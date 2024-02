Révolutionner les achats de produits électroniques : Glow Services Corp offrira aux clients de Samsung Electronics Australie de nouvelles conditions de paiement flexibles





SYDNEY, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Glow Services Corp est ravie d'annoncer une solution révolutionnaire avec Samsung Electronics Australie, à savoir une nouvelle ère dans le financement électronique pour les consommateurs australiens.

À partir du 14 février, les clients de la boutique en ligne de Samsung Australie pourront acheter des appareils électroniques haut de gamme, en particulier des téléphones mobiles, des téléviseurs et des ordinateurs, avec des options de financement à 0 % sur 12 ou 24 mois. L'originalité de cette initiative tient au fait que les clients ne seront plus liés aux systèmes de cartes de crédit traditionnels, ce qui élimine les processus de demande fastidieux et évite les frais d'administration exorbitants et les taux d'intérêt courants sur le marché actuel.

Glow construit le cloud vertical Telecom, permettant aux opérateurs mobiles, aux équipementiers et aux détaillants d'électronique grand public d'utiliser des outils numériques de pointe. Grâce à l'intégration de la technologie Glow, Samsung Australie simplifie l'expérience d'achat en offrant une solution de paiement différé au moment du paiement qui est facilement accessible, avec une approbation instantanée. Cette approche innovante simplifie non seulement le processus d'achat, mais permet également aux consommateurs d'avoir plus de flexibilité et de contrôle sur leurs achats.

Christiaan Ross, PDG de Glow, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration en déclarant : « Nous sommes ravis d'apporter en Australie les avantages du service dont Samsung Electronics bénéficie via notre programme britannique depuis 3 ans. Nous croyons que cette approche innovante de Samsung changera la façon dont nous achetons nos produits électroniques. »

« Avec Samsung, nous avons créé le programme de financement d'appareils le plus innovant d'Australie. Nous avons de grands espoirs », a déclaré Andrew Cole, président exécutif de Glow.

Commentant l'introduction des services de technologie Glow auprès des clients de Samsung Australie, Chris Hatfield, responsable de Direct to Consumer chez Samsung Electronics Australie, a déclaré « Chez Samsung, nous nous engageons à continuer d'innover et à faire évoluer nos produits et services pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Avec Glow, nous sommes ravis de présenter cette nouvelle option de financement, qui reflète notre engagement à améliorer l'expérience client et qui offre une flexibilité aux clients, point essentiel dans le climat macroéconomique actuel. »

Pour en savoir plus sur l'intégration des solutions de Glow dans la boutique en ligne de Samsung Electronics Australie (et bientôt en magasin également), visitez le site Web officiel de Samsung Australie ( https://www.samsung.com/au/ ) ou contactez Glow Services Corp directement.

À propos de Glow Services Corp : Glow est un pionnier en matière de solutions numériques pour les secteurs des télécommunications et de l'électronique grand public. En s'appuyant sur une technologie de pointe et une expertise du secteur, Glow permet à ses clients d'encourager leur réussite numérique et d'améliorer leur engagement grâce à des solutions innovantes de financement, d'assurance, d'échange et d'économie circulaire.

