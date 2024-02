Des fonds fédéraux soutiennent le logement abordable pour la Nation Songhees





VICTORIA, BC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que le district régional de la capitale et la Nation Songhees, ont annoncé un investissement de près de 24 millions de dollars pour aider à construire 66 logements à loyers inférieurs à ceux du marché au 1502, chemin Admirals, sur les terres de la Nation Songhees.

Dans le cadre de l'annonce, des détails ont été fournis sur le financement de 9,9 millions de dollars qu'a reçu le district régional de la capitale. Il est en effet l'un des 41 bénéficiaires du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des villes, le district régional de la capitale collabore sur ce projet avec BC Housing et la Nation Songhees. Ce nouvel ensemble de logements locatifs offrira des logements sûrs aux membres de la Nation Songhees.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par l'honorable Mitzi Dean, députée provinciale d'Esquimalt-Metchosin, Zach de Vries, président du conseil d'administration de la Capital Region Housing Corporation, Karen Tunkara, conseillère de la Nation Songhees, Jackie Albany, conseillère de la Nation Songhees et Melanie Ransome, directrice des Communications et de la mobilisation chez Aryze Developments.

Le nouvel immeuble d'appartements abordables de six étages comprend des studios et des logements d'une et de deux chambres. L'ensemble résidentiel fait partie d'un projet ambitieux qui se traduira par la construction d'environ 240 logements. Les logements seront exploités par la M'akola Housing Society et seront destinés en priorité aux membres de la Nation Songhees.

La construction de l'ensemble devrait être achevée d'ici le début de 2025.

Voici les détails du financement de l'ensemble d'habitation :

9,9 millions de dollars du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

10 millions de dollars en subvention fédérale bilatérale dans le cadre de l'Initiative canadienne de logement communautaire, en vertu de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique de la Stratégie nationale sur le logement; La Nation Songhees a fourni le terrain, évalué à environ 2,8 millions de dollars.

525 000 $ sous forme de services de conception de la part d'Aryze, le promoteur et constructeur de l'ensemble d'habitation.

Ces logements peuvent être construits grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait aussi permettre de créer au moins 5 200 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, près de 50 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

Cette phase a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

Citations :

« Nous devons construire toutes sortes de logements pour résoudre la crise du logement, des logements que les familles peuvent se payer et qui répondent à leurs besoins spécifiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires locaux et régionaux ainsi qu'avec la Nation Songhees pour faire de ce projet une réalité pour la communauté. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous prenons des mesures pour aider à fournir aux membres de la communauté Songhees des logements dont ils ont grand besoin. Je me réjouis de l'impact positif que ces logements auront sur la vie des membres de la communauté, leurs amis et leur famille, ici, sur leurs terres traditionnelles. Ce sont les premiers logements construits à Songhees en 17 ans. Grâce à son plan Homes for People, notre gouvernement continuera à soutenir la construction de logements adaptés à la culture, stables et abordables pour les membres des peuples autochtones. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« J'ai bien hâte de voir les portes de ces nouvelles maisons s'ouvrir, afin que les familles autochtones, les personnes âgées et les individus puissent rester dans leur communauté avec leur familles et leurs amis. Je tiens à remercier les nombreux partenaires du projet, notamment la nation Songhees, M'akola Housing, le gouvernement fédéral et la Capital Region Housing Corporation, qui ont collaboré pour faire de ce projet une réalité. » - Mitzi Dean, provinciale d'Esquimalt-Metchosin

« La Nation Songhees est fière d'annoncer le nouvel ensemble résidentiel du 1502, chemin Admirals, conçu pour les Songhees, par les Songhees. Ce projet symbolise notre engagement inébranlable à fournir des logements sûrs et sécuritaires à tous nos membres. Nous sommes heureux de déclarer que cette initiative ne représente que la première étape d'un plan global visant à assurer le bien-être et la prospérité de notre peuple. La construction d'un immeuble résidentiel de six étages témoigne de notre engagement en faveur du logement dans les réserves, une étape cruciale vers l'autodétermination de la communauté. Ensemble, nous nous engageons sur une voie qui donne la priorité au droit fondamental de chaque personne à un chez-soi. » - Ron Sam, chef de la Nation Songhees

« L'ensemble du chemin Admirals a été rendu possible grâce à un partenariat entre les Premières Nations et les gouvernements locaux, provinciaux et fédéral - une preuve éloquente du type de collaboration dont nous avons besoin pour faire des progrès significatifs dans la résolution de la crise du logement. » - Zac de Vries, président du conseil d'administration, Capital Region Housing Corporation

« L'immeuble du 1502, chemin Admirals représente un véritable partenariat à plusieurs niveaux, dans le cadre duquel le secteur privé s'est associé à quatre administrations distinctes - la Nation Songhees et les gouvernements régional, provincial et fédéral - pour fournir aux membres de la communauté des logements dont ils avaient grandement besoin. Ce bâtiment est l'exemple même d'une construction rapide de logements, rendue possible par cette immense collaboration et ce partenariat intergouvernemental. Il y a moins d'un an, nous présentions la demande de financement et aujourd'hui, la construction est bien avancée et la charpente est presque terminée. Au nom de notre équipe et de nos partenaires commerciaux dévoués, nous sommes honorés de soutenir la Nation Songhees dans cette importante solution de logement dirigée par les Autochtones. » - Luke Mari, directeur, Aryze Developments

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHL ) dans le cadre de la SNL . Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents.

SCHL SNL L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : femmes et enfants fuyant une situation de violence familiale, personnes âgées, jeunes adultes, Autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants, membres de la communauté 2ELGBTQI+, groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

d'itinérance racisés Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 78 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 5 500 à la district régional de la capitale.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

