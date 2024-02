Zinkworks et Samsung collaborent pour présenter les innovations rApp au Mobile World Congress 2024





ATHLONE, Irlande, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Zinkworks, fournisseur de services de développement clés en main, est heureux d'annoncer sa collaboration avec Samsung pour présenter ses rApps révolutionnaires au Mobile World Congress (MWC) 2024. Lors de cet événement, qui se tiendra à la Fira Grand Via de Barcelone, Samsung présentera les rApps de pointe de Zinkworks au stand 2M20, situé dans le hall 2.

Ji-Yun Seol, vice-président et responsable de la stratégie des produits, division Réseaux de Samsung Electronics, a déclaré : « Le RAN Intelligent Controller (RIC) est un nouveau système de contrôle de réseau ouvert qui présente des avantages considérables pour l'automatisation intelligente des réseaux. Nous sommes impatients de voir les partenaires de l'écosystème RIC en pleine croissance développer divers cas d'utilisation de rApps tels que la prédiction du trafic et de la qualité de service de Zinkwork. »

Améliorer l'efficacité du réseau grâce à la prédiction intelligente

Les rApps de Zinkworks permettent aux opérateurs de réseaux d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure performance. Qu'ils soient déployés en tant que rApp sur le RIC ou intégrés directement via les API REST de la plateforme, les modèles de prédiction automatisés de Zinkworks contribuent à réduire les coûts, à accroître l'efficacité du réseau et à atteindre les objectifs de développement durable en réduisant le gaspillage des ressources et de l'énergie.

Paul Madden, PDG de Zinkworks, a commenté : « Nous nous réjouissons de participer à nouveau au Mobile World Congress cette année et de collaborer avec Samsung, qui présentera l'avenir de la prédiction des réseaux avec les rApps de Zinkworks, dans le cadre de son écosystème Samsung SMO rApp. »

Deux applications seront présentées :

? Zinkworks Network Traffic Prediction (NTP) :

NTP fournit des outils adaptatifs pour prédire le trafic réseau. L'intégration de ce modèle de prédiction dans le plan de contrôle du réseau rend les réseaux plus proactifs et plus résistants.

? Zinkworks Quality of Service Prediction (QoS-P) :

La prédiction de la qualité de service (QoS-P) améliore le réseau 5G en prédisant les indicateurs clés de performance et en fournissant des scores de qualité de service. Ces prévisions améliorent les performances du réseau en permettant une répartition proactive des ressources et un fractionnement dynamique du réseau.

Venez nous voir au MWC 2024 et découvrez l'avenir des prédictions de réseau

Si vous assistez au MWC 2024, rendez-vous au stand Samsungs 2M20, Hall 2 à la Fira Grand Via, Barcelone, pour découvrir les dernières innovations en matière de rApps. Pour programmer une réunion avec notre équipe afin d'en savoir plus sur nos offres, cliquez ici .

