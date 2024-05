Lycored lance le nouveau format d'administration de Lumenato®, offrant aux clients davantage de possibilités en termes de produits





BRANCHBURG, New Jersey, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lycored , le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires, vient de lancer un nouveau format d'administration ? l'émulsion Lumenato® ? pour son extrait propriétaire, Lumenato. Il s'agit du dernier ajout de Lycored à sa gamme de formats d'administration de cet ingrédient de soins de la peau ingérable, offrant aux entreprises de biens de consommation emballés des possibilités de formulation élargies.

La lumenato est composée de phytonutriments, comme le phytoène et le phytofluene, et d'acides gras essentiels qui constituent un réservoir de bienfaits dans le corps ; ils agissent de l'intérieur du corps vers l'extérieur pour soutenir la structure de la peau et protéger le collagène afin d'améliorer l'élasticité, la fermeté, et plus encore.1,2 Cette nouvelle émulsion liquide élargit les possibilités pour les marques de tirer parti des avantages polyvalents de Lumenato dans de nouvelles applications, y compris les boissons liquides et les boissons format shot, telles que les shots bien-être.

S'appuyant sur la science et formulée dans un souci de résultats et de fonctionnalités, l'émulsion Lumenato offre aux clients de Lycored un format fluide qui ne laisse aucune particule visible et peut être manipulé facilement. Pour évaluer les performances de l'émulsion Lumenato au fil du temps, une étude de stabilité sur une durée de conservation de 9 mois a aidé à déterminer la présence de l'actif en mesurant les niveaux de caroténoïdes, de phytoène et de phytofluene, tandis que la stabilité a été déterminée en évaluant la couleur de la boisson. Les résultats ont établi qu'il s'agissait d'un format fiable et stable qui soutient efficacement la beauté intérieure pour les consommateurs. Utilisé seul ou associé à d'autres ingrédients tels que le collagène et les céramides pour des effets synergiques, Lumenato offre diverses opportunités aux marques dans la catégorie croissante des boissons de bien-être.

Lumenato est disponible sous deux autres formats : Les billes d'amidon Lumenato, utilisées pour les gummies, les boissons sèches et les capsules, et l'extrait Lumenato, utilisés pour les gels mous, les barres nutritionnelles, les chocolats et les crèmes glacées. Caroline Schroeder, responsable mondial du marketing, a déclaré : « Lumenato est une star des ingrédients pour les soins de la peau qui renforce la peau de l'intérieur vers l'extérieur, favorisant la beauté de l'intérieur. Grâce à notre dernier format d'administration sous forme d'émulsion Lumenato, les marques peuvent développer des produits plus nourrissants, haut de gamme et plus faciles à conserver pour attirer et ravir leurs consommateurs. »

Lycored est une entreprise internationale à l'avant-garde de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec une science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Créée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez www.lycored.com .??

