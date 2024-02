La CAQ garde secrètes les études sur les retombées économiques prévues pour le Stade olympique, déplore l'opposition libérale





QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La CAQ a rejeté une motion présentée par Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole, exigeant que toute étude concernant les prévisions des retombées économiques en lien avec l'investissement de 870 M$ pour remplacer le toit du Stade olympique soit rendue publique.

La députée libérale de Jeanne-Mance-Viger demande au gouvernement caquiste de mettre le projet sur pause afin d'avoir un portrait global de la situation et non d'improviser un plan sur un coin de table comme c'est l'habitude à la CAQ. Une plus grande rigueur dans l'utilisation des fonds publics est exigée par l'opposition officielle qui estime que les Québécois sont en droit de voir les études qui ont mené à pareil investissement.

« Encore une démonstration du manque de transparence et de rigueur de la CAQ qui joue avec l'argent des Québécois comme si c'était leur argent de poche. Pour justifier l'investissement, ils ont lancé en l'air le chiffre de 2 milliards de dollars que coûterait la démolition du stade et ont fait miroiter des retombées économiques de 1,5 G$. De l'improvisation pure, basée sur aucune étude récente sérieuse. »

- Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole et députée de Jeanne-Mance-Viger

20 février 2024 à 18:41

