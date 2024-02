Frost & Sullivan reconnaît Regula pour son excellence dans l'application des meilleures pratiques, et lui décerne le Prix du Leader technologique mondial de l'année 2024





Frost & Sullivan décerne aux entreprises des prix récompensant l'application des meilleures pratiques (Best Practices Awards) dans diverses catégories, en reconnaissance de leurs efforts exceptionnels visant à stimuler la croissance dans leur secteur. Les entreprises qui reçoivent ces prix sont capables d'identifier les tendances émergentes avant que celles-ci ne deviennent la norme sur le marché, et de créer des solutions qui favorisent la différenciation et la croissance durable. Pour Frost & Sullivan, ce sont ces entreprises qui changent la donne.

Concernant le Prix du Leader technologique mondial (Enabling Technology Leadership Award) dans le secteur de la vérification des identités (identity verification, IDV), Frost & Sullivan applique un processus analytique rigoureux pour évaluer plusieurs candidats. Le cabinet procède à une évaluation détaillée des critères qui façonnent les meilleures pratiques à travers deux dimensions : l'effet de levier technologique et l'impact sur les clients. Frost & Sullivan souligne que Regula excelle dans de nombreux critères dans le domaine des solutions IDV.

Assurer la synergie entre les technologies de vérification de pointe et une conception intuitive centrée sur l'utilisateur. Les experts ont apprécié le portefeuille de produits de Regula, qui intègre de manière transparente une solution à fournisseur unique assurant une vérification complète des identités basée sur des contrôles biométriques (Regula Face SDK) et des contrôles documentaires (Regula Document Reader SDK) avec une validation renforcée de l'authenticité, ainsi que des dispositifs forensiques permettant des examens approfondis. Au coeur de la solution IDV de Regula se trouve la base de données la plus complète, couvrant plus de 13?500 types de documents provenant de 247 pays et territoires, et plus de 138 langues.

Regula se démarque de ses concurrents en encourageant l'innovation par le biais d'un développement interne de toutes ses technologies et en évitant de dépendre de tiers. Elle se distingue notamment par ses solutions d'identification numérique interopérables fonctionnant sur diverses plateformes. Cela permet aux clients d'orchestrer facilement un processus amélioré de vérification des identités sur n'importe quelles plateformes ? qu'il s'agisse de plateformes mobiles, web, de bureau ou de lecteurs de passeports.

Forger des alliances stratégiques avec des organisations internationales de renom. Regula a mis en place des partenariats stratégiques avec des organisations réputées telles que l'Association du transport aérien international, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces efforts de collaboration permanents font de Regula un acteur à part entière dans l'échange symbiotique de connaissances et d'informations vitales sur les documents, et servent de catalyseur pour l'entreprise, lui permettant d'affiner continuellement ses technologies et de se positionner à la pointe de l'innovation.

Transformer les flux de travail des clients dans de nombreux secteurs grâce à des solutions de vérification axées sur la valeur. La singularité de l'offre de Regula repose sur le riche héritage de l'entreprise dans le domaine de la science forensique. Parce qu'elles sont à guichet unique, les solutions de Regula éliminent la nécessité pour les clients de s'adresser à plusieurs fournisseurs afin de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, et garantit une stratégie globale répondant de manière transparente et intégrée aux exigences de sécurité, de forensique et de vérification des identités.

Une excellence pérenne grâce à des relations à long terme avec les clients. Axées sur la valeur, les solutions de vérification des identités de Regula s'étendent à un tout un ensemble de secteurs verticaux, y compris l'industrie bancaire, la FinTech, l'aviation, les télécommunications, les autorités gouvernementales, les soins de santé, l'assurance, les laboratoires judiciaires, les jeux d'argent, et autres. Les réalisations de l'entreprise sont attestées par la fourniture de solutions matérielles et logicielles pour la vérification numérique des identités à un réseau mondial de plus d'un millier d'organisations et de 80 autorités de contrôle des frontières. Regula compte notamment parmi ses clients des acteurs majeurs comme la plus grande banque privée au monde et des compagnies aériennes de premier plan comme AirAsia et WizzAir. Par ailleurs, Regula a consolidé sa position de partenaire technologique de confiance depuis plusieurs années au Mobile World Congress (MWC), un événement industriel international de premier plan organisé par la GSMA.

Outre ce qui précède, Frost & Sullivan estime que Regula est très performante lorsqu'il s'agit de répondre au paysage complexe de l'usurpation d'identité. Rabin Dhakal, analyste de recherche spécialisé dans les meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, a déclaré : « Face à une vague croissante de fraudes sophistiquées, d'usurpations d'identité et d'escroqueries, l'urgence d'une solution robuste de vérification des identités n'a jamais été aussi grande. Frost & Sullivan estime que la réponse proactive de Regula à l'évolution du paysage de la fraude documentaire et de la fabrication de faux est inégalée. »

« Nous sommes vraiment honorés d'être reconnus par un expert aussi prestigieux en matière de croissance du marché et d'innovations. Nous nous efforçons de mettre en avant le facteur de différenciation principal de Regula, qui réside dans la richesse de l'expérience acquise au cours de trois décennies ? et qui apparaît clairement dans notre compréhension des documents, nos processus de vérification, notre base complète de modèles de documents, notre production interne à cycle complet et notre fantastique équipe d'experts en forensique. Ce sont ces atouts qui nous permettent d'innover en permanence et de proposer une solution complète pour la vérification des identités », a déclaré Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula.

Pour en apprendre davantage sur le prix 2024 Frost & Sullivan Global Enabling Technology Leadership Award dans le secteur des solutions de vérification des identités, veuillez lire ce rapport.

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan est la Growth Pipeline Companytm. Nous accompagnons nos clients vers un avenir façonné par la croissance. Grâce à notre outil Growth Pipeline as a Servicetm, le PDG et son équipe axée sur la croissance disposent d'une plateforme continue et rigoureuse pour les opportunités de croissance, garantissant le succès à long terme. Pour des résultats positifs, notre équipe s'appuie sur une expérience de plus de 60 ans, accompagnant avec ses bonnes pratiques éprouvées des organisations de tous types et de toutes tailles à travers les six continents. Pour dynamiser votre propre pipeline de croissance futur, retrouvez Frost & Sullivan sur http://www.frost.com.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs forensiques et de solutions de vérification des identités. Grâce à notre expérience de plus de 30 ans dans la recherche forensique et à notre bibliothèque de modèles de documents ? la plus riche au monde ?, nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification des documents et de vérification biométrique. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus d'un millier d'organisations et à 80 autorités de contrôle des frontières à travers le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sécurité ni la rapidité. Regula a été nommée à plusieurs reprises comme un fournisseur représentatif dans le « Market Guide for Identity Verification » de Gartner®.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

