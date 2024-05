Annonce des lauréats du prix Shaw 2024





Le prix Shaw en astronomie est décerné à

Shrinivas R Kulkarni

professeur George Ellery Hale d'astronomie et de sciences planétaires, Département de physique, de mathématiques et d'astronomie à l'Institut de technologie de Californie, États-Unis,

pour ses découvertes révolutionnaires sur les pulsars millisecondes, les sursauts de rayons gamma, les supernovas et d'autres objets astronomiques variables ou transitoires. Ses contributions à l'astronomie temporelle ont abouti à la conception, à la construction et au leadership de la Palomar Transient Factory et de son successeur, le Zwicky Transient Facility, qui ont révolutionné notre compréhension du ciel optique variable dans le temps.

Le prix Shaw en sciences de la vie et en médecine est décerné à parts égales à

Swee Lay Thein

chercheuse principale et responsable de la branche de la drépanocytose du National Heart, Lung, and Blood Institute at the National Institutes of Health, États-Unis et

Stuart Orkin

professeur distingué David G Nathan de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université Harvard, États-Unis,

pour avoir découvert les mécanismes génétiques et moléculaires sous-jacents du passage de l'hémoglobine foetale à l'hémoglobine adulte, rendant possible une thérapie révolutionnaire et très efficace d'édition du génome pour l'anémie falciforme et la bêta-thalassémie, des maladies sanguines dévastatrices qui touchent des millions de personnes dans le monde.

Le prix Shaw en sciences mathématiques est décerné à parts égales à

Peter Sarnak

professeur de mathématiques Gopal Prasad à l'Institut d'étude avancée de Princeton et professeur de mathématiques Eugene Higgins à l'Université de Princeton, États-Unis,

pour avoir développé la théorie arithmétique des groupes minces et le crible affine, en réunissant la théorie des nombres, l'analyse, la combinatoire, la dynamique, la géométrie et la théorie spectrale.

Mardi 21 mai 2024. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Hong Kong, la Fondation du prix Shaw a annoncé les lauréats du prix Shaw 2024. Cette annonce a été publiée sur le site www.shawprize.org à 15 h 30, heure de Hong Kong (07 h 30 GMT).

Le prix Shaw est composé de trois prix annuels : Astronomie, Sciences de la vie et médecine, et Sciences mathématiques, chacun assorti d'une récompense monétaire de 1,2 million de dollars. Ce prix sera décerné pour la vingtième fois et la cérémonie de remise est prévue pour le mardi 12 novembre 2024 à Hong Kong.

