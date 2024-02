Le gouvernement du Canada annonce un investissement visant à renforcer la position du Canada sur le marché mondial du porc





SHERBROOKE, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - L'industrie porcine canadienne est une puissance économique qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens et contribue à hauteur de plusieurs milliards au PIB du pays. Étant donné que la demande mondiale de viande de porc ne cesse d'augmenter, les producteurs doivent avoir accès aux recherches et aux technologies les plus récentes pour pouvoir acheminer leurs produits de haute qualité vers les rayons des épiceries du Canada et de partout dans le monde.

Afin de soutenir et de renforcer l'industrie porcine, la ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pouvant atteindre 10,6 millions de dollars à Swine Innovation Porc (SIP), dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

La grappe porcine vise à renforcer la position de chef de file du Canada sur le marché mondial du porc, en menant des initiatives de recherche stratégique favorisant les possibilités de durabilité, de résilience et de croissance. Les activités de recherche devraient :

aider à mieux comprendre le rendement environnemental et climatique de l'industrie et ses stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des incidences sur l'environnement;

stimuler l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits grâce à de nouvelles perspectives et technologies;

améliorer le bien-être des animaux et la lutte contre les maladies;

faire progresser la lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

renforcer la compétitivité des producteurs et des transformateurs de viande de porc canadiens.

SIP a organisé avec succès les trois précédentes grappes porcines. Parmi les réussites des grappes précédentes figurent des stratégies d'alimentation visant à accroître la productivité, à réduire l'utilisation d'antibiotiques et à améliorer la qualité de la viande de porc, de nouvelles méthodes visant à améliorer la biosécurité au sein du secteur canadien du transport de porcs et un outil permettant de classer la viande de porc canadienne en fonction de ses attributs de qualité.

En plus de la grappe porcine, la ministre Bibeau a également annoncé l'octroi d'un million de dollars à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) par l'entremise du Fonds pour un gouvernement vert (FGV) pour le remplacement du système de ventilation et des commandes de la porcherie du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke par des ventilateurs à récupération de chaleur plus efficaces. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada finance des projets dans le cadre du FGV, une composante de la Stratégie pour un gouvernement vert qui définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux activités fédérales. AAC a également reçu 835?000 dollars du FGV pour remplacer le système de chauffage au mazout du bâtiment principal de la ferme expérimentale de Normandin par un système de chauffage à la biomasse sous forme de granules, afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Citations

« Avec ce financement, nous nous assurons que nos producteurs de porcs disposent des outils dont ils ont besoin pour demeurer des leaders dans le secteur de l'agriculture. Cela permettra de créer des possibilités d'innovation afin que nous puissions répondre à la demande mondiale croissante pour notre viande de porc canadienne reconnue dans le monde entier ».

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est en misant sur la recherche dans l'industrie porcine que nos producteurs et nos transformateurs, dans l'ensemble du pays, pourront améliorer productivité et qualité. L'investissement annoncé aujourd'hui permet d'assurer la compétitivité du secteur et une croissance soutenue de l'industrie, tant au niveau national qu'international ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Le Fonds pour un gouvernement vert favorise l'innovation dont nous avons besoin pour offrir une économie à faibles émissions de carbone, résiliente aux changements climatiques et propre. Grâce à des projets verts comme la modernisation du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke et de la Ferme expérimentale de Normandin, nous continuons de renforcer notre économie tout en luttant contre les changements climatiques et en appuyant les objectifs de durabilité du Canada. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable du Fonds pour un gouvernement vert et la Stratégie pour un gouvernement vert

« Cet investissement dans la quatrième grappe de recherche sur le porc permettra d'apporter des solutions scientifiques aux producteurs, transformateurs et exportateurs de porcs canadiens. En mobilisant des recherches essentielles et en s'appuyant sur nos capacités scientifiques, la quatrième grappe porcine permettra à notre industrie de mieux répondre à l'évolution constante des préférences des consommateurs, des réalités réglementaires et du potentiel de production ».

- Arno Schober, président de Swine Innovation Porc et producteur de porcs de l'Ontario

Faits marquants

En 2022, le Canada a produit 2,3 millions de tonnes de viande de porc.

a produit 2,3 millions de tonnes de viande de porc. L'industrie porcine a généré plus de 6,5 milliards de dollars de recettes agricoles en 2022, soutenant 31 000 emplois agricoles et contribuant à 103 000 emplois directs, indirects et secondaires dans tout le pays.

Les exportations de porc, qui représentaient les deux tiers de la production canadienne de porc en 2022, ont été évaluées à 4,9 milliards de dollars, sans compter les 6,5 millions de porcs vivants exportés tout au long de l'année.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, le programme Agri-science vise à accélérer l'innovation en finançant et en soutenant les activités scientifiques précommerciales et la recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi qu'aux Canadiennes et aux Canadiens.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient des projets qui visent à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et à aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

La période de réception des demandes pour le volet Grappes est terminée, mais la période de demande pour le volet Projets est ouverte.

Swine Innovation Porc est composé du Conseil canadien du porc et de huit organisations porcines provinciales. Sa mission est de diriger la coordination nationale et la facilitation des initiatives de recherche, de transfert de connaissances et de commercialisation afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie porcine canadienne.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

20 février 2024 à 10:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :