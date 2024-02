HEYCHARGE LÈVE UN OBSTACLE MAJEUR À L'ADOPTION MASSIVE MONDIALE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES





L'ENTREPRISE PIONNIÈRE UNE TECHNOLOGIE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES QUI PROMET UNE DISPONIBILITÉ À 100 % EN ÉLIMINANT LE BESOIN DE CONNECTIVITÉ INTERNET.

MUNICH, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- HeyCharge, GmbH, société de technologie de recharge de véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui que la fin de la recharge intelligente et peu fiable des véhicules électriques est enfin arrivée, éliminant ce qui est peut-être le dernier obstacle important à la massification mondiale des véhicules électriques.

« Avant HeyCharge, les chargeurs intelligents pour véhicules électriques offraient une expérience utilisateur frustrante dans des environnements de connectivité Internet faible ou inexistante », a déclaré Chris Cardé, PDG de HeyCharge. « Notre mission est l'inclusivité de masse des véhicules électriques, ce qui signifie que la recharge des véhicules électriques doit être fiable partout, depuis les parkings de niveau inférieur jusqu'aux régions éloignées. Nous sommes ravis de mener la révolution de la recharge des véhicules électriques sans Internet », a ajouté Cardé.

Démontrant leur engagement en faveur de l'inclusivité, la technologie HeyCharge est indépendante du matériel, ce qui signifie que les sites de recharge de véhicules électriques peuvent fournir un service fiable et sans Internet dans des chargeurs de marque HeyCharge, ou installés dans des chargeurs de véhicules électriques fabriqués par d'autres sociétés. « HeyCharge 'inside' réduit considérablement les coûts de matériel, d'installation et de maintenance et offre la meilleure expérience utilisateur disponible sur le marché aujourd'hui », a commenté le Dr Lasowski.

HeyCharge a été fondée en 2020 par l'ancien technologue de Google Chris Cardé (aujourd'hui PDG de HeyCharge) et le directeur du développement commercial de l'entreprise, le Dr Robert Lasowski. Le Dr Lasowski travaillait auparavant dans les équipes R&D et innovation de BMW Group, Sixt et Munich Re Group. La société a son siège à Munich, en Allemagne, avec des bureaux aux États-Unis et une ingénierie en Ukraine.

HeyCharge révolutionne le secteur des chargeurs de véhicules électriques en supprimant l'obstacle le plus important à la fiabilité. Contrairement à la recharge intelligente actuelle des véhicules électriques, la percée de HeyCharge permet de recharger sans connexion Internet pour le chargeur et l'utilisateur grâce à une communication cryptographique entièrement locale. La technologie HeyCharge crée un univers de recharge de véhicules électriques 100 % fiable, sans connectivité nulle ou faible et sans temps d'arrêt du fournisseur de réseau.

Pour en savoir plus sur l'avenir de la recharge des véhicules électriques sans Internet, veuillez contacter

[email protected]

heycharge.com

20 février 2024 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :