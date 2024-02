Avis public - Pilules contraceptives Audrina 28 : dans certains lots, les autocollants indiquant le jour de la semaine présentent une erreur d'impression qui pourrait entraîner une confusion au niveau du dosage





Résumé

Produit : Certains lots de pilules contraceptives Audrina 28 (énumérés ci-dessous)

Problème : Produits de santé -- Étiquetage

Quoi faire : prenez vos pilules Audrina 28 comme prescrit. Si votre autocollant indiquant le jour de la semaine présente une erreur d'impression et indique «?mardi?» au lieu de «?jeudi?», vous pouvez : Prendre note de votre prise quotidienne de pilules de façon indépendante ou corriger l'erreur en inscrivant le jour approprié sur l'autocollant. Envisager des rappels supplémentaires pour prendre votre pilule à l'heure prévue, comme une alarme quotidienne; Aller à votre pharmacie pour demander un remplacement de vos autocollants indiquant le jour de la semaine. Jamp Pharma Corp commencera à distribuer des autocollants corrigés dans les pharmacies canadiennes au cours des prochaines semaines. Sinon, communiquez directement avec Jamp Pharma Corp par téléphone au 1-866-399-9091, ou par courriel à [email protected] , pour demander les autocollants indiquant le jour de la semaine corrigés.

prenez vos pilules Audrina 28 comme prescrit. Si votre autocollant indiquant le jour de la semaine présente une erreur d'impression et indique «?mardi?» au lieu de «?jeudi?», vous pouvez :

Produits visés

Produit DIN Lot Date d'expiration Audrina 28 02532182 232155 232156 232157 232158 Mars 2025

Problème

Certains lots de pilules contraceptives Audrina 28 présentent une erreur d'impression qui pourrait entraîner une confusion quant au moment de prendre le médicament.

Audrina 28 est un médicament sur ordonnance utilisé pour prévenir la grossesse et traiter l'acné modérée chez les femmes menstruées âgées de 14 ans ou plus. Les autocollants sont destinés à être appliqués sur la plaquette alvéolée contenant les pilules. Ils indiquent le premier jour de la semaine où l'on commence à prendre le médicament et chaque jour de la semaine où les pilules doivent être prises. Dans les lots concernés, certains autocollants indiquent mardi alors qu'ils devraient indiquer jeudi (voir photo). Les autocollants sont utilisés pour aider les personnes à se rappeler de prendre leur pilule un jour donné. Si le jour n'est pas exact sur l'autocollant, il peut y avoir un risque accru d'oublier une dose ou de prendre trop de pilules.

Oublier de prendre une dose pourrait mener à la grossesse. Prendre trop de pilules pourrait augmenter le risque d'effets secondaires, tels que la nausée, des douleurs à l'estomac, des étourdissements, ainsi que des tachetures ou des saignements.

Ce problème n'affecte pas la sécurité ou la qualité des pilules elles-mêmes. Vous devez continuer à prendre votre médicament comme prescrit et noter l'heure à laquelle vous prenez vos pilules afin d'éviter d'oublier des doses ou d'en prendre trop.

Jamp Pharma Corp., le fabricant d'Audrina 28, travaille à corriger ce problème. La compagnie distribuera des autocollants indiquant le jour de la semaine corrigés aux pharmacies dans les semaines à venir. Les clients qui prennent Audrina 28 pourront se procurer gratuitement les autocollants corrigés.

Ce que vous devriez faire

Prenez vos pilules Audrina 28 comme prescrit. Si votre autocollant indiquant le jour de la semaine présente une erreur d'impression et indique «?mardi?» au lieu de «?jeudi?», vous pouvez : Prendre note de votre prise quotidienne de pilules de façon indépendante ou corriger l'erreur en inscrivant le jour approprié sur l'autocollant. Envisager des rappels supplémentaires pour prendre votre pilule à l'heure prévue, comme une alarme quotidienne; Aller à votre pharmacie pour demander un remplacement de vos autocollants indiquant le jour de la semaine. Jamp Pharma Corp commencera à distribuer des autocollants corrigés dans les pharmacies canadiennes au cours des prochaines semaines. Communiquez directement avec Jamp Pharma Corp par téléphone au 1-866-399-9091, ou par courriel à [email protected] , pour demander les autocollants indiquant le jour de la semaine corrigés..

Parlez à un professionnel de soins de santé si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit de contraception, notamment si vous avez sauté des doses.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

