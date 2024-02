Street Fighter 6 de Capcom couronné meilleur jeu de combat de l'année aux D.I.C.E. Awards !





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) annonce aujourd'hui que Street Fighter 6 a remporté le Fighting Game of the Year à la 27e édition des D.I.C.E. Awards, qui se sont déroulés le 15 février à Las Vegas, Nevada.

Cette nouvelle édition marquant la 27e de son histoire, les D.I.C.E. Awards sont l'une des plus grandes cérémonies de remise de prix au monde et décernent chaque année les distinctions les plus prisées de l'industrie du jeu à Las Vegas. Street Fighter 6 de Capcom a été reconnu Fighting Game of Year lors de cette nouvelle cérémonie.

Street Fighter 6 représente une nouvelle génération de jeux de combat et a été lancé sept ans après le titre précédent dans la franchise. Les ventes de Street Fighter 6 ont dépassé les trois millions d'unités*1 dans le monde en raison de son attrait pour un large éventail de joueurs, y compris avec l'introduction du Modern Control Type, une nouvelle option d'entrée pour manette qui permet d'effectuer des attaques spéciales avec de simples combinaisons de boutons. Outre Street Fighter 6 étant salué par les médias et les joueurs de jeu à l'échelle internationale, le jeu a également reçu un certain nombre de prix, y compris le Best Fighting Game aux Game Awards 2023, en décembre de l'année dernière.

Capcom continuera de se concentrer sur l'expansion des ventes du titre, y compris avec la sortie de personnages supplémentaires pour Street Fighter 6, ainsi que dans le cadre de ses initiatives esports, comme le tournoi mondial officiel Capcom Cup X qui débute le 17 février.

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de tous les utilisateurs en tirant parti de ses capacités de développement afin de créer des expériences de gameplay captivantes.

*1 Au 3 janvier 2024

À PROPOS DE Street Fighter

Le premier titre de la série Street Fighter été lancé en tant que jeu d'arcade en 1987. Ce lancement a été suivi par le succès planétaire retentissant de Street Fighter II en 1991, qui a suscité un énorme engouement en raison de son système de combat novateur. Même aujourd'hui, plus de 36 ans après les débuts de Street Fighter, la série jouit toujours d'une immense popularité à travers le monde, avec des ventes cumulatives dépassant les 53 millions d'unités dans le monde entier. De plus, ces dernières années, la série a renforcé sa présence en tant que force motrice dans le genre de jeux de combat esports.

