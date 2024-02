La ministre Khera dépose le premier rapport annuel de la dirigeante principale de l'accessibilité du Canada





GATINEAU, QC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - L'accessibilité joue un rôle de premier plan dans la prospérité des collectivités et la croissance économique. Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur l'accessibilité, un jalon très important, le gouvernement du Canada déploie des efforts considérables pour créer un pays sans obstacle et favoriser la pleine participation de tous les Canadiens à la société, en particulier les personnes en situation de handicap. Le gouvernement du Canada continue de mobiliser la communauté des personnes en situation de handicap, dans l'esprit de « Rien sans nous », au sujet des mesures nécessaires pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'accessibilité partout au pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a déposé à la Chambre des communes le premier rapport annuel de la dirigeante principale de l'accessibilité du Canada, Stephanie Cadieux. Il s'agit d'une étape historique de la mise en oeuvre par le gouvernement de la Loi canadienne sur l'accessibilité, car le rapport est une exigence obligatoire visant à souligner les progrès réalisés en vertu de la Loi et à attirer l'attention sur les problèmes d'accessibilité persistants.

Dans son rapport, intitulé L'affaire de tous : l'accessibilité au Canada, Mme Cadieux lance un appel à l'action visant à faire du Canada un pays sans obstacle, dans lequel les 6,2 millions de Canadiens en situation de handicap peuvent participer pleinement à tous les aspects de la société. La dirigeante principale de l'accessibilité a accordé une attention particulière à quatre domaines pour lesquels des efforts collectifs et coordonnés sont nécessaires en vue de faire progresser l'accessibilité, notamment la formation obligatoire, la réglementation, le financement réservé à l'accessibilité et la collecte de données utiles à la prise de décisions.

En présentant le rapport, la ministre Khera a souligné les progrès réalisés par le gouvernement en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité ainsi que les initiatives fédérales qui aideront à appuyer les améliorations dans les domaines mentionnés par la dirigeante principale de l'accessibilité, notamment :

Ces mesures s'appuient sur l'important travail accompli par le gouvernement en matière d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap depuis 2015, mais il reste encore beaucoup à faire. Rendre le Canada inclusif et exempt d'obstacles physiques et comportementaux est une responsabilité collective. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement : c'est un engagement dont nous bénéficierons tous.

Citations

« Le dépôt de ce premier rapport annuel de la dirigeante principale de l'accessibilité est un moment important pour le gouvernement du Canada et pour la mise en oeuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Je tiens à remercier Stephanie Cadieux pour son dévouement en tant que défenseure de la diversité, de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec elle pour améliorer la vie de tous les Canadiens en situation de handicap. À mesure que nous irons de l'avant, le gouvernement continuera de préconiser de véritables changements par l'intermédiaire de solides politiques, en travaillant en partenariat avec la communauté et en maintenant son engagement ferme en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances pour tous les Canadiens. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« La Loi canadienne sur l'accessibilité vise à faire du Canada un pays sans obstacle d'ici 2040. Dans ce rapport, nous reconnaissons que, même si l'élimination de certains obstacles prendra plus de temps, des mesures doivent être prises dès maintenant. Le changement est attendu depuis longtemps, et, pour les personnes en situation de handicap, attendre un jour de plus en est un de trop. Pour atteindre l'objectif souhaité d'ici 2040, il faudra des efforts et du financement soutenus. Les organisations doivent accorder le temps et les ressources nécessaires à l'accessibilité pour faire de celle?ci une partie intégrante de leur mode de fonctionnement. Je vais continuer de défendre ces enjeux, entre autres sujets, et de remettre en question ce qui doit l'être, et j'invite tout le monde à faire de même. »

- La dirigeante principale de l'accessibilité, Stephanie Cadieux

Les faits en bref

Selon la plus récente Enquête canadienne sur l'incapacité (2017), près de 917?000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler (23 %) sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes n'ayant pas d'incapacité en âge de travailler. Les personnes ayant une incapacité sévère (28 %) et très sévère (34 %) sont particulièrement vulnérables et leur taux de pauvreté est plus élevé.

plus récente Enquête canadienne sur l'incapacité (2017), près de 917?000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler (23 %) sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes n'ayant pas d'incapacité en âge de travailler. Les personnes ayant une incapacité sévère (28 %) et très sévère (34 %) sont particulièrement vulnérables et leur taux de pauvreté est plus élevé. Stephanie Cadieux a été nommée première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada en mai 2022. Elle agit à titre de conseillère spéciale indépendante auprès de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap sur les questions systémiques ou émergentes en matière d'accessibilité, et rend compte des résultats obtenus en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité.

a été nommée première dirigeante principale de l'accessibilité du en mai 2022. Elle agit à titre de conseillère spéciale indépendante auprès de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap sur les questions systémiques ou émergentes en matière d'accessibilité, et rend compte des résultats obtenus en vertu de la La Loi canadienne sur l'accessibilité a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Elle a été élaborée à la suite de consultations fédérales inclusives et accessibles avec les personnes en situation de handicap. Plus de 100 organismes axés sur l'accessibilité et 6?000 Canadiens ont partagé leur point de vue et leurs idées au sujet d'un Canada accessible.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

15 février 2024 à 13:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :