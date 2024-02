Envision domine les commandes d'éoliennes à l'étranger parmi les fabricants chinois en 2023





SHANGHAI, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, a franchi une étape remarquable en 2023, en s'assurant la première place dans les prises de commandes d'éoliennes à l'étranger parmi les fabricants chinois. Cette réalisation, rapportée par le grand cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie, place Envision Energy au premier rang avec une capacité de commande de 4,1 GW, largement devant son plus proche concurrent.

Cet exploit met en évidence la domination stratégique d'Envision Energy sur ses pairs, le fabricant chinois concurrent le plus proche n'ayant une capacité que de 1,345 GW, démontrant ainsi l'avance substantielle d'Envision sur le marché.

« Les données de Wood Mackenzie reflètent clairement notre croissance stratégique et notre engagement à stimuler le secteur mondial des énergies renouvelables, a déclaré Kane Xu, vice-président mondial d'Envision Energy. Notre position de leader sur le marché international témoigne de notre technologie avancée, de notre approche centrée sur le client et de nos solides capacités de livraison, en Chine et dans le monde entier. »

Cette réussite souligne non seulement le leadership d'Envision Energy dans le secteur des énergies renouvelables, mais reflète également le rôle important de l'entreprise dans l'élaboration d'un avenir énergétique durable à l'échelle mondiale. Envision Energy continue de stimuler l'innovation et d'étendre sa présence mondiale, renforçant ainsi sa position d'acteur clé sur le marché mondial des énergies renouvelables.

À propos d'Envision Energy

Envision Energy est une entreprise de technologie verte de premier plan qui fournit des solutions de systèmes d'énergie renouvelable pour les entreprises, les gouvernements et les institutions du monde entier. Avec pour mission de « surmonter les défis pour un avenir durable », Envision Energy réduit continuellement les coûts de production, de stockage et de synergie des énergies renouvelables grâce à l'innovation technologique. Englobant trois grands secteurs d'activité ? les éoliennes intelligentes, le stockage de l'énergie et les solutions d'hydrogène vert ? Envision Energy construit en collaboration des solutions complètes pour la transformation de l'énergie. Elle gère également le fonds neutre en carbone Envision-Hongshan et possède l'équipe de Formule E Envision Racing, qui a remporté le championnat par équipes de Formule E en 2023.

Aujourd'hui, Envision Energy s'appuie sur son réseau mondial de centres de R&D et d'ingénierie en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Danemark, etc., pour rester à la pointe du développement mondial des technologies vertes. Envision Energy a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi) et s'est engagée à atteindre l'« Ambition commerciale pour 1,5 °C » en 2021. Elle a atteint la neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités mondiales en 2022 et atteindra la neutralité carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2028.

Envision a été classée deuxième dans la liste « Change the World » 2021 de Fortune et a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review.

Pour en savoir plus, consultez envision-group.com

