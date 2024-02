Vectara lance un module révolutionnaire optimisé par l'IA générative pour booster le développement de l'IA conversationnelle





Aujourd'hui, Vectara, le développeur de plateforme d'IA générative et de LLM, lance son tout nouveau module, Vectara Chat, conçu pour permettre aux entreprises de construire des systèmes de chatbot avancés avec la plateforme GenAI. Avec 80 % des entreprises qui devraient disposer d'applications optimisées par l'IA générative (GenAI) d'ici 2026, Vectara Chat offre aux développeurs, aux gestionnaires de produits et aux startups un puissant ensemble d'outils pour créer des agents conversationnels en toute simplicité.

Vectara Chat est une solution de bout en bout pour les entreprises qui construisent leur propre chatbot en utilisant des données spécifiques aux domaines, minimisant la subjectivité des données d'apprentissage open source. Contrairement aux offres existantes qui obligent les utilisateurs à naviguer entre plusieurs plateformes et services, Vectara Chat offre une expérience transparente sans compromettre l'efficacité et le contrôle en offrant la transparence et l'origine des résumés.

Fonctionnalités clés de Vectara Chat :

Expérience utilisateur optimisée : les utilisateurs peuvent avoir des conversations progressives avec le contexte complet de l'historique de conversation. Les administrateurs peuvent facilement référencer les messages précédents dans un fil, éliminant ainsi le besoin de ré-explication. Cette fonctionnalité offre une expérience de conversation plus naturelle et dynamique, la différenciant ainsi des moteurs de recherche ou de synthèse traditionnels.

les utilisateurs peuvent avoir des conversations progressives avec le contexte complet de l'historique de conversation. Les administrateurs peuvent facilement référencer les messages précédents dans un fil, éliminant ainsi le besoin de ré-explication. Cette fonctionnalité offre une expérience de conversation plus naturelle et dynamique, la différenciant ainsi des moteurs de recherche ou de synthèse traditionnels. Processus de développement rationalisé : les développeurs utilisant Vectara Chat peuvent désormais créer et tester un framework de widgets conversationnels pour l'IU en marque blanche. Ce framework peut être déployé avec seulement quelques lignes de Javascript/HTML, permettant un développement de chatbot sans expertise approfondie en apprentissage automatique.

les développeurs utilisant Vectara Chat peuvent désormais créer et tester un framework de widgets conversationnels pour l'IU en marque blanche. Ce framework peut être déployé avec seulement quelques lignes de Javascript/HTML, permettant un développement de chatbot sans expertise approfondie en apprentissage automatique. Un regard sur les tendances des utilisateurs : les administrateurs peuvent maintenant obtenir des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs en analysant les tendances parmi les utilisateurs. Cette approche axée sur les données identifie sans effort les opportunités pour créer des produits, des pages ou des FAQ supplémentaires capables d'optimiser l'expérience utilisateur globale.

« Les fonctionnalités de base de Vectara Chat, y compris la capacité de référencer l'historique des messages, de développer un framework de widgets conversationnels d'IU et de visualiser les tendances des utilisateurs, démontrent notre engagement à fournir une boîte à outils complète aux développeurs et aux éditeurs », explique Shane Connelly, responsable produit chez Vectara. « Notre objectif est de veiller à ce que le développement de chatbots soit convivial et efficace afin de répondre à un large éventail de cas d'utilisation de l'IA conversationnelle. »

Vectara Chat donne la priorité à la confidentialité. Les utilisateurs garderont le contrôle sur l'enregistrement de leurs historiques de réponses, le paramètre par défaut étant désactivé. En outre, Vectara n'a pas accès au contexte des réponses stockées dans les systèmes, créant ainsi un environnement sécurisé et privé pour les utilisateurs.

« Avec Vectara Chat, nous redéfinissons l'écosystème du développement des chatbots », déclare Tallat Shafaat, cofondateur et architecte en chef. « Notre engagement à fournir une solution transparente, efficace et centrée sur la confidentialité des données illustre notre engagement à responsabiliser les entreprises à l'ère de l'IA. »

Le secteur des agents conversationnels devrait peser 1,25 milliard de dollars en 2025, représentant une hausse significative, tirée par la GenAI, au cours de la dernière décennie. Dans le monde du développement de l'IA conversationnelle, Vectara Chat est un acteur incontournable qui fournit une solution complète aux développeurs, se positionnant ainsi comme le choix privilégié pour les organisations à la recherche d'un avantage concurrentiel dans un secteur en évolution rapide. La solution permet aux clients et aux partenaires ayant des connaissances limitées en matière de codage de développer des LLM optimaux et précis pour leurs entreprises.

À propos de Vectara

Vectara est une plateforme de bout en bout qui permet aux éditeurs de produits d'intégrer de puissantes fonctionnalités d'IA générative dans leurs applications avec des résultats exceptionnels. Construit sur une solide base de recherche hybride, Vectara offre le chemin le plus court vers une réponse ou une action via un point d'entrée sûr, sécurisé et fiable. Vectara est conçu pour les gestionnaires de produits et les développeurs avec une API facile à déployer qui donne un accès complet aux vastes fonctionnalités de la plateforme. La fonctionnalité Retrieval Augmented (Grounded) Generation de Vectara permet aux entreprises d'intégrer rapidement, en toute sécurité et à moindre coût la meilleure IA conversationnelle et capacité de réponse aux questions dans leur application, avec une précision inégalée. Vectara ne forme jamais ses modèles sur des données client, ce qui permet aux entreprises d'intégrer des capacités d'IA générative sans risque de violation des données ou de confidentialité. Pour en savoir plus sur Vectara, visitez www.vectara.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :