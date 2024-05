La Banque Nationale du Canada annonce les résultats des droits de conversion d'actions privilégiées de premier rang, série 30 (FPUNV)





/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS./

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) annonce aujourd'hui qu'aucune de ses 14 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 30, fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions de série 30 ») actuellement en circulation ne sera convertie, le 15 mai 2024, en actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende non cumulatif, série 31 (FPUNV) (les « actions de série 31 »).

Pendant la période de conversion, 42 445 actions de série 30 ont été déposées aux fins de conversion en actions de série 31, soit moins que le minimum de 1 000 000 d'actions requises pour donner effet à la conversion, conformément aux modalités des actions de série 30 énoncées dans le supplément de prospectus daté du 31 janvier 2014.

Par conséquent, aucune action privilégiée de série 31 ne sera émise le 15 mai 2024 et les détenteurs d'actions de série 30 conserveront leurs actions.

Les actions de série 30 sont actuellement cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NA.PR.S. Comme annoncé précédemment, le 15 avril 2024, le taux de dividende annuel applicable aux actions de série 30 pour la période de cinq ans débutant le 16 mai 2024 et se terminant le 15 mai 2029 sera de 6,191 %.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une de six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

2 mai 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :