne?; c'est une ambassadrice de notre ville et une passerelle entre les cultures, à l'image du soccer, le sport le plus pratiqué au monde.?»

Célébrer le début d'une ère nouvelle

Pour marquer le coup d'envoi de ce partenariat, Air Transat et le CF Montréal initient plusieurs actions dès cette saison. Les partisans auront notamment la chance d'expérimenter l'union de ces deux univers à travers un concours offrant la chance à deux supporters d'encourager le CF Montréal lors d'un important match à l'étranger, le 10 mars contre l'Inter Miami CF. Ce concours est une première étape d'une série d'activations qui rapprocheront les partisans du Club aux adeptes de voyages du monde entier.



Dès le match d'ouverture à domicile, présenté par Air Transat, au Stade Saputo le 13 avril prochain, les supporters pourront ressentir l'impact de ce partenariat avec une activation terrain lors du match et l'introduction du vote pour l'Étoile du match Air Transat, un moment où le meilleur joueur de chaque match sera mis à l'honneur.

À propos du CF Montréal

Fondé en 1992 et ayant complété sa première saison en 1993, le CF Montréal est un Club de soccer professionnel évoluant en MLS depuis 2012. Il a gagné cinq fois (2008, 2013, 2014, 2019, 2021) le Championnat canadien et a notamment accédé à la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2015, ainsi qu'aux quarts de finale en 2009 et en 2022. Le CF Montréal dispute ses matchs à domicile au Stade Saputo, un stade spécifique au soccer de 19?619 places.

L'organisation a mis sur pied en 2010 l'Académie du CF Montréal, un centre de formation de joueurs de soccer, qui compte plus de 100 joueurs et joueuses. Le CF Montréal a été le premier Club professionnel en Amérique du Nord à proposer un programme sport-études. La structure de développement du Club comprend aussi les équipes de la Pré-Académie U13 et U14. Le réseau des Clubs partenaires (CIP) et les programmes régionaux permettent également au Club de rejoindre près de 1000 joueurs supplémentaires d'âge U8 à U12. Le programme féminin a été introduit à l'Académie du Club le 31 mai 2023.



Par la Fondation Impact de Montréal, qui célébrait en 2023 son 10e anniversaire, le CF Montréal est très engagé dans la communauté. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux vulnérables. Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité physique et l'insertion sociale.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5?000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

