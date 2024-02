Possession de crabes de taille non réglementaire : une entreprise de transformation de fruits de mer établie à Richmond reçoit une amende de 40 000 $





RICHMOND, BC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Une inspection de routine d'usines de transformation commerciale de fruits de mer, effectuée en janvier 2023 par des agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans (MPO), a mené à l'imposition d'une amende de 40 000 $. Le 6 décembre 2023, Tenshi Seafood Limited a plaidé coupable à l'accusation de possession de crabes de taille non réglementaire par une entreprise commerciale - une infraction à la Loi sur les pêches du Canada. L'entreprise a reçu l'amende à la cour provinciale de Richmond.

La capture de crabes de taille non réglementaire constitue la plus grande menace à la conservation du crabe dormeur, qui est une source de nourriture traditionnelle pour les peuples autochtones et le gagne-pain des pêcheurs commerciaux de crabe. De plus, le crabe dormeur représente un avantage économique important pour les collectivités côtières, en particulier pour le tourisme et l'industrie de la pêche sportive.

Il s'agit de la deuxième lourde amende imposée à Tenshi Seafood Limited, qui avait déjà reçu en janvier 2020 une amende de 75 000 $ pour obstruction ainsi que l'ordre de se conformer à diverses conditions.

Le MPO a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de faire respecter la Loi sur les pêches. Dans le cadre de ses efforts pour perturber et empêcher les activités illégales, le MPO demande au public de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Quiconque possède des renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer ces renseignements par courriel à l'adresse [email protected].

Faits en bref

Toutes les entreprises commerciales de fruits de mer doivent suivre les réglementations strictes et complètes énoncées dans les lois provinciales et fédérales, y compris les règlements de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Loi sur les pêches .

. L'amende importante met en évidence la gravité de l'infraction aux règles et règlements de pêche de la Loi sur les pêches , qui visent à protéger la souveraineté économique du Canada et à préserver les populations de poissons en péril.

, qui visent à protéger la souveraineté économique du et à préserver les populations de poissons en péril. La taille réglementaire est la principale mesure de conservation utilisée dans le cadre de toutes les activités de pêche au crabe. En Colombie-Britannique, le crabe dormeur mâle doit mesurer au moins 165 mm de largeur (entre les points les plus éloignés de sa carapace) pour être conservé. Le crabe dormeur femelle doit être relâché.

La protection des femelles et d'une partie importante des mâles matures dans les populations de crabes dormeurs permet de maintenir des stocks exploitables.

Liens : Condamnation antérieure de Tenshi Seafood Limited - Le fait d'entraver l'action des agents des pêches du MPO dans l'exercice de leurs fonctions ou de ne pas fournir les documents requis constitue une infraction grave et potentiellement coûteuse - Canada.ca

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen des fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, rendez-vous sur https://www.dfo-mpo.gc.ca/connect/index-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

20 février 2024 à 18:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :