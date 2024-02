Hyundai Mobis invite ses clients internationaux à participer aux essais hivernaux





- Une semaine de démonstration technologique pour des clients tels que Mercedes-Benz et BMW se tiendra sur le terrain d'essai hivernal suédois à partir du 29 février

- Démonstration des performances des technologies de freinage et de direction dans des conditions hivernales difficiles telles que la neige et le verglas

- Perfectionnement technologique basé sur des compétences de base dans des domaines essentiels de l'ingénierie automobile afin d'accroître continuellement les commandes mondiales

SÉOUL, Corée du Sud, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) s'apprête à effectuer des tests hivernaux en invitant des ingénieurs pratiques de constructeurs automobiles mondiaux sur son terrain d'essai hivernal suédois. L'objectif est de présenter les performances des principales technologies de sécurité en matière de freinage et de direction dans des conditions routières hivernales difficiles telles que la neige et le verglas, afin de garantir la confiance des clients et d'élargir les opportunités de commandes futures.

Hyundai Mobis a annoncé le 16 février la tenue de la « MOBIS Winter Driving Experience » à l'intention de ses clients internationaux, qui se déroulera pendant une semaine à partir du 29 février sur le terrain d'essai hivernal d'Arjeplog, dans le nord de la Suède. L'événement comprendra des démonstrations technologiques, des essais en conditions réelles des innovations en matière de freinage et de direction électroniques, ainsi que des technologies d'électrification de la prochaine génération, y compris le système in-wheel. Des ingénieurs de constructeurs automobiles internationaux, dont Mercedes-Benz et BMW, sont attendus à cet événement.

C'est la première fois que Hyundai Mobis organise un événement de démonstration de technologies hivernales à grande échelle destiné à de nombreux clients internationaux. Pour cet événement, la société prévoit de déployer 10 véhicules afin de permettre aux ingénieurs clients de découvrir en direct les performances des principales technologies de sécurité.

L'objectif des essais hivernaux est de permettre aux clients de tester personnellement et de confirmer l'efficacité des technologies de freinage et de contrôle de la direction des véhicules, qui sont essentielles à la sécurité des passagers, dans des conditions de conduite hivernale extrêmes telles que la neige et le verglas. Le terrain d'essai hivernal d'Arjeplog, dans le nord de la Suède, présente des conditions environnementales difficiles avec une température moyenne de -15 °C, pouvant descendre jusqu'à -40 °C, et dispose d'une variété de pistes telles que la piste d'essai polyvalente, la piste d'essai en côte, la piste de direction et le parcours de conduite urbaine pour effectuer des essais intensifs sur la stabilité du freinage, la performance du contrôle de la carrosserie et les capacités de virage.

L'événement présentera également le système « in-wheel », considéré comme une technologie d'électrification de nouvelle génération. Le système « in-wheel », qui consiste à installer un moteur d'entraînement à l'intérieur de chaque roue pour un contrôle direct, offre une efficacité de conduite améliorée ainsi qu'une posture stable de la carrosserie et des performances en virage. C'est la première fois que le système « in-wheel » sera présenté aux constructeurs automobiles du monde entier sur le terrain d'essai hivernal.

L'ouverture d'un site d'essai technologique à haute intensité à de nombreux clients pour une démonstration directe reflète la confiance de Hyundai Mobis dans sa technologie de base en matière de composants automobiles de sécurité. Hyundai Mobis développe ses produits par le biais de vérifications approfondies dans des environnements extrêmes, sur la base de ses capacités de production en série dans des domaines techniques essentiels tels que le freinage et la direction, qui sont déterminants pour la sécurité des véhicules.

Outre le terrain d'essai hivernal suédois, Hyundai Mobis exploite également un terrain d'essai hivernal à Heihe, dans la province du Heilongjiang, en Chine, et utilise un terrain d'essai hivernal en Nouvelle-Zélande pendant l'été afin de vérifier en permanence les performances et d'évaluer la fiabilité des composants automobiles produits en série et développés de manière avancée dans des conditions hivernales tout au long de l'année.

Hyundai Mobis prévoit d'organiser régulièrement des événements technologiques destinés aux clients sur le terrain d'essai hivernal. Au-delà des simples démonstrations technologiques, afin d'offrir aux clients la possibilité d'expérimenter directement les technologies, l'entreprise vise à rechercher des opportunités de collaboration commerciale et à étendre activement son réseau de clients. Après avoir enregistré l'année dernière un nombre record de commandes étrangères de 9,22 milliards de dollars (environ 12 200 milliards de KRW) de la part de constructeurs automobiles mondiaux, Hyundai Mobis a l'intention de renforcer davantage son engagement auprès des clients internationaux et d'augmenter continuellement ses commandes internationales cette année.

