ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) dévoile les candidats en lice pour les élections de trois postes au sein de son conseil d'administration. Les postes en élection concernent les domaines de l'assurance de personnes, du courtage en épargne collective et la planification financière.

En s'impliquant au sein du conseil d'administration, les membres de la Chambre contribuent à la protection du public et peuvent influencer directement les décisions qui touchent leur profession et leur organisme d'autoréglementation. Parmi quatorze conseillers qui se présentent pour devenir administrateurs de la Chambre, onze aspirent à un premier mandat, alors que Mme Daniela Altgauzen, élue en courtage en épargne collective, et Messieurs Jean-Sébastien Jutras et Jean-Philippe Vézina, respectivement élus en assurance de personnes et en planification financière, demandent à renouveler leur mandat.

Les conseillers inscrits dans les disciplines de l'assurance de personnes, du courtage en épargne collective et de la planification financière seront invités à voter pour le(s) candidat(s) de leur choix entre le 29 avril et le 23 mai 2024. Ils recevront par courriel la procédure à suivre pour exercer leur vote.

Candidats en lice :

Épargne collective

Junior Akolly - Fonds d'investissement Royal inc.

Daniela Altgauzen - Desjardins Sécurité Financière Investissements

Shirley Veronica Alvarez - BLC Services Financiers Inc.

Charles Drolet - Investia Services Financiers

Sami Filali - BMO Investissements Inc.

Krystelle Rosonina - Services D'investissement TD Inc.

Jérémy Tétreault - Services D'investissement Quadrus Ltee

Assurance de personnes

Jerry Jeanson - Le Groupe Uni-Vie Inc.

Mohamed Jelassi - Desjardins Sécurité Financière

Jean-Sébastien Jutras - Les Services Financiers Jean-Sébastien Jutras Inc.

Gabriel Lauzière - Forteresse Vision Financière Inc.

Yvan Routhier - Industrielle Alliance, Assurance Et Services Financiers Inc.

Planification financière

Philippe Henri - BMO Nesbitt Burns Inc.

Jean-Philippe Vézina - Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc.

Pour en savoir davantage au sujet des élections et consulter le profil des candidats, rendez-vous sur le site Internet de la CSF : https://chambresf.com/fr/evenements/elections-conseil-dadministration

À propos du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière

La CSF est régie par un conseil d'administration composé de huit administrateurs élus parmi ses membres (deux en assurance de personnes, deux en épargne collective, un en courtage en plans de bourses d'études, un en assurance collective de personnes, un en planification financière et un membre élu par l'assemblée des membres) et de cinq administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec. Ce modèle procure à la CSF la compétence, l'expertise et l'indépendance requises pour mener à bien sa mission de protection du public. Désignés selon leur profil de compétences et d'après des critères précis, les administrateurs contribuent au bon fonctionnement de la Chambre et sont en mesure de prendre position sur les questions pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la profession et sur la protection des consommateurs de produits et services financiers.

Pour en en apprendre davantage concernant le conseil d'administration de la Chambre :

https://www.chambresf.com/fr/a-propos/gouvernance/conseil-dadministration

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

