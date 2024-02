GreenShield aide les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur santé en main de façon proactive grâce à un nouveau programme de soins de santé préventifs





Offert en collaboration avec Dynacare, le programme unique en son genre de GreenShield permet aux employés et aux employées de prévenir et de gérer les problèmes de santé chroniques grâce à des soins holistiques.

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Près de la moitié des Canadiens et Canadiennes sont atteints d'au moins un problème de santé chronique grave, et la prévalence et le nombre de maladies chroniques augmentent avec l'âge.1 Étonnamment, 80 % de ces maladies chroniques pourraient être évitées grâce à l'adoption d'un mode de vie plus sain.2 Malheureusement, de nombreuses personnes au Canada n'ont pas le soutien dont elles ont besoin pour entreprendre un cheminement vers l'amélioration de leur santé.

"GreenShield, le seul fournisseur national de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, offre maintenant un programme de soins de santé préventifs unique en son genre conçu pour aider la population canadienne à prévenir et à gérer les maladies chroniques au moyen d'interventions proactives. "

Offert en collaboration avec Dynacare (une entreprise de Labcorp et l'un des principaux fournisseurs de solutions de santé et de bien-être au Canada), le programme de GreenShield donne aux employés et aux employées un aperçu de leur état de santé dans leur milieu de travail. Le dépistage biométrique est suivi d'un encadrement individuel en santé avec un infirmier ou une infirmière et d'autres professionnels de la santé.

« Nous savons que la prise de mesures de santé préventives peut jouer un rôle essentiel dans la réduction des risques de développer des problèmes de santé chroniques, mais l'accès aux dépistages de routine et la compréhension des résultats demeurent un défi pour de nombreux Canadiens et Canadiennes », affirme Joe Blomeley, premier vice-président et leader des services de santé et des affaires commerciales à GreenShield. « En lançant ce programme complet, nous souhaitons offrir aux 45 % de Canadiens et Canadiennes qui ont des problèmes de santé chroniques graves l'apprentissage et l'éducation nécessaires pour les aider à améliorer considérablement leurs résultats en matière de santé. »

Offert aux employeurs à l'échelle nationale, le nouveau Programme de soins de santé préventifs comprend :

Des examens de santé sur place par Dynacare, qui fournissent des renseignements essentiels sur les risques de maladie cardiaque, de diabète, d'hypertension artérielle et plus encore.

qui fournissent des renseignements essentiels sur les risques de maladie cardiaque, de diabète, d'hypertension artérielle et plus encore. Une consultation avec un infirmier ou une infirmière de GreenShield Santé, pour offrir une explication approfondie des résultats des analyses de sang et des tests de dépistage, et une aide à l'élaboration d'un programme de soins personnalisé.

pour offrir une explication approfondie des résultats des analyses de sang et des tests de dépistage, et une aide à l'élaboration d'un programme de soins personnalisé. Des services d'encadrement et de formation en santé pour changer les habitudes de vie, offerts par des diététistes agréés, des accompagnateurs en santé pour les maladies chroniques, des éducateurs certifiés en diabète, des spécialistes du sommeil, des pharmaciens et pharmaciennes, et plus encore.

offerts par des diététistes agréés, des accompagnateurs en santé pour les maladies chroniques, des éducateurs certifiés en diabète, des spécialistes du sommeil, des pharmaciens et pharmaciennes, et plus encore. Recommandations de programmes de santé des employeurs, en fonction des besoins en matière de santé observés dans les résultats aux tests.

« Les maladies chroniques ont des répercussions importantes sur le système de soins de santé, l'économie et les individus », a déclaré Brendon Lalonde, vice-président, Développement des affaires, Solutions et service aux clients à Dynacare. « Le soutien que nous fournissons à GreenShield renforce notre engagement à offrir des solutions de santé et de bien-être de première qualité et facilement accessibles à la population canadienne. »

Le nouveau programme de GreenShield s'harmonise avec son approche holistique des soins de santé et met davantage l'accent sur les mesures de santé préventives et la prise en charge des maladies chroniques. Grâce à GreenShield Santé, les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder à un éventail complet de services de santé, y compris des services de soutien en santé mentale et en bien-être, en télémédecine et en pharmacie, tous offerts par GreenShield+, un écosystème révolutionnaire de soins de santé et d'assurance intégrés.

Le programme de GreenShield fait également progresser la mission sociale de l'entreprise qui consiste à améliorer la santé de tous. En tant qu'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, GreenShield réinvestit dans la collectivité et déploie ses services de soins de santé en propriété exclusive pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité. En lançant des programmes d'impact social dans des domaines comme la santé mentale, la santé buccodentaire et les médicaments essentiels, l'entreprise est maintenant en bonne voie de réinvestir 75 millions de dollars pour avoir un impact positif sur la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025.

« GreenShield croit que la santé est un droit fondamental, affirme M. Blomeley. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité aux programmes de santé préventifs, nous redoublons d'efforts en ce sens et aidons un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes à vivre longtemps et en santé. »

À propos de Dynacare

Dynacare, une entreprise de Labcorp, s'est engagée à être le chef de file des solutions de santé et de bien-être au Canada. La qualité des soins est au coeur de tout ce que nous faisons. Nous développons continuellement des programmes et des services novateurs pour avoir un impact positif sur la vie des Canadiens et aider les fournisseurs de soins de santé à offrir les meilleurs soins possibles. Cela inclut nos tests spécialisés, nos services pratiques de soins à domicile et Dynacare Plus, un portail en ligne facile à utiliser où les individus peuvent comprendre les résultats de leurs tests de laboratoire et gérer leur santé.

En plus d'offrir le menu de tests de diagnostic et de dépistage le plus vaste et le plus avancé au Canada, Dynacare aide les médecins à poser des diagnostics plus sûrs et à prendre des décisions cliniques. Dynacare Genetics and Specialty Services façonne l'avenir en apportant aux cliniciens et à l'industrie des soins de santé des avancées dans le domaine des tests de laboratoire médical et des services novateurs. Grâce à Dynacare Insurance Solutions, nous fournissons des preuves médicales rapides et précises au secteur de l'assurance, et nous contribuons à améliorer la santé et la sécurité des employés par le biais de tests sur le lieu de travail et de programmes de bien-être avec Dynacare Workplace.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-- payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

