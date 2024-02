Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant la flotte de la Garde côtière canadienne

Au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, fera une annonce importante concernant la flotte de...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un Midi-conférence avec Martin Imbleau, président-directeur général de VIA HFR-VIA TGF inc. M. Imbleau présentera sa vision du projet de nouveau corridor...