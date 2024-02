LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM DÉCLARE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2023





Prière de se reporter aux sections « Déclarations prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, MB, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Au quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à 419,6 millions de dollars, ou 176 cents par action , comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action, en 2022. Le bénéfice net ajusté, à l'exception du profit de 220,7 millions de dollars à la vente d'IPC 1 , s'est chiffré à 198,9 millions de dollars, ou 84 cents par action , pour le quatrième trimestre de 2023, comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action, en 2022.

, comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action, en 2022. , pour le quatrième trimestre de 2023, comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action, en 2022. Le bénéfice net annuel s'est établi à 1 148,9 millions de dollars, ou 4,82 $ par action , comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $ par action, en 2022. Le bénéfice net ajusté annuel, à l'exception des autres éléments 1 , s'est chiffré à 820,7 millions de dollars, ou 3,44 $ par action , comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $ par action, en 2022.

, comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $ par action, en 2022. , comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $ par action, en 2022. L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 240,2 milliards de dollars, en hausse de 5,6 % par rapport au trimestre précédent et en hausse de 7,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 2 .

et en hausse de 7,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 . L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, se chiffraient à 389,4 milliards de dollars au 31 décembre 2023, comparativement à 372,9 milliards au 30 septembre 2023 et à 288,3 milliards au 31 décembre 2022 2 .

au 31 décembre 2023, comparativement à 372,9 milliards au 30 septembre à 288,3 milliards au 31 décembre 2022 . Les sorties nettes se sont établies à 1,2 milliard de dollars, comparativement à des sorties nettes de 520 millions en 20222.

« Les résultats de 2023 sont principalement attribuables aux solides rendements des clients en 2023 et à l'attention que nous accordons à la gestion de l'accroissement des charges d'un exercice à l'autre, qui ne doit pas dépasser 2 %, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Au quatrième trimestre de 2023, nous avons eu le plaisir d'annoncer la clôture de la vente d'Investment Planning Counsel d'un montant d'environ 575 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un profit à la vente de 221 millions. »

Les résultats du quatrième trimestre comprennent un ajustement négatif de la juste valeur de 9 millions de dollars (avant impôt) lié à la baisse des taux d'intérêt et aux activités bancaires hypothécaires d'IG Gestion de patrimoine. La Société couvre certaines de ses expositions aux taux d'intérêt dans cette entreprise. « De temps à autre, une couverture économique efficace ne satisfait pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture en vertu des normes IFRS, a déclaré Keith Potter, vice?président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc. Par conséquent, la Société enregistrera une hausse du bénéfice à l'avenir, ce qui compensera les ajustements négatifs de la juste valeur. »

Au quatrième trimestre, la Société a restructuré ses secteurs à présenter afin de mieux caractériser et simplifier ses secteurs d'activité, lesquels comprennent maintenant les secteurs de gestion du patrimoine et de gestion d'actifs. La révision des secteurs reflète la réorganisation de Rockefeller et de Wealthsimple au sein du secteur Gestion de patrimoine, ainsi que de ChinaAMC et de Northleaf au sein du secteur Gestion d'actifs.

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités principales et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de planification financière et de services connexes. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine, les investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management (Rockefeller) et dans Wealthsimple Financial Corp. (« Wealthsimple »), et Investment Planning Counsel (« IPC »), les activités de cette dernière ayant été reclassées au titre des activités abandonnées.

Au quatrième trimestre de 2023, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 104,2 millions de dollars, soit une baisse de 3,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2022, et représentait 52,4 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 décembre 2023, l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 161,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à 151,2 milliards au 30 septembre 2023 et une augmentation de 40,5 % par rapport à 115,3 milliards au 31 décembre 2022.

IG Gestion de patrimoine

Au 31 décembre 2023, l'actif sous services-conseils s'établissait à 121,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 114,2 milliards au 30 septembre 2023 et une augmentation de 9,4 % par rapport à 110,8 milliards au 31 décembre 2022.

Les sorties nettes de la clientèle se sont élevées à 228 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à des entrées nettes de la clientèle de 429 millions pour le quatrième trimestre de 2022.

Les entrées brutes de la clientèle pour le trimestre se sont élevées à 3,1 milliards de dollars, en hausse de 1,9 % par rapport à 3,0 milliards en 2022.

Wealthsimple

La juste valeur de l'investissement de la Société dans Wealthsimple s'élevait à 607 millions de dollars au 31 décembre 2023, comparativement à 492 millions au 30 septembre 2023, en raison principalement de l'augmentation de la juste valeur de 20 % et des investissements supplémentaires effectués au cours du trimestre. L'augmentation de la juste valeur est conforme à la hausse des évaluations de sociétés ouvertes analogues, ainsi qu'au rendement des activités de Wealthsimple et au fait qu'elle a revu ses attentes en matière de produits.

GESTION D'ACTIFS

Ce secteur reflète les activités principales et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la prestation de services de gestion de placements. Ce secteur comprend les activités de Placements Mackenzie et les investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») et dans Northleaf Capital Group Ltd. (« Northleaf »).

Au quatrième trimestre de 2023, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 76,8 millions de dollars, soit une hausse de 6,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2022, et représentait 38,6 % du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.

Au 31 décembre 2023, l'actif géré, y compris les investissements stratégiques, s'établissait à 305,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à 295,6 milliards au 30 septembre 2023 et une augmentation de 23,6 % par rapport à 246,9 milliards au 31 décembre 2022.

Placements Mackenzie

Au 30 septembre 2023, le total de l'actif géré s'établissait à 195,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,0 % par rapport à 186,3 milliards au 30 septembre 2023 et une augmentation de 4,9 % par rapport à 186,6 milliards au 31 décembre 2022. L'actif géré des tiers s'élevait à 118,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023, soit une hausse de 6,2 % par rapport au 30 septembre 2023 et une hausse de 5,2 % par rapport au 31 décembre 2022.

Les rachats nets de fonds d'investissement se sont chiffrés à 826 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 832 millions au quatrième trimestre de 2022.

Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont établies à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 11,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.

FNB - Au 31 décembre 2023, l'actif géré des FNB totalisait 12,9 milliards de dollars, en hausse par rapport à 12,5 milliards au 30 septembre 2023 et en hausse par rapport à 12,4 milliards au 31 décembre 2022. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 5,5 milliards de dollars au 31 décembre 2023, comparativement à 5,1 milliards au 30 septembre 2023 et à 5,2 milliards au 31 décembre 2022.

ChinaAMC

La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 23,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre, comparativement à 14,2 millions pour le quatrième trimestre de 2022.

Le 12 janvier 2023, la Société a conclu la transaction précédemment annoncée visant l'acquisition de la participation de 13,9 % de Power Corporation du Canada dans ChinaAMC, ce qui a porté la participation globale de la Société dans ChinaAMC à 27,8 %, et la vente d'une partie de sa participation dans Lifeco, la faisant ainsi passer de 4,0 % à 2,4 %.

ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES

Ce secteur représente les investissements dans Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Lifeco - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 19,1 millions de dollars3 pour le quatrième trimestre, par rapport à 40,9 millions pour le quatrième trimestre de 2022, ce qui comprend une augmentation de 0,8 million visant à ajuster les résultats du troisième trimestre pour tenir compte des résultats réels présentés par Lifeco.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 30 avril 2024 aux actionnaires inscrits au 28 mars 2024.

1.

Les autres éléments pour l'exercice 2023 comprenaient les éléments suivants :

? Un profit à la vente d'IPC de 220,7 millions de dollars comptabilisé au quatrième trimestre.

? Des charges de restructuration et autres charges de 76,2 millions de dollars après impôt (103,3 millions avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une simplification des activités afin qu'elles s'alignent davantage sur les priorités de l'entreprise. Ces charges comprennent les changements apportés à la structure organisationnelle de la Société pour mieux répondre aux besoins croissants de l'entreprise, l'abandon des systèmes en double aux fins de la transformation numérique et la modernisation des technologies de l'information, et tiennent compte des efforts déployés pour consolider son empreinte immobilière afin de mieux refléter les besoins de la clientèle et des conseillers et conseillères.

? Un profit à la vente d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de 168,6 millions de dollars après impôt (172,9 millions avant impôt), comprenant un montant de 174,8 millions comptabilisé au premier trimestre et une diminution de 6,2 millions comptabilisée sur une base prospective au deuxième trimestre.

? L'ajustement lié à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 millions de dollars, comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement d'estimation qui a été comptabilisé de façon prospective. 2.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils ainsi que les flux nets excluent les activités abandonnées (IPC). Les éléments suivants incluent les activités abandonnées :

? L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM totalisait 253,4 milliards de dollars au 30 septembre 2023 et 249,4 milliards au 31 décembre 2022.

? L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements stratégiques, se chiffraient à 398,8 milliards de dollars au 30 septembre 2023 et à 313,4 milliards au 31 décembre 2022.

? Les sorties nettes d'IGM, y compris les activités abandonnées, se sont établies à 835 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023, comparativement à des sorties nettes de 440 millions pour le quatrième trimestre de 2022. 3.

Au quatrième trimestre de 2023, la Société a comptabilisé la quote-part du résultat de Lifeco lui revenant pour le quatrième trimestre en tenant compte des résultats réels.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou « la Société »). Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de placement des mesures additionnelles pour évaluer le rendement.

Les mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le « BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou qui pourraient rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de trésorerie.

Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui suit :

Ratio Numérateur Dénominateur Bénéfice ajusté par action (BPA

ajusté) Bénéfice net ajusté attribuable aux

actionnaires ordinaires Nombre moyen d'actions

ordinaires en circulation, après

dilution Rendement (rendement ajusté) des

capitaux propres Bénéfice net (bénéfice net ajusté)

attribuable aux actionnaires

ordinaires Capitaux propres moyens, compte

non tenu des participations ne

donnant pas le contrôle Rendement des capitaux propres

(rendement ajusté des capitaux

propres), compte non tenu de

l'incidence des titres de placement à

la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Bénéfice net (bénéfice net ajusté)

attribuable aux actionnaires

ordinaires Capitaux propres moyens, compte

non tenu des participations ne

donnant pas le contrôle et de

l'incidence des titres de placement

à la juste valeur par le biais des

autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt

Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.

Ce rapport contient également d'autres mesures financières, notamment :

L'actif géré et l'actif sous services-conseils représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue ses produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes des clients qui sont détenues dans différentes activités principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré et l'actif sous services-conseils exclut l'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'IPC, qui ont été présentés à titre d'activités abandonnées.

L' actif sous services-conseils est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes des clients de l'entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L' actif géré est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs des clients pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services?conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de clients pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques, représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de sa participation directe et indirecte dans les investissements stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs des clients de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de placement et ne nécessitant que des services administratifs.

WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du quatrième trimestre de 2023 auront lieu le vendredi 16 février 2024 à 8 h 00 (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous pouvez également composer le 1 800 319-4610 ou le 1 416 915-3239.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr .

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 241 milliards de dollars au 31 janvier 2024. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



















































États consolidés du résultat net



















Trimestres clos les



Exercices clos les

(non audité) 31 décembre

31 décembre

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2023

2022

2023

2022



















Produits















Gestion de patrimoine 550 020 $ 530 818 $ 2 199 681 $ 2 159 870 $ Gestion d'actifs 234 283

233 506

949 041

967 212

Charge de rémunération des courtiers (76 710)

(76 857)

(314 107)

(327 521)

Gestion d'actifs - produits nets 157 573

156 649

634 934

639 691

Produits tirés des placements nets et autres produits 10 579

14 710

37 646

22 238

Profit à la vente des actions de Lifeco -

-

172 977

-

Quote-part du résultat des entreprises associées 50 643

65 430

200 137

210 762



768 815

767 607

3 245 375

3 032 561



















Charges















Services-conseils et croissance des affaires 253 323

238 459

1 006 252

962 064

Activités et services de soutien 208 808

200 005

905 704

786 643

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 16 687

15 532

65 731

63 574

Charges d'intérêts 32 537

28 514

123 231

113 174



511 355

482 510

2 100 918

1 925 455

Bénéfice avant impôt sur le résultat 257 460

285 097

1 144 457

1 107 106

Impôt sur le résultat 55 868

61 766

215 077

245 948

Bénéfice net tiré des activités poursuivies 201 592

223 331

929 380

861 158

Bénéfice net tiré des activités abandonnées 219 724

3 714

223 131

11 420

Bénéfice net 421 316

227 045

1 152 511

872 578

Participation ne donnant pas le contrôle (1 719)

(2 340)

(3 619)

(5 334)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 419 597 $ 224 705 $ 1 148 892 $ 867 244 $

















Bénéfice par action (en $)















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies









- De base 0,84 $ 0,93 $ 3,89 $ 3,59 $ - Dilué 0,84 $ 0,93 $ 3,88 $ 3,58 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires















- De base 1,76 $ 0,95 $ 4,83 $ 3,64 $ - Dilué 1,76 $ 0,94 $ 4,82 $ 3,63 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

























































































Faits saillants financiers















































Pour les trimestres

clos les 31 décembre



Aux 31 décembre et pour les exercices

clos les 31 décembre



(non audité)

2023



2022



Variation



2023



2022



Variation

















































Bénéfice net attribuable





































aux actionnaires ordinaires (en M$)





































Bénéfice net



419,6 $

224,7 $

86,7 %

1 148,9 $

867,2 $

32,5 %

Bénéfice net ajusté1



198,9



224,7



(11,5)



820,7



867,2



(5,4)

















































Bénéfice dilué par action





































Bénéfice net



1,76



0,94



87,2



4,82



3,63



32,8



Bénéfice net ajusté1



0,84



0,94



(10,6)



3,44



3,63



(5,2)

















































Rendement des capitaux propres





































Bénéfice net





















18,2 %

14,3 %







Bénéfice net ajusté1





















13,0 %

14,3 %





















































Dividendes par action

0,5625



0,5625



-



2,25



2,25



-

















































Actif géré et actif sous services-conseils consolidés2, 3 (en M$)















240 170 $

224 242 $

7,1 %

Actif géré consolidé2



















226 582



213 551



6,1



Gestion de patrimoine (IG Gestion de patrimoine)



































Actif géré4

























107 635



99 275









Autres éléments de l'actif sous services-conseils

















13 588



11 541









Actif sous services-conseils

























121 223



110 816



9,4



Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)





































Fonds d'investissement

























61 915



59 653









Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





















7 367



6 422









Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie





















49 665



47 023









Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine









118 947



113 098









Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine











76 758



73 514









Total de l'actif géré

























195 705



186 612



4,9

















































Actif géré et actif sous services-conseils consolidés,

































y compris les investissements stratégiques



















389 425



288 267



35,1



Actif géré et actif sous services-conseils consolidés



















240 170



224 242









Investissements stratégiques5























149 255



64 025





































































































Flux nets













Gestion de



Gestion



Éliminations









(en M$)















patrimoine4



d'actifs6



intersectorielles



Total3



Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023







































Ventes nettes de fonds d'investissement

















(1 052) $

(826) $

- $

(1 878) $

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels







-



(186)



-



(186)



Ventes nettes des produits d'IGM

















(1 052)



(1 012)



-



(2 064)



Autres flux nets des courtiers

















824



-



1



825



Total des flux nets2

















(228)



(1 012)



1



(1 239)



Flux nets liés aux activités abandonnées

















387



-



17



404



Total des flux nets, y compris les activités abandonnées3













160



(1 012)



17



(835)

















































Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023









































Ventes nettes de fonds d'investissement









(2 254) $

(2 069) $

- $

(4 323) $

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels

















-



192



-



192



Ventes nettes des produits d'IGM

















(2 254)



(1 877)



-



(4 131)



Autres flux nets des courtiers

















2 089



-



1



2 090



Total des flux nets2

















(165)



(1 877)



1



(2 041)



Flux nets liés aux activités abandonnées













728



-



98



826



Total des flux nets, y compris les activités abandonnées3













567



(1 877)



95



(1 215)





1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS - Le bénéfice net ajusté de 2023 exclut les éléments suivants :



? Un profit à la vente d'IPC de 220,7 M$ comptabilisé au quatrième trimestre.





? Des charges de restructuration et autres charges de 76,2 M$ après impôt (103,3 M$ avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une simplification des activités afin qu'elles s'alignent davantage sur les priorités de l'entreprise. Ces charges comprennent les changements apportés à la structure organisationnelle de la Société pour mieux répondre aux besoins croissants de l'entreprise, l'abandon des systèmes en double aux fins de la transformation numérique et la modernisation des technologies de l'information, et tiennent compte des efforts déployés pour consolider son empreinte immobilière afin de mieux refléter les besoins de la clientèle et des conseillers et conseillères.





? Un profit à la vente d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de 168,6 M$ après impôt (172,9 M$ avant impôt), comprenant un montant de 174,8 M$ comptabilisé au premier trimestre et une diminution de 6,2 M$ comptabilisée sur une base prospective au deuxième trimestre.





? L'ajustement lié à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 M$, comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement d'estimation qui a été comptabilisé de façon prospective.



2. Exclut les activités abandonnées d'IPC. Au 31 décembre 2022, l'actif sous services-conseils d'IPC totalisait 29,5 G$ et l'actif géré totalisait 4,6 G$. Sur une base consolidée, l'actif géré et l'actif sous services-conseils totalisaient 25,2 G$. 3. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 4. Comprend les comptes à gestion distincte. 5. La quote-part de l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2022 - 13,9 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2022 - 56 %) de l'actif géré de Northleaf, 20,5 % (2022 - néant) des actifs des clients de Rockefeller et 24,7 % (2022 - 24,3 %) de l'actif sous services-conseils de Wealthsimple. 6. Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller pour la Canada Vie et le secteur Gestion de patrimoine.

