AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À NEW GLASGOW

NEW GLASGOW, NS, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce en matière de logement à New Glasgow.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Nancy Dicks, mairesse de la Ville de New Glasgow, Lennie White, maire de la Municipalité de Westville, et Jim Ryan, maire de la Municipalité de Pictou.

Date : 23 février 2024



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : The Dunkeld

30 N Novie Drive

New Glasgow, N.-E.

B2H 5B7

