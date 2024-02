Areteia Therapeutics annonce la nomination de Daniel Becker, M.D., Ph.D. au conseil d'administration





Areteia Therapeutics, Inc. («Areteia ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Daniel Becker au conseil d'administration d'Areteia, avec effet immédiat. Le Dr Becker sera membre du comité d'audit du conseil d'administration.

« Je suis très heureux que Dan ait été nommé à notre conseil d'administration », a déclaré Jorge Bartolome, président et CEO d'Areteia. « Il s'agit d'un dirigeant particulièrement chevronné possédant une grande expérience en biotechnologie, un leadership reconnu et une expertise scientifique qui seront inestimables pour le conseil d'administration et moi-même au moment où nous développons la stratégie de l'entreprise et l'avancement du programme de phase III pour le dexpramipexole, premier médicament oral potentiel pour l'asthme éosinophilique ».

Au sujet de sa nomination, le Dr Becker a déclaré : « Je suis très heureux de siéger au conseil d'administration et me réjouis de continuer à travailler avec Jorge et toute l'équipe. Il s'agit d'une occasion unique de répondre à un besoin important non satisfait chez les asthmatiques sévères en mettant sur le marché un nouveau médicament oral et d'offrir aux patients et aux systèmes de santé une alternative aux produits biologiques injectables ».

Le Dr Becker est directeur général chez Access Biotechnology. Avant de rejoindre Access en 2019, il était directeur chez New Leaf Venture Partners, où il a joué un rôle essentiel dans de nombreux investissements biopharmaceutiques privés et publics ; il a également occupé le poste de directeur de la pratique des soins de santé au Boston Consulting Group, où il a dirigé des projets dans le secteur des soins de santé, particulièrement orientés vers la R&D biopharmaceutique.

Le Dr Becker a suivi une formation clinique en médecine interne et en néphrologie au Brigham and Women's Hospital et au Massachusetts General Hospital et a occupé le poste de chercheur à la Harvard Medical School. Il a obtenu ses doctorats en médecine et en biologie cellulaire et moléculaire à l'université du Michigan et sa licence en physiologie à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign.

À propos d'Access Biotechnology

Access Biotechnology est la branche d'investissement des sciences du vivant chez Access Industries, une holding privée aux États-Unis, qui détient des participations à long terme dans le monde entier. Access Biotechnology investit dans des thérapies transformatrices ciblant des pathologies dont les besoins ne sont pas satisfaits et qui peuvent avoir un impact important sur la santé humaine. Le champ d'action de la société est large, son mandat flexible et son orientation vise le long terme. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant https://www.accessindustries.com/biotechnology/

À propos d'Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics, Inc. ( areteiatx.com ) est une société de biotechnologie en phase clinique dont l'objectif est de développer et de fournir de nouveaux traitements contre l'inflammation et favorisant l'immunologie qui permettent aux patients présentant des problèmes respiratoires de mieux contrôler leur maladie et de reprendre le contrôle de leur vie. Notre priorité initiale est de développer le premier médicament oral potentiel pour traiter l'asthme éosinophilique sévère.

Le principal médicament candidat d'Areteia est le dexpramipexole, un inhibiteur oral de maturation des éosinophiles qui, s'il est approuvé, sera le premier de sa catégorie à cibler l'inflammation des éosinophiles en réduisant les éosinophiles sanguins et tissulaires.

Areteia a été créée par Population Health Partners et Knopp Biosciences. Un syndicat d'investisseurs stratégiques et des sciences du vivant de premier plan, dirigé par Bain Capital Life Sciences et auquel participent Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital et Population Health Partners, s'est engagé à investir jusqu'à 350 millions de dollars dans un financement de série A pour créer Areteia et faire progresser le dexpramipexole jusqu'aux essais cliniques de phase III, assurer la fourniture commerciale et rechercher d'éventuels médicaments de nouvelle génération. Viking Global Investors, Marshall Wace et le syndicat d'origine se sont maintenant engagés à verser 75 millions de dollars en financement élargi. Le financement total de la série A s'élève donc désormais à 425 millions de dollars.

Areteia a lancé le développement de phase avancé du dexpramipexole contre l'asthme à éosinophiles, y compris trois essais cliniques de Phase III en partenariat avec l'unité de développement de Population Health Partners, Validae Health.

À propos du dexpramipexole

Le dexpramipexole est un médicament oral à petite molécule réduisant les éosinophiles qui fait actuellement l'objet d'essais de développement de Phase III pour traiter l'asthme éosinophilique. Selon les données issues de cultures cellulaires et de biopsies humaines, le dexpramipexole inhibe la maturation des éosinophiles dans la moelle osseuse, abaissant ainsi les taux d'éosinophiles dans le sang périphérique. Tout récemment, dans le cadre d'une étude de Phase II réalisée chez des patients atteints d'asthme éosinophilique modéré à sévère, le traitement par dexpramipexole a permis de réduire de façon significative et proportionnelle à la dose la numération absolue d'éosinophiles dans le sang à toutes les doses testées par rapport au placebo. Le dexpramipexole a été bien toléré au cours de l'essai, avec des événements indésirables équilibrés entre les groupes de traitement et placebo, sans aucun événement indésirable conduisant à une interruption.

À propos de l'asthme éosinophilique

L'asthme perturbe la vie de plus de 250 millions de personnes à travers le monde. La moitié des patients asthmatiques souffrent d'asthme éosinophilique, provoqué par une surabondance d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans le sang et les tissus. En inhibant la maturation des éosinophiles, le dexpramipexole oral entraîne une diminution des éosinophiles. De la même manière, les traitements biologiques actuellement approuvés, basés sur une injection d'agents anti-IL-5/5R, apportent un bénéfice clinique en réduisant le nombre d'éosinophiles. Le marché des produits biologiques contre l'asthme est estimé à près de 8 milliards USD aujourd'hui, dont environ 4 milliards USD pour les traitements biologiques dirigés contre l'IL-5. S'il est approuvé en tant que premier médicament oral commercialisé, le dexpramipexole pourrait constituer une alternative intéressante aux médicaments biologiques injectables et étendre l'utilisation de la thérapie ciblée pour traiter l'inflammation éosinophile de type 2 dans l'asthme.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :