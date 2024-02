Centre de sécurité Geotab: un centre d'excellence dédié aux solutions de nouvelle génération basées sur l'IA et la prédiction des collisions





Le centre d'excellence de sécurité Geotab offre une meilleure visibilité des risques inhérents aux flottes

PARIS, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- En 2021, 454 personnes ont été tuées lors d'un trajet professionnel. Cette même année, 56 390 personnes ont été victimes d'un accident de la route, lié au travail, dont 12 610 victimes d'un accident dans le cadre d'un déplacement professionnel*. Les conséquences de ce type d'accidents peuvent être des dommages corporels et matériels mais aussi des pertes de productivité, des frais juridiques et un impact significatif sur la réputation d'une entreprise lorsqu'il s'agit. Pour protéger les conducteurs et éviter des répercussions négatives, les gestionnaires de flottes commerciales mettent en oeuvre des mesures proactives basées sur des données de qualité afin de lutter contre les comportements de conduite dangereux et éviter qu'une collision ne se produise. Geotab , le numéro 1 mondial des solutions de transport connecté, a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs des flottes de véhicules pour répondre aux défis liés à la sécurité, et annonce aujourd'hui sa nouvelle génération de solutions de sécurité pour les flottes, alimentées par la data intelligence, les informations prédictives sur les collisions et l'intelligence artificielle.

Le Centre de sécurité Geotab embarque un outil piloté par l'IA et constitue un véritable centre d'excellence en matière de sécurité, disponible au sein de la plateforme MyGeotab. Avec le Centre de sécurité Geotab, les gestionnaires de flottes et responsables de la sécurité peuvent facilement cibler et gérer les risques impactant les performances de leurs flottes. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur le coaching et la prise de décisions opérationnelles basées sur des données objectives, l'analyse prédictive des collisions et l'analyse comparative des flottes tierces. Cela est rendu possible grâce aux outils de sécurité disponibles chez Geotab, qui comprennent les rapports d'événements à risque, les fiches de sécurité, la télématique vidéo, le suivi des actifs, les Active Insights, le Geotab Data Connector (GDC), le SDK et les solutions de gestion des risques disponibles sur la Marketplace.

"Nous comprenons la gravité des problèmes de sécurité dans l'industrie du transport et nous prenons des mesures proactives pour avancer en utilisant la puissance des données de qualité et de l'IA. Avec le Centre de sécurité Geotab, nous ne nous contentons pas de fournir une visibilité sur les risques, nous aidons les entreprises à les prédire et à les prévenir" déclare Sabina Martin, Vice President Product Management chez Geotab. "Nos aperçus améliorés et prédictifs des collisions permettent à nos clients de prendre des décisions basées sur les données, contribuant à transformer la façon dont ils abordent la sécurité et, en fin de compte, à créer des routes plus sûres pour tout le monde."

Durant son événement annuel Connect, organisé à Las Vegas, Geotab dévoilera une fonctionnalité de détection des collisions améliorée dans le cadre de sa suite d'outils de sécurité 2024. Elle améliorera la façon dont les flottes peuvent détecter les collisions majeures et mineures, en augmentant la précision et l'exactitude de la détection des collisions.

"Dans un monde dominé par les données, l'immédiateté et la précision des informations sont primordiales. Nos nouveaux centres d'excellence, dont le Centre de sécurité Geotab, représentent la prochaine évolution de notre engagement à fournir des informations exploitables de manière simple et efficace" conclut Sabina Martin.

Le Centre de sécurité Geotab est l'un des nombreux nouveaux centres d'excellence qui seront lancés au sein de MyGeotab tout au long de l'année 2024 en utilisant l'IA et la data intelligence pour fournir une visibilité plus rapide aux clients.

*L'essentiel du risque routier professionnel - Ministère du Travail.

À propos de Geotab

Geotab est le leader mondial des solutions de transport connecté. Nous fournissons des solutions télématiques ? pour le suivi de véhicules et d'actifs ? à plus de 40 000 clients dans 165 pays. Depuis plus de 20 ans, nous investissons dans la recherche sur les données et l'innovation de pointe pour permettre à nos partenaires et à nos clients, parmi lesquels des entreprises de la liste Fortune 500 ainsi que des organisations gouvernementales, de transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 4 millions de véhicules et traite plus de 75 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'appui d'une équipe d'experts en données et intelligence artificielle, Geotab exploite la puissance des données pour analyser des informations prédictives et en temps réel, et relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2341707/Geotab_Inc__Geotab_Safety_Center_supports_next_generation_soluti.jpg

16 février 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :