Mavenir a été choisi pour fournir un système de chargement convergent à SETAR, fournisseur national de télécommunications à Aruba

Mavenir, l'éditeur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud-natives qui fonctionnent à partir de n'importe quel cloud, annonce aujourd'hui qu'il a été choisi pour fournir une transformation complète du système de facturation convergent (CCS) du fournisseur national de télécommunications à Aruba, SETAR, en s'appuyant sur la plateforme Digital Enablement de Mavenir (MDE). Le nouveau CCS sera hébergé à Aruba et servira à la fois à SETAR et à Telbo, le principal fournisseur de télécommunications de Bonaire, en utilisant une architecture multi-tenant.

SETAR s'est tourné vers Mavenir, son partenaire de longue date et sur ses capacités éprouvées de transformation numérique pour effectuer la transformation de son système de facturation, qui impliquera la migration du système de facturation actuel fourni par Mavenir à SETAR, vers la dernière version du système MDE CCS. Cette solution moderne, basée sur TM Forum, offre un meilleur délai de mise sur le marché et une architecture simplifiée ayant la convergence de la facturation prépayée et postpayée dans le même système.

Le soutien multi-tenant permettant de gérer les services de SETAR et de Telbo sur la même infrastructure facilite la réduction des coûts d'exploitation et de maintenance. En outre, le nouveau CCS permettra aux deux CSP non seulement de répondre aux besoins actuels des abonnés, mais aussi de jeter les bases de la création de nouvelles offres numériques 5G et de réaliser les objectifs de transformation du réseau 5G.

Une fois la plateforme mise en place, SETAR disposera d'un CCS moderne dans le cloud, qui positionnera le fournisseur de services de manière optimale dans l'ère de la 5G et pour les futures opportunités de monétisation. Le nouveau CCS sera au service de tous les abonnés prépayés et postpayés de SETAR, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, sur les îles d'Aruba et de Bonaire.

Roland Croes, CEO de SETAR, a commenté : « En tant que leader de la technologie, des médias et des télécommunications à Aruba, SETAR innove en permanence pour s'assurer que les communautés de l'île ont accès aux toutes nouvelles technologies, à la connectivité la plus rapide et aux produits, services et applications les plus avancés. Depuis plus d'une décennie, Mavenir est le fournisseur de solutions solide et de confiance de SETAR, qui a mis en oeuvre notre système de tarification actuel et d'autres composants de réseau de base, de sorte que Mavenir était le choix qui s'imposait pour assurer une transformation homogène et un projet de modernisation ».

Sandeep Singh,vice-président principal et directeur général de l'intégration de l'activité numérique de Mavenir, ajoute : « Il s'agit de l'exemple exceptionnel d'un client existant qui fait confiance à Mavenir pour répondre à ses besoins actuels et futurs. allant de la tarification convergente aux parcours clients numériques et aux nouveaux cas d'affaires de monétisation. Mavenir est le seul fournisseur capable d'assurer une modernisation solide et en douceur, tout en veillant à ce que le nouveau système, entièrement numérique et dansr le cloud, prenne en charge les fonctions commerciales existantes et nouvelles qui font partie intégrante de la future prestation de services de SETAR ».

À propos de Mavenir:

Mavenir bâtit l'avenir des réseaux, est le premier en matière de technologie avancée, reste orienté vers la conception d'un simple réseau automatisé, basé sur des logiciels et fonctionnant dans n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout, Mavenir est centré sur la transformation des modes de connexion dans le monde, en accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, au service de plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

