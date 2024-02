Le Volvo EX90 fait ses débuts au Canada au Canadian International Auto Show Electric City





TORONTO, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Volvo EX90 2024, le tout nouveau VUS entièrement électrique de Volvo Cars, sera présenté pour la première fois au public canadien au Canadian International Auto Show Electric City (CIAS) à Toronto. Le très attendu véhicule entièrement électrique sera exposé au Centre des congrès de Toronto (MTCC) du 16 au 25 février, aux côtés d'une gamme de nouveaux modèles électriques et de voitures primées de Volvo Cars, notamment la Volvo C40 Recharge, la XC40 Recharge, la XC60 Recharge et la XC90 Recharge. Volvo Cars Canada exposera dans l'espace Electric City, présentant l'écosystème qui soutient une nouvelle ère de mobilité.



Véritable VUS à sept places, entièrement électrique, le Volvo EX90 comprend le plus haut standard de sécurité dans une voiture Volvo et marque le début d'une nouvelle ère pour la marque alors qu'elle avance vers son ambition mondiale de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d'ici 2030. Le EX90 sera le quatrième véhicule entièrement électrique dans la gamme de Volvo Car Canada, rejoignant la C40 Recharge, la XC40 Recharge et le tout nouveau EX30, le plus petit VUS jamais construit par le manufacturier, conçu dans une optique de durabilité.

Le Volvo EX90 repose sur une plate-forme dédiée qui élimine le compromis pour les acheteurs de voitures de luxe de choisir entre le côté pratique et l'électrification complète en offrant jusqu'à 480 kilomètres* d'autonomie sans émissions et la capacité de passer d'une charge de 10 à 80% en environ 30 minutes*.

Au CIAS, les visiteurs auront l'occasion de faire les essais-routiers des modèles C40 et XC40 Recharge dans le centre-ville de Toronto et sur la piste d'essai intérieure EV Test Track - une fonctionnalité de retour au salon cette année. Guidés par des experts, les invités pourront tester la mobilité de demain, directement au Centre des congrès de Toronto.

Nouveau classique du design scandinave, le Volvo EX90 définit le principe de la forme suivant la fonction :

La technologie au service d'un espace sécuritaire : Le niveau de sécurité standard dans le Volvo EX90 est plus élevé que dans n'importe quelle voiture Volvo précédente. Il est conçu pour comprendre le conducteur et son environnement afin de de l'aider à garder, ses proches, lui-même, et les autres usagers de la route en sécurité. Il est également conçu pour devenir plus intelligent et plus sécuritaire avec le temps, en apprenant des nouvelles données et en recevant des mises à jour via internet.

Des capteurs infatigables : Les capteurs - un lidar longue portée, cinq radars, huit caméras et 16 capteurs ultrasoniques - créent ensemble un bouclier invisible de sécurité. Les systèmes de surveillance du conducteur du Volvo EX90 peuvent identifier si le conducteur est distrait ou s'il a un problème médical. La voiture peut intervenir si nécessaire, y compris s'arrêter complètement.

Un écran intuitif : À l'intérieur du Volvo EX90, un écran central de 14,5 pouces est votre passerelle vers l'un des meilleurs systèmes d'info divertissement disponibles, avec Google intégré. Les applications et services Google, y compris le mode mains libres de l'Assistant Google, la navigation Google Maps et encore plus de vos applications préférées sur Google Play, y sont tous intégrés. Les écrans du Volvo EX90 vous aident à garder les yeux sur la route en vous fournissant les bonnes informations au bon moment.

Un son complètement pur : Le Volvo EX90 est équipé d'un système audio qui crée une expérience sonore immersive haute résolution. Le système audio Haute-Fidélité de Bowers & Wilkins s'accorde parfaitement avec la cabine Volvo la plus silencieuse à ce jour.

Redéfinir le luxe : Le Volvo EX90 présente des matériaux provenant de sources naturelles, recyclées et renouvelables qui établissent une nouvelle norme en matière de design intérieur premium. On y retrouve des matériaux qui améliorent l'expérience du luxe contemporain et durable, notamment l'habillage Nordico, créé à partir de textiles fabriqués à partir de matériaux recyclés tels que des bouteilles PET, ainsi que du polymère bio-attribué provenant de forêts en Suède et en Finlande.



Le Volvo EX90 2024 sera disponible dans sa version bien équipée à partir de 110 000$ avec la Promesse de prix unique de Volvo Car Canada. Le véhicule est désormais disponible en ligne pour les Canadiens afin de le configurer et de placer des dépôts. Pour plus d'informations sur le Volvo EX90 et la Promesse de prix unique de Volvo Car Canada, une expérience d'achat équitable et transparente, sans négociation, à la fois en ligne et en magasin pour tous les véhicules entièrement électriques, visitez le site volvocars.ca.

À propos de Volvo Car Canada Ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 37?concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l'adresse?: www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propos du Groupe Volvo Car

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd'hui, c'est l'une des marques de voitures les plus connues et respectées au monde, avec des ventes auprès de clients dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm, où elle est échangée sous le symbole « VOLCAR B ».

Volvo Cars vise à offrir aux clients la liberté de se déplacer de manière personnelle, durable et sécuritaire. Ceci se reflète dans l'ambition de l'entreprise de devenir un fabricant de voitures entièrement électrique d'ici 2030 et dans son engagement à continuer de réduire son empreinte carbone, avec l'ambition d'être une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040.

En décembre 2022, Volvo Cars employait environ 43 200 employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars, le développement de produits, le marketing et les fonctions d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Plus d'informations sont disponibles sur le site média de Volvo Car : http://www.media.volvocars.com

Pour plus d'informations :

Les petits caractères :

Basé sur l'empreinte CO2 du cycle de vie sur 200 000 km de conduite en utilisant le mix électrique UE27 et lié aux produits disponibles à l'échelle mondiale.

Google est une marque déposée de Google LLC.

Les chiffres sont préliminaires et proviennent d'estimations et de calculs effectués par Volvo Cars pour le Volvo EX90 et ces résultats ne sont pas garantis. L'autonomie, la puissance et la consommation d'énergie dans des conditions réelles varient en fonction du comportement de conduite et d'autres facteurs externes. Les temps de chargement peuvent varier et dépendent de facteurs tels que la température extérieure, la température de la batterie, l'équipement de charge, l'état de la batterie et l'état de la voiture.

Certains niveaux de finition peuvent avoir une disponibilité limitée. Les prix finaux et les conditions de paiement seront disponibles plus près de la date de livraison chez votre concessionnaire Volvo Cars. Le prix du concessionnaire peut varier. Une réservation ne garantit pas la disponibilité d'une finition sélectionnée.

Le transport, la PDI, les frais, les taxes et les accessoires sont en sus.

