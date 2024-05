Kyndryl ouvre son Centre mondial des opérations de sécurité au Canada





TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Kyndryl (NYSE : KD), le plus important fournisseur de services d'infrastructure informatique dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a créé un centre des opérations de sécurité à Barrie, en Ontario, afin d'offrir un soutien et une protection pendant l'ensemble du cycle de vie des cybermenaces en faisant appel à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et aux systèmes d'automatisation intégrés.

Ce centre est conçu pour être un guichet de cyberdéfense fonctionnant 24 heures sur 24 dans le but de fournir des renseignements au sujet des cybermenaces et une réponse aux incidents de la part d'experts en cybersécurité. Kyndryl fournit un modèle hybride qui permet aux organisations d'externaliser de manière sélective certaines fonctions de cybersécurité ou d'externaliser entièrement la gestion de bout en bout de leurs opérations de cybersécurité en les lui confiant. Cette flexibilité est essentielle alors que les cyberincidents deviennent monnaie courante dans tous les secteurs d'activités et au sein de la fonction gouvernementale et que les organisations se préparent en vue des nouvelles réglementations sur la cybersécurité qui doivent être mises en oeuvre par le gouvernement du Canada. Kyndryl mesure parfaitement l'importance de ces réglementations qui visent à assurer la protection de l'économie, de la sécurité nationale et de la sécurité publique. Le réseau mondial de centres des opérations de sécurité de Kyndryl constituera une autre ligne de défense à l'heure où de nombreux pays à travers le monde prennent des mesures similaires afin de réduire les possibles violations et perturbations qui sont le fait d'attaques toujours plus sophistiquées.

Tandis que les organisations continuent d'adopter la transformation numérique et les rapides avancées technologiques, le paysage des menaces continue de s'étendre de façon exponentielle. En fait, selon la toute dernière étude d'IDC Canada portant sur les cyberattaques dans le pays, 64 % des organisations canadiennes ont connu un ou plusieurs cyberincidents par mois et un peu plus de la moitié a été victime d'une moins une infection par rançongiciel dans les 12 mois.*

« L'augmentation du nombre de cyberincidents a fait apparaître de nouvelles priorités pour les dirigeants, notamment le renforcement de la cyberrésilience, la prise en compte des réglementations et de la conformité et la gestion des pénuries de compétences en matière de sécurité. S'appuyant sur notre expérience dans le domaine de la gestion d'infrastructures informatiques complexes et essentielles, le nouveau centre des opérations de sécurité de Kyndryl répond à ces préoccupations avec un modèle flexible et évolutif qui aide les organisations à anticiper, à se protéger, à résister et à se relever à la suite de cybermenaces », a déclaré Farhaz Thobani, président de Kyndryl Canada.

« Dans l'environnement numérique d'aujourd'hui, les organisations sont confrontées à de nombreux défis en matière de cybersécurité, défis amplifiés par l'adoption rapide du télétravail et des services infonuagiques. Il n'a jamais été aussi crucial de posséder un centre des opérations de sécurité servant de guichet centralisé afin de surveiller et de détecter les cybermenaces et d'y répondre. Les centres des opérations de sécurité jouent un rôle clé dans l'atténuation des risques en exploitant les compétences spécialisées, des solutions de sécurité avancées et les renseignements obtenus de manière proactive au sujet des menaces. Le lancement du nouveau centre des opérations de sécurité de Kyndryl souligne l'engagement de l'entreprise à doter les organisations des outils et de l'expertise nécessaires pour composer avec ces complexités et se défendre contre des cybermenaces sophistiquées », a déclaré Yogesh Shivhare, directeur de la recherche sur la cybersécurité chez IDC Canada.

Ce centre utilise l'envergure internationale de Kyndryl. Il collabore avec les autres centres des opérations de sécurité de Kyndryl et des experts mondiaux en cybersécurité qui gèrent la sécurité de milliers de clients dans tous les secteurs d'activités. Les centres des opérations de sécurité régissent la gestion de la sécurité des infrastructures et des services informatiques essentiels en utilisant des outils avancés tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, en analysant les flux de renseignements au sujet des menaces et en tirant parti des laboratoires de recherche sur les logiciels malveillants conçus pour tester de nouvelles techniques de cyberattaques et rejouer les incidents afin d'en tirer les leçons et de transmettre ces renseignements.

Le centre des opérations de sécurité s'appuie sur la capacité de l'outil Opérations de sécurité en tant que plateforme (SOaaP) de Kyndryl. Conçu et personnalisé dans le but de répondre aux exigences spécifiques du marché canadien, notamment en matière de résidence des données, cet outil est une plateforme unique et unifiée qui fournit une vue centralisée et des informations exploitables.

Reposant sur Microsoft Azure, cette plateforme de Kyndryl s'intègre avec divers outils de gestion des événements et données de sécurité de Microsoft tels que Sentinel et offrent une protection avancée contre les menaces avec Microsoft Defender afin de garantir un environnement opérationnel robuste et sécurisé.

« Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec des entreprises comme Kyndryl, en exploitant l'innovation alimentée par l'intelligence artificielle dans le but de renforcer nos cyberdéfenses collectives au Canada », a déclaré Kevin Magee, chef de la sécurité chez Microsoft Canada. « L'ouverture du centre des opérations de sécurité de Kyndryl à Barrie constitue une étape prometteuse dans nos efforts conjoints en vue d'accentuer les mesures de sécurité et de contrer la montée en flèche du nombre de cybermenaces. »

L'outil SOaaP aide à surveiller, à détecter et à prévenir les toutes dernières cybermenaces et à y répondre en temps réel dans le cadre d'une prestation flexible et d'une approche collaborative avec les homologues mondiaux de Kyndryl. Intégré dans Kyndryl Bridge, l'outil SOaaP permet à Kyndryl de fournir une visibilité et une gestion des risques et des menaces à l'ensemble du parc informatique d'un client afin de déterminer plus rapidement l'impact de toute menace tout en rationalisant également l'orchestration requise entre les opérations informatiques et les opérations de sécurité.

*Sondage éclair sur l'écosystème de sécurité canadien du troisième trimestre 2022 (l'état des rançongiciels) d'IDC numéro CA48412122

