Grand Seiko ouvre sa plus grande boutique phare au monde sur Madison Avenue à New York





TOKYO, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Seiko Watch Corporation a le plaisir d'annoncer qu'une nouvelle « boutique phare de Grand Seiko » aux États-Unis a officiellement ouvert ses portes sur l'emblématique Madison Avenue le 8 février, marquant ainsi une étape importante de son histoire.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202402076339?p=images

Situé au 540 Madison Avenue à New York, le nouveau magasin phare à plusieurs niveaux est la plus grande boutique Grand Seiko au monde. Avec une présence impressionnante à l'angle de Madison Avenue et de la 55e rue, elle promet une expérience inégalée aux amateurs et connaisseurs de montres, célébrant le riche héritage de la marque en matière d'art et d'innovation.

La boutique phare présente un design élégant et contemporain qui reflète le message de la marque Grand Seiko, « Alive in Time », représentant son esprit dynamique et son désir de repousser les limites de l'horlogerie.

L'intérieur aéré et sophistiqué de la boutique reflète l'essence de l'esthétique et de la culture japonaises. À l'entrée et dans tout le magasin, des motifs inspirés d'une forme traditionnelle de boiserie japonaise connue sous le nom de « kumiko » ornent la nouvelle construction. Les vitrines de montres, fabriquées en bois clair, témoignent de l'engagement de Grand Seiko en faveur de l'artisanat, de la précision et de la qualité japonaise.

À l'intérieur de la boutique de 580 mètres carrés sur deux étages, les clients sont invités à explorer la vaste collection de montres de Grand Seiko, notamment ses modèles Spring Drive, mécaniques et à quartz. Une salle privée est réservée à la célèbre collection Masterpiece. Chaque coin et chaque détail de la boutique a été méticuleusement étudié pour créer une atmosphère unique et accueillante afin d'explorer le monde de Grand Seiko.

« Les États-Unis ont accéléré la croissance de Grand Seiko en dehors du Japon, et cette nouvelle boutique ouvre un nouveau chapitre pour le développement de la marque », a déclaré Akio Naito, président de Seiko Watch Corporation. « Située à un emplacement aussi privilégié, je suis certain qu'elle permettra à un plus grand nombre de clients et d'amateurs de montres du monde entier de découvrir la vision du monde typiquement japonaise de Grand Seiko et sa passion sans fin pour la perfection. »

Le magasin phare de Grand Seiko de Madison Avenue est ouvert du lundi au samedi, de 10 h 00 à 18 h 00, et le dimanche de 12 h 00 à 17 h 00. Pour en savoir plus sur Grand Seiko et le magasin phare de Madison Avenue, veuillez consulter le site https://www.grand-seiko.com .

À propos de Grand Seiko

Depuis sa création en 1960, Grand Seiko enchante les amateurs de montres du monde entier avec des garde-temps d'une extrême précision, d'une lisibilité suprême et d'une esthétique typiquement japonaise. Fabriquée par l'une des rares véritables « manufactures », Grand Seiko intègre la dernière technologie et le savoir-faire du plus haut niveau pour créer ses mouvements mécaniques, Spring Drive et au quartz, qui équipent toutes les créations Grand Seiko. Chaque montre est profondément enracinée dans son héritage japonais et reflète la spiritualité japonaise du temps, profondément inspirée par la nature et animée par les « takumi », ou artisans.

15 février 2024 à 03:33

