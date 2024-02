Armis acquiert la société de cybersécurité IA CTCI





Armis, la société spécialisée dans la cybersécurité et l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir CTCI ( Cyber Threat Cognitive Intelligence), une société privée spécialisée dans la technologie de détection des menaces basée sur l'IA.

Dans le cadre d'une transaction privée conclue cette semaine, Armis a acquis l'ensemble de la technologie et des employés de CTCI, et prévoit de fusionner avec cette dernière dans les 30 prochains jours. Armis intégrera la technologie de CTCI dans Armis Centrixtm pour créer le système de cyberintelligence d'alerte rapide le plus avancé au monde, afin d'aider les équipes chargées des opérations de sécurité à prévenir plus efficacement les brèches, à détecter les attaques et à déterminer si une organisation a été compromise.

« Face à l'escalade continue des cybermenaces, nous reconnaissons l'importance de prévenir une attaque. Il est temps pour la communauté de la sécurité de redéfinir notre paradigme opérationnel en trouvant et en arrêtant de manière proactive les attaques plutôt que d'agir une fois l'attaque lancée », a déclaré Yevgeny Dibrov, PDG et cofondateur, Armis. « Cette acquisition témoigne de notre engagement indéfectible à être la plateforme principale qui gère toute la surface d'attaque. Les entreprises et les organisations qui utilisent Armis centrixtm pour la collecte de renseignements exploitables sur les menaces seront en position de force pour faire face à leur cyberexposition. »

Une entreprise tournée vers l'intelligence artificielle, CTCI a été fondée en 2020 par le PDG Andrew Grealy et le CTO Michael Freeman. En exploitant le moteur d'intelligence des actifs d'Armis et en alimentant la base de données d'intelligence exclusive de CTCI, Armis Centrixtm fournira des indicateurs d'alerte rapide basés sur des renseignements provenant du dark web, des leurres basés sur l'IA et des menaces connues, afin d'avertir les organisations d'une éventuelle violation ou attaque.

« Les équipes de sécurité reçoivent quotidiennement une avalanche d'informations et se trouvent souvent dans une posture de sécurité réactive, avec peu ou pas d'avertissements relatifs à des attaques imminentes », a déclaré Andrew Grealy, PDG et cofondateur de CTCI. « La fusion d'Armis avec sa visibilité complète, son excellente sécurité et son contrôle optimal, combinée à l'IA avancée de CTCI, permettra aux organisations d'adopter une position proactive en matière de sécurité et d'arrêter une attaque avant même qu'elle ne soit lancée. »

La technologie de CTCI sera intégrée à la plateforme Armis Centrixtm afin de créer un moyen révolutionnaire d'identifier et de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne soient lancées. Grâce à une combinaison d'IA et d'apprentissage automatique qui scrute le dark web, Armis Centrixtm for Actionable Threat Intelligence offre une visualisation et des alertes avancées qui fourniront aux organisations des renseignements exploitables avant qu'une vulnérabilité ne soit annoncée, avant même qu'une attaque ne soit lancée et avant qu'une organisation ne soit impactée.

Comme indiqué dans un récent blog, Armis se lance dans une stratégie audacieuse sur 5 ans pour créer la première plateforme de gestion de la cyberexposition et la plus grande entreprise d'intelligence patrimoniale au monde. Elle prévoit d'analyser diverses technologies à mesure qu'elle développe sa plateforme Armis Centrixtm primée pour devenir la solution choisie par les organisations des listes Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les entités gouvernementales du monde entier.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24/7. Armis est une société privée dont le siège se trouve en Californie.

