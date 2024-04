La Chawathil First Nation et le Canada collaborent pour effectuer avec succès des réparations domiciliaires





CHAWATHIL FIRST NATION, HOPE, BC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les communautés autochtones pour veiller à ce que leurs membres aient accès à un logement sécuritaire et durable.

La Chawathil First Nation a récemment terminé la réparation de 22 logements essentiels dans sa communauté. Ces rénovations constituent une étape importante pour répondre aux besoins en matière de logement et améliorer la qualité de vie des membres de la communauté. Cependant, la communauté reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Après des années de lutte contre des conditions de logement inadéquates, les dirigeants de la communauté ont entrepris un examen complet et la revitalisation de leur parc de logements. En priorisant les améliorations nécessaires et en se lançant dans un projet à long terme, la communauté est prête à avoir un impact important et durable sur la vie des membres de la Chawathil First Nation.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler en partenariat avec la Chawathil First Nation pour appuyer sa vision visant à améliorer les logements existants et à jeter les bases de futurs plans de logement. Depuis 2018, Services aux Autochtones Canada a investi 3,1 millions de dollars et la Société canadienne d'hypothèques et de logement a fourni 150 000 $ dans le cadre du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement, pour la rénovation de logements.

Citations

« Le logement continue d'être un besoin pressant dans les communautés de tout le pays, et les peuples autochtones en ressentent les effets à un taux disproportionné. Ici, à Services aux Autochtones Canada, nous travaillons de concert avec les dirigeants de la Chawathil First Nation pour rétablir les outils nécessaires pour faire progresser l'autodétermination et créer des occasions égales et équitables de rebâtir et de faire croître leur communauté. Grâce à cette collaboration, conjuguée à la forte mobilisation, au travail acharné et au dévouement de leurs dirigeants, un plus grand nombre de familles ont un endroit sûr et confortable où vivre. Des projets comme ceux-ci constituent un élément important de notre stratégie pangouvernementale visant à répondre aux besoins en matière de logement et à bâtir des communautés plus saines, prospères et durables pour tous. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec le gouvernement du Canada. Cet investissement a aidé la Chawathil First Nation à améliorer l'habitabilité des logements dans notre communauté, tout en ayant un effet positif sur nos besoins en matière de logement. Je félicite notre personnel pour le travail acharné qu'il a accompli afin de franchir cette étape importante. Chaque fois que nous réparons des logements, nous bâtissons un avenir plus sain pour notre communauté. »

Norman Florence

Chef, Chawathil First Nation

« En septembre 2022, lorsque nous nous sommes joints au conseil, notre service du logement a dû relever une myriade de défis. C'est avec une immense gratitude que je salue le soutien indéfectible de Services aux Autochtones Canada et de son personnel exemplaire. Leur partenariat a joué un rôle essentiel dans la réparation de 22 maisons dans notre communauté sur une période de 18 mois. Le financement fourni par Services aux Autochtones Canada pour combler les lacunes en matière de logement s'est révélé remarquablement accessible, fiable et simple à demander. Leur engagement à faciliter le processus de demande a permis à notre communauté de répondre efficacement à ses besoins en matière de logement. Notre vision à long terme est de veiller à ce que toutes les maisons respectent les exigences en matière de santé et de sécurité afin que nos membres puissent non seulement vivre, mais aussi prospérer. »

Aaron Pete

Conseiller, Chawathil First Nation

« En investissant dans l'entretien des logements existants, nous assurons la viabilité à long terme des logements pour les membres de la Chawathil First Nation. Le financement fourni par notre gouvernement appuiera l'entretien à long terme de ces logements afin que les membres continuent d'avoir accès à des logements de qualité et abordables dans leur communauté. Voilà un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement veille à ce que tous les Canadiens aient un toit dans les communautés où ils veulent vivre. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La Chawathil First Nation est un peuple Stó:l?, situé à Hope , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. La Chawathil First Nation compte 666 habitants, dont 301 vivent dans la réserve.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a engagé plus de 10 milliards de dollars pour combler les lacunes de longue date en matière de logement dans les communautés autochtones, par l'entremise de Services aux Autochtones Canada, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Depuis la création de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, le gouvernement a engagé près de 43 milliards de dollars pour appuyer la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris les aînés, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

