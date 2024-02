SUBARU CANADA SIGNE UNE ONZIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE AU SONDAGE ISC DE LA CADA





MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est fière d'annoncer qu'avec l'appui de ses concessionnaires, elle a remporté deux catégories du sondage de l'indice de satisfaction des concessionnaires (ISC) de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA), à savoir Satisfaction globale la plus élevée parmi les marques comptant 100 concessionnaires ou moins et Meilleures communications avec les concessionnaires pour les marques comptant 100 concessionnaires ou moins.

Chaque année, le sondage ISC mesure la satisfaction des concessionnaires à l'égard de leurs marques respectives dans 17 grandes catégories. Le sondage reste un outil efficace pour les concessionnaires et les constructeurs qui peuvent ainsi analyser leurs opérations respectives, améliorer leurs relations commerciales et prospérer tous ensemble.

« Cette victoire appartient non seulement à Subaru Canada, mais aussi à tous les concessionnaires Subaru du Canada », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Nos concessionnaires sont depuis longtemps associés à notre succès et nous privilégions une communication ouverte et honnête afin de maintenir et de hausser nos ventes, nos activités du service après-vente et la satisfaction de la clientèle. Nous en sommes extrêmement fiers. »

« Onze ans de suite constitue un grand honneur », a déclaré Guy Vigliatore, président du Conseil consultatif national des concessionnaires de SCI. « Nous considérons ces catégories de prix comme complémentaires l'une de l'autre, puisqu'une bonne communication avec les concessionnaires se traduira forcément par une grande satisfaction générale. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

14 février 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :