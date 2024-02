Prix AutoHebdo 2024 : Les 5 grands gagnants dévoilés aux prix automobiles les plus réputés au Canada





Les prix AutoHebdo célèbrent l'excellence dans le domaine de l'automobile et récompensent les meilleurs véhicules pour les Canadiens.

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les cinq grands gagnants des Prix AutoHebdo 2024 ont été dévoilés aujourd'hui, révélant du même coup les meilleurs véhicules au Canada selon certains des plus grands experts automobiles du pays.

« Ces gagnants ont reçu le plus grand nombre de votes de notre jury d'experts parmi tous les gagnants de catégorie et représentent le meilleur des meilleurs », a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHebdo. « Dans le cadre de l'engagement d'AutoHebdo envers les consommateurs, nous espérons qu'ils se sentiront en confiance avec ces choix d'experts, car ils relèvent tous la barre d'une manière importante.

Les cinq grands gagnants des Prix AutoHebdo 2024 sont les suivants :

Meilleure voiture : Toyota Prius / Prius Prime

Meilleur VUS : Genesis GV70 / GV70 Électrifié

Meilleur camion : Ford Maverick

Meilleure voiture verte : Toyota Prius Prime

La marque de voiture la plus digne de confiance au Canada : Toyota

Le prix de la marque de voiture la plus digne de confiance au Canada est le seul ignoré par notre jury d'experts. Cette victoire est plutôt le résultat d'un sondage effectué par une tierce partie auprès des acheteurs canadiens, qui ont reconnu les efforts déployés par Toyota depuis des générations pour mériter leur confiance.

« Félicitations à ces cinq grands gagnants », a déclaré M. Lai. « Chacun de ces gagnants va au-delà de ce qui est attendu et offre aux Canadiens quelque chose avec lequel ils peuvent avoir confiance, et donner des outils fiables aux consommateurs canadiens est extrêmement important pour nous chez AutoHebdo. »

Comme les acheteurs de voitures peuvent être submergés par un nombre immense d'options, les Prix AutoHebdo visent à leur prodiguer des conseils d'experts fiables sur ce qui sépare une bonne voiture d'une voiture primée.

« Les prix AutoHebdo constituent un excellent point de départ pour la recherche de votre prochain achat de véhicule », a ajouté M. Lai.

Le jury d'experts, composé de plus de 20 journalistes automobiles de partout au pays, sélectionne les meilleurs véhicules de chaque segment qu'ils recommandent en toute confiance à leur propre famille et à leurs amis. Ces gagnants sont des véhicules qui vont au-delà de ce qui est attendu et qui représentent des véhicules avec lesquels les Canadiens peuvent se sentir en confiance. Lorsqu'ils votent pour les meilleurs modèles, les juges tiennent compte d'une douzaine de critères différents, comme la valeur, l'innovation, la sécurité, la satisfaction du conducteur, l'excellence globale et bien d'autres encore. Tous les nouveaux véhicules en vente au Canada sont éligibles à un prix, mais chaque gagnant offre quelque chose d'unique qui place la barre plus haut.

Chaque gagnant de catégorie annoncé en janvier pouvait prétendre à un Grand Prix. Les gagnants des catégories sont les suivants :

Les gagnants des catégories aux Prix AutoHebdo 2024

Meilleure petite voiture : Honda Civic / Civic à hayon

Meilleure berline familiale : Honda Accord / Hybride

Meilleure familiale : Volvo V60 / V60 Cross Country

Meilleure voiture compacte de luxe : BMW Série 3 / Série 4

Meilleure grande voiture de luxe : Porsche Taycan / Taycan Cross Turismo

Meilleure voiture de performance grand public : Toyota GR Corolla

Meilleure voiture de performance haut de gamme : Cadillac CT5-V Blackwing

Meilleur VUS sous-compact : Subaru Crosstrek

Meilleur VUS compact : Subaru Outback

Meilleur VUS intermédiaire : Toyota Grand Highlander

Meilleur VUS pleine grandeur : Chevrolet Suburban / Tahoe

Meilleur VUS de luxe sous-compact : BMW X1 / X2

Meilleur VUS compact de luxe : Genesis GV70 / GV70 Électrifié

Meilleur VUS intermédiaire de luxe : Porsche Cayenne / Cayenne Coupe

Meilleur VUS pleine grandeur de luxe : BMW X7

Meilleure minifourgonnette : Toyota Sienna

Meilleur camion compact / intermédiaire : Ford Maverick

Meilleur camion pleine grandeur : Ford F-150

Meilleur véhicule électrique grand public : Kia Niro EV

Meilleur véhicule électrique de luxe : Hyundai Ioniq 6

Meilleur véhicule hybride : Toyota Prius

Meilleur véhicule hybride rechargeable : Toyota Prius Prime

Meilleur véhicule d'aventure : Jeep Wrangler / Jeep Gladiator

Les Prix AutoHebdo sont les prix automobiles les plus fiables et les plus influents au Canada, basés sur une étude Ipsos 2023*.

Pour en savoir plus sur les lauréats des Prix AutoHebdo 2024 et sur le processus d'évaluation, visitez le site https://www.autohebdo.net/prix.

À propos d'AutoHebdo

AutoHebdo est le marché automobile le plus important et le plus fiable au Canada. Offrant le plus grand inventaire de voitures neuves et d'occasion, Autohebdo se targue d'avoir des centaines de milliers de véhicules neufs et d'occasions à vendre aux Canadiens, et ce, partout au pays. AutoHebdo reçoit plus de 25 millions de visites mensuelles et l'application AutoHebdo a été téléchargée par plus de sept millions de Canadiens. Les visiteurs peuvent acheter ou vendre des voitures, des camions ou d'autres véhicules motorisés rapidement, facilement et en toute confiance. Les acheteurs peuvent effectuer des recherches en fonction du modèle, de la marque, de la couleur et de l'emplacement géographique du véhicule afin de trouver l'offre qui leur convient. AutoHebdo est également une destination en ligne pour la recherche et le divertissement dans le domaine de l'automobile, avec des nouvelles, des essais routiers, des vidéos et des balados de journalistes automobiles primés. Suivez AutoHebdo sur Facebook et Instagram.

*Les récompenses automobiles les plus fiables et les plus influentes dans la considération d'achat (la plus élevée parmi les récompenses automobiles les plus fiables).

