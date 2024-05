DAHON dévoile le vélo de route Vélodon de haute technologie lors du 32e Salon internationale du vélo en Chine





SHANGHAI, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- La 32e édition du Salon international du vélo en Chine (China International Bicycle Fair) a débuté en grande pompe au Shanghai New International Expo Center. La marque de vélo renommée DAHON a attiré l'attention sur le stand [E1 1305] en dévoilant sa nouvelle technologie de vitesse « D-VELO » et ses pièces brevetées « Sharing 360 », captivant l'attention d'un public international.

L'événement a été honoré par la présence du Dr David Hon, le fondateur visionnaire de DAHON, qui a fait une annonce marquante au sujet de la technologie révolutionnaire de vitesse « D-VELO ». Le Dr Hon a partagé avec enthousiasme les performances exceptionnelles du Vélodon, le premier vélo de route DAHON 700C équipé de la technologie « D-VELO ». Le Vélodon a été largement salué par les participants locaux et internationaux, renforçant ainsi sa réputation en tant qu'innovation exceptionnelle dans l'industrie du cyclisme.

DAHON a présenté une large sélection de vélos allant bien au-delà des modèles pliants. Leur présentation comprenait des vélos de route, des vélos électriques et des vélos pour enfants, classés en catégories Urbain, Vogue, Explorer et Performance pour satisfaire une variété de préférences. Les visiteurs peuvent parcourir les allées du stand et découvrir les caractéristiques attrayantes de la gamme diversifiée de produits DAHON.

Le Vélodon, incontestablement la vedette du stand de DAHON, est la première série de vélos à intégrer la technologie D-VELO. Avec des roues de 700C et un cadre en fibre de carbone, il offre une rigidité de cadre supérieure de 15 % à 25 % par rapport aux vélos de route en fibre de carbone classiques. Le design unique « Bend Taper » renforce considérablement la rigidité du tube central, alliant puissance et vitesse pour une expérience de conduite révolutionnaire.

Le vélo pliant à assistance électrique « K-Feather » de DAHON a remporté le Gold Award lors de la « Sélection du Creative Award 2024 de CHINA CYCLE ». Cette victoire met en lumière l'engagement de DAHON envers l'innovation technologique et le respect de l'environnement. Elle confirme également le statut de DAHON en tant que leader et acteur majeur dans le domaine des véhicules électriques.

Dès son apparition, le vélo pliant en fibre de carbone Super PC22 a volé la vedette. Conçu avec précision et innovation, le Super PC22 intègre une série de technologies brevetées exclusives de DAHON, telles que DELTECH, Super-Down Tube, New Jaws Hinge, et une potence en fibre de carbone en une seule pièce. Cette combinaison d'ingénierie avancée et de design élégant donne naissance à un vélo qui respire la sophistication et la stabilité. Mais ce qui distingue véritablement le Super PC22, c'est sa vitesse remarquable, dépassant toutes les attentes et redéfinissant les normes dans le monde du cyclisme.

À l'instar du Taipei Cycle Show, le défi cycliste « Race to Win » organisé par DAHON a également été un moment fort à Shanghai (du 5 au 7 mai)

La zone d'exposition du programme « Sharing 360 » de DAHON est devenue un point central pour les participants souhaitant découvrir une sélection de pièces brevetées. Parmi les points forts, on peut citer les câbles DELTECH, qui améliorent considérablement la rigidité et la durabilité du cadre du vélo, les freins à disque Safety qui peuvent être ajustés jusqu'à 15 mm en interne, ainsi que les pédales Quick-Release facilement amovibles.

Le salon compte 12 halls d'exposition thématiques, rassemblant les principales marques et présentant une variété de produits tels que des vélos, des vélos électriques, des vélos pour enfants, des pneus, des accessoires et des équipements de sport en plein air. Il offre une expérience complète aussi bien pour les professionnels de l'industrie que pour les passionnés de cyclisme.

