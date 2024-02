Rasa lève 30 millions $ dans une série C codirigée par StepStone Group and PayPal Ventures, Andreessen Horowitz, Accel et Basis Set Ventures pour l'IA conversationnelle d'entreprise





Rasa, un chef de file des plateformes d'IA conversationnelle générative, annonce aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série C de 30 millions de dollars, codirigé par StepStone Group et PayPal Ventures, avec la participation d'Andreessen Horowitz (a16z), Accel, et Basis Set Ventures.

« Cet investissement renforce notre avance sur le marché et alimente notre volonté de redéfinir le champ des possibles pour les entreprises en utilisant des plateformes conversationnelles et vocales optimisées par l'IA générative à grande échelle », déclare Melissa Gordon, CEO de Rasa. « Grâce à notre technologie, nous sommes bien placés pour transformer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients, rendant ainsi chaque conversation pertinente et personnelle. Nous utiliserons ce financement pour consolider notre leadership technologique et renforcer notre présence sur le marché. »

Alan Nichol, cofondateur et CTO de Rasa, ajoute : « Chez Rasa, nous avons réinventé le fonctionnement de l'IA conversationnelle. Alors que beaucoup d'acteurs sectoriels prétendent incorporer l'IA générative, il s'agit souvent d'un simple ajout de LLM sur leurs plateformes existantes. »

Rasa poursuit sa mission de donner aux plus grandes marques les moyens de répondre aux attentes des clients grâce à une IA conversationnelle ouverte et évolutive. Rasa optimise des assistants IA sophistiqués et robustes alignés sur la logique commerciale des clients qui fournissent un engagement significatif et pratique des utilisateurs. Les récents lancements de Rasa Pro et Rasa Studio avec CALM (Conversational AI with Language Models) offrent une innovation majeure qui combine flexibilité, compréhension nuancée et création de valeur accélérée des grands modèles de langage (LLM) avec le contrôle et la certitude des chatbots traditionnels (basés sur NLU). Grâce à sa gestion originale des conversations, CALM garantit que les interactions des utilisateurs restent cohérentes et naturelles. Rasa Studio ajoute une interface utilisateur intuitive entièrement conçue pour CALM, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps de développement et de réduire les coûts en diminuant la dépendance à des équipes spécialisées.

« Nous pensons que Rasa offre une valeur inégalée à ses clients en automatisant ou en éliminant les aspects les plus coûteux et les plus longs de la prestation d'un excellent service à la clientèle », déclare Hunter Somerville, partner, StepStone Group. « Rasa prouve à nouveau que les clients d'entreprise soucieux de la sécurité peuvent déployer en toute sécurité la dernière IA conversationnelle, avec une plateforme low-code élégante qui offre des fonctionnalités robustes, la confidentialité des données et l'échelle. »

PayPal Ventures se joint à ce cycle en tant que premier investissement du capital-risqueur dans l'IA, marquant le lancement de son nouveau fonds d'IA pour investir dans des startups d'IA en phase précoce dans tous les secteurs d'activité et segments verticaux. « Nous sommes ravis de marquer le lancement de notre fonds d'IA par notre investissement dans Rasa », déclare Alan Du, partner, PayPal Ventures. « Nous pensons que Rasa offre une plateforme de pointe pour développer une IA robuste et conversationnelle, et nous avons vu comment ses solutions de conciergerie améliorent l'engagement des clients et les performances commerciales. »

Rasa fournit notamment ses solutions à deux des trois plus grandes banques du monde, aux principaux assureurs et aux grandes sociétés de voyages et d'hôtellerie. Rasa a été téléchargé plus de 50 millions de fois par les développeurs.

« La nouvelle plateforme de Rasa marque une avancée révolutionnaire dans le domaine de l'IA conversationnelle. Elle combine sans effort la facilité d'utilisation avec des capacités avancées et nous permettra d'exploiter en toute sécurité le potentiel des grands modèles de langage pour créer une expérience conversationnelle encore plus intuitive pour nos clients », déclare Andreas Bohmann, vice-président IT Enterprise et Integration Architecture, Deutsche Telekom.

Ce nouveau financement permettra également à Rasa de continuer à développer son équipe, qui se consacre à façonner l'avenir des assistants IA. Rasa recrute pour pourvoir plusieurs postes passionnants en Amérique du Nord et en Europe dans le marketing, la vente, l'ingénierie, la réussite client, et plus encore.

Consultez la liste complète des offres d'emploi sur la page Rasa Careers à l'adresse rasa.com/careers/

À propos de Rasa

Rasa est un leader de l'IA conversationnelle générative, permettant aux entreprises de créer et de fournir des assistants IA de prochaine génération. Fusionnant un moteur de pointe avec une interface utilisateur low-code intuitive, Rasa offre une plateforme ouverte et adaptable qui s'harmonise parfaitement avec la logique commerciale. Cette approche innovante fait de Rasa un partenaire éprouvé pour les entreprises cherchant à optimiser les interactions avec les clients tout en réduisant les coûts. Rasa est une société privée recevant des financements de StepStone, PayPal, Accel, Andreessen Horowitz, Basis Set Ventures, et d'autres. La société a été fondée en 2016, est axée sur le télétravail et dispose d'une présence à San Francisco, Berlin, Londres, Paris et Belgrade.

À propos de StepStone Group

StepStone Group Inc. (Nasdaq : STEP) est une société d'investissement des marchés privés mondiaux axée sur la fourniture de solutions d'investissement personnalisées et de services de conseil, de données et administratifs. Au 30 septembre 2023, StepStone était responsable d'environ 659 milliards de dollars de capital total, dont 146 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Parmi les clients de StepStone figurent certains des plus grands fonds de pension publics et privés à prestations définies et à cotisations déterminées, des fonds souverains et des compagnies d'assurance, ainsi que des fonds de dotation de premier plan, des fondations, des family offices et des clients privés, qui comprennent des personnes fortunées et aisées. StepStone travaille au côté de ses clients pour développer des portefeuilles de marchés privés répondant à leurs objectifs spécifiques dans les domaines du private equity, des infrastructures, de la dette privée et des actifs immobiliers.

À propos de PayPal Ventures

PayPal Ventures est la branche capital-risque de PayPal. Nous investissons pour le rendement financier dans des entreprises à la pointe de l'innovation dans la fintech, le commerce enablement, l'infrastructure numérique et les technologies crypto/blockchain. Grâce à l'expertise, l'expérience et le vaste réseau de PayPal Ventures ? et aux entreprises dans lesquelles nous investissons ? nous accélérons la commercialisation de solutions transformatrices. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.paypal.vc.

