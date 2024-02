Lancement de B2BinPay v19 avec des swaps instantanés et une prise en charge de blockchain étendue





B2BinPay, la plateforme de paiement basée sur la blockchain, a officiellement lancé sa version 19 au public. Cette mise à jour comporte de nombreuses améliorations, notamment des swaps instantanés dernier cri et une prise en charge élargie de diverses blockchains. Comme toujours, B2BinPay s'engage à fournir une plateforme transparente et sécurisée pour toutes les transactions de cryptomonnaie.

Nouveaux swaps instantanés et taux compétitifs basés sur VWAP

Les swaps sont devenus une stratégie privilégiée pour la gestion des actifs numériques en raison de l'échange direct de cryptomonnaies entre différentes adresses. Il s'agit d'une approche contraire à celle des plateformes d'échange conventionnelles, qui utilisent un système des carnets d'ordres pour l'échange d'actifs.

Avec B2BinPay, les clients peuvent facilement accéder à des swaps instantanés sans avoir à naviguer dans des carnets d'ordres compliqués et à comparer les prix sur différents sites. Tout cela est possible grâce à l'outil VWAP (Volume-Weighted Average Price), qui sélectionne automatiquement le meilleur prix disponible sur plusieurs plateformes centralisées en fonction du volume de transactions.

L'utilisation de swaps par les clients de B2BinPay élimine en outre deux coûts de commission liés à la blockchain, à savoir la transaction vers l'échange centralisé et la transaction de retour vers le portefeuille B2BinPay, pour plus de flexibilité et de rentabilité dans le traitement des actifs numériques.

Les swaps instantanés sont accessibles via l'onglet dédié aux swaps dans le menu d'interface de la plateforme, aux côtés de portefeuilles distincts pour chaque actif crypto.

Financement de portefeuilles sans commission, processus de swap fluide

Cette nouvelle version lance un processus de rechargement personnalisé pour les portefeuilles de swap, adapté à différentes catégories d'utilisateurs. Les détenteurs de portefeuilles numériques peuvent désormais profiter de transactions rapides pour des transferts de fonds instantanés, tandis que les propriétaires de portefeuilles blockchain bénéficient de transactions sur la chaîne qui offrent transparence et sécurité grâce aux données enregistrées sur la blockchain. Il est essentiel de noter que le rechargement doit être effectué dans la devise désignée du portefeuille.

Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'un processus de recharge sans commission à partir de leurs comptes B2BinPay. Il est à noter que les portefeuilles blockchain continueront de faire l'objet de frais minimes pour les transactions sur la chaîne.

Nouvelle intégration de réseau blockchain : Avalanche et Polygon

La nouvelle version de B2BinPay intègre la prise en charge de deux blockchains très demandées, Polygon et Avalanche. Cette intégration apporte un éventail d'options de transactions stablecoin à la plateforme, y compris des choix populaires comme USDT, USDC, DAI, FRAX, TUSD et EUROC sur de nouveaux réseaux.

Connu pour son évolutivité et ses frais de transaction minimes, Polygon est un choix populaire pour un grand nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies. En comparaison, Avalanche brille par son débit élevé et ses temps de traitement rapides : une plateforme puissante pour des transferts rapides.

Remarques finales

B2BinPay continue de repousser les limites du traitement des cryptomonnaies avec sa dernière version 19. Cette mise à jour offre aux clients encore plus de flexibilité, leur permettant d'accéder à davantage de blockchains et de cryptomonnaies et d'effectuer des échanges instantanés avec des portefeuilles de swap.

Mais l'équipe ne s'arrête pas là : elle travaille activement à la réduction des frais pour rendre ses services encore plus rentables pour tous les clients dans les prochaines versions. Ce dévouement à l'amélioration continue démontre l'engagement de B2BinPay à répondre aux besoins évolutifs des entreprises et des startups.

