L'IFPA publie une feuille de route et un guide d'action innovants pour les traitements contre le psoriasis

STOCKHOLM, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum Asie 2023 de l'IFPA, qui s'est tenu à Singapour, a réuni un groupe diversifié d'intervenants, y compris des défenseurs des patients, leurs associations, des membres des familles, des décideurs, des professionnels de la santé et le secteur privé. Tenu à Singapour, le forum a servi de plate-forme cruciale pour les discussions, l'inspiration et la collaboration afin de relever les défis auxquels sont confrontées les personnes touchées par le psoriasis

La feuille de route stratégique présentée lors du forum repose sur le document d'information sur l'Asie, qui résume les réflexions des experts régionaux et les discussions approfondies qui ont eu lieu lors du forum de l'IFPA à Singapour. Cette feuille de route représente une étape importante, offrant un ensemble complet de demandes de plaidoyer et de stratégies pratiques visant à améliorer les traitements contre le psoriasis dans toute l'Asie.

La feuille de route du Forum de l'IFPA pour l'Asie est un guide stratégique présentant des demandes de plaidoyer et des stratégies pratiques visant à améliorer les soins du psoriasis à travers le continent. Les associations de patients sont encouragées à sensibiliser le public au fardeau du psoriasis et à plaider en faveur d'une plus grande priorité dans les politiques nationales et régionales. En suivant cette feuille de route, les intervenants espèrent ouvrir la voie à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes vivant avec le psoriasis.

La feuille de route aborde quatre thèmes cruciaux qui ont émergé du Forum Asie 2023 de l'IFPA :

Accès aux soins pour les personnes atteintes de psoriasis Traitement et prise en charge des comorbidités Santé mentale et psoriasis Impact social et familial du psoriasis

Parallèlement à la feuille de route, l'IFPA est ravie de lancer le « Guide de mise en oeuvre », un guide pratique conçu pour relier les recommandations de la feuille de route avec des outils et des ressources tangibles pour chaque thème. Le guide est une ressource précieuse qui fournit aux défenseurs des droits les outils et les conseils nécessaires pour mettre en oeuvre efficacement les suggestions de la feuille de route et améliorer la mobilisation lors de la planification d'initiatives de plaidoyer.

L'IFPA reste déterminée à favoriser la collaboration et à susciter des changements positifs pour les personnes touchées par le psoriasis. La feuille de route et le guide représentent collectivement un ensemble d'outils puissants, permettant aux défenseurs de s'engager sur la voie d'une amélioration globale de la santé et du bien-être des personnes vivant avec le psoriasis en Asie.

La feuille de route de l'IFPA sur les soins pour traiter le psoriasis est ici ! Et le Guide de mise en oeuvre, ici !

Agir et favoriser une transformation positive pour la santé des personnes atteintes de psoriasis en Asie.

16 février 2024 à 04:00

