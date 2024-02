Opengear améliore l'accès à distance avec la Smart Management Fabric (SMF) et l'accès IP basé sur le routage dynamique





Opengear, une société de Digi International Inc. (NASDAQ : DGII, www.digi.com) le fournisseur de solutions de gestion hors bande sécurisées et intelligentes, a lancé aujourd'hui la Smart Management Fabric, qui étend la valeur et la fonctionnalité de la plateforme Network Resilience d'Opengear, avec un accès IP basé sur le routage dynamique.

Lighthouse Automation Edition (AE) et le logiciel d'appareil d'Opengear ont été mis à jour pour inclure le routage dynamique, permettant une superposition complète du réseau de gestion. Grâce à des outils d'automatisation ou de configuration, ces mises à jour permettent aux utilisateurs ou aux machines de se connecter aux ressources auxquelles ils doivent accéder ou qu'ils doivent gérer. Les mises à jour prennent en charge tout un ensemble de technologies couramment utilisées, telles que le protocole secure shell (SSH), l'hypertext transfer protocol (HTTP), les interfaces graphiques (GUI), les processeurs de service (SP), le contrôleur de gestion de la carte de base (BMC), le remote desktop protocol (RDP), les outils d'automatisation de réseau et les logiciels de gestion de serveur destinés aux environnements virtualisés.

La nouvelle SMF est le résultat d'innombrables heures d'interaction et d'engagement avec les clients, diverses alliances et les collaborateurs. Ces échanges ont permis à Opengear de mieux comprendre la manière dont les dernières dynamiques du marché et avancées technologiques influent sur la gestion des réseaux et les infrastructures informatiques. Ces informations guideront l'orientation stratégique de l'entreprise pour les prochaines années, à commencer par la Smart Management Fabric.

La SMF forme un cadre de gestion unifié et fait de la plateforme de résilience réseau d'Opengear un outil précieux pour l'ensemble de l'organisation informatique, depuis les ingénieurs réseau et les administrateurs système jusqu'aux membres du personnel d'assistance qui ont besoin d'accéder aux ressources basées sur le protocole IP. Ces équipes peuvent désormais approvisionner leurs outils de gestion de serveurs et y accéder rapidement, ainsi que gérer toutes les ressources physiques ou virtuelles basées sur le protocole IP. En outre, les ingénieurs réseau peuvent utiliser leurs outils d'automatisation préférés pour approvisionner leurs points d'extrémité IP, les surveiller et les gérer à l'échelle.

« Notre mission chez Opengear est de proposer des solutions de classe mondiale pour un accès sécurisé et résilient, afin de se connecter aux ressources informatiques connectées, de les ou de les configurer », a déclaré Gary Marks, président d'Opengear. « Une fois encore, Opengear a redéfini la gestion hors bande avec la SMF et l'accès IP routé. La SMF permet aux clients de tirer parti de la solution Opengear pour offrir la meilleure expérience possible au jour 0/1, en devenant la base pour se déployer, s'occuper de la gestion et remédier aux problèmes que rencontrent les ressources réseau connectées à partir de n'importe quel endroit. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale d'Opengear pour une démonstration en direct et visiter : https://opengear.com/products/lighthouse/.

À propos d'Opengear

Opengear, une filiale de Digi International, fournit un accès sécurisé et résilient et une automatisation aux infrastructures informatiques critiques, et ce même en cas de défaillance du réseau, et dès le premier jour, au jour le pire et tous les jours. Grâce à leur présence et à leur proximité, les solutions d'Opengear permettent la fourniture, l'orchestration et la gestion à distance des périphériques réseau à l'aide de logiciels et d'équipements innovants. Les solutions d'Opengear ont gagné la confiance d'organisations mondiales dans les secteurs de la finance, des communications numériques, de la vente au détail et de l'industrie manufacturière. La société, dont le siège social est situé dans le New Jersey, dispose également d'un centre de recherche et développement à Brisbane, en Australie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.opengear.com/.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et solutions commerciaux et essentiels de connectivité pour l'Internet des Objets (IdO). Nous aidons nos clients à créer des produits et solutions connectés de nouvelle génération pour déployer, surveiller et gérer des infrastructures de communications critiques et des normes de conformité dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité, une fiabilité absolue et une performance à toute épreuve. Fondée en 1985, la société a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets, un chiffre qui continue d'augmenter. Pour plus d'informations, visitez le site www.digi.com , ou appelez le 877-912-3444 (depuis les États-Unis) ou le 952-912-3444 (depuis l'étranger).

