Boomi nommé Partenaire de l'année des alliances technologiques IFS





Boomi TM, le leader de l'intégration et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui qu'il a été honoré par un prix prestigieux décerné par son partenaire d'alliance technologique, IFS. Ce prix de « Partenaire de l'année des alliances technologiques » souligne l'engagement de Boomi dans l'excellence, l'innovation et la continuité de son partenariat avec IFS.

« Le succès de Boomi témoigne de son engagement inébranlable en faveur de l'innovation, influençant de manière significative l'adoption généralisée de technologies révolutionnaires », déclare Merlin Knott, directeur mondial des partenaires et des canaux de distribution d'IFS. « Cette reconnaissance est amplement méritée et souligne le rôle vital de Boomi dans le remodelage du paysage technologique. Je remercie sincèrement toute l'équipe de Boomi pour ses contributions exceptionnelles et son engagement continu à faire évoluer le secteur dans une direction positive. »

« Cette reconnaissance confirme l'engagement continu de Boomi en faveur de l'excellence, en nous efforçant d'innover et de favoriser la réussite de nos clients », déclare Dan McAllister, vice-président principal des alliances et des canaux de distribution de Boomi. « Elle valide notre engagement à fournir des solutions de pointe qui non seulement habilitent nos partenaires de distribution, mais alimentent également la transformation numérique à travers les industries. Ce prix n'est pas seulement une étape importante pour nous, mais aussi un catalyseur pour une collaboration plus étroite avec IFS. Nous avons hâte de voir ce que nous serons en mesure de réaliser ensemble dans les années à venir, en repoussant sans cesse les limites de l'intégration et de l'automatisation. »

Le prix de Partenaire de l'année des alliances technologiques récompense les partenaires IFS ayant apporté une valeur ajoutée exponentielle aux clients d'IFS en leur fournissant des technologies complémentaires innovantes, en démontrant leur capacité à répondre à des circonstances commerciales en constante évolution et en contribuant à l'adoption des solutions IFS au sein de nouvelles bases de clients afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de la société. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors de l'IFS Global Partner Summit qui s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni.

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Il témoigne du travail acharné, du dévouement et de l'innovation des équipes de Boomi et d'IFS », déclare Adrian Trickett, vice-président et directeur général des ventes EMEA de Boomi. « Avec Boomi, les clients d'IFS peuvent créer des intégrations plus rapidement en réduisant le temps de développement de plusieurs semaines voire mois. Cette reconnaissance nous motive encore plus à poursuivre notre mission visant à connecter les applications, les données et les personnes à travers l'intégration intelligente et l'automatisation. »

Pionnier des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) avec plus de 20 000 clients dans le monde, Boomi est fier de sa communauté grandissante de plus de 100 000 membres et de son réseau mondial d'environ 800 partenaires. L'entreprise a reçu de nombreuses récompenses pour ses partenaires, ses produits et son lieu de travail, y compris la prestigieuse note de 5 étoiles dans le cadre du CRN Partner Program Guide et a été nommée dans la liste CRN Cloud 100.

À propos de Boomi

Boomi ouvre la voie à l'avenir des entreprises grâce à l'intégration et à l'automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'IFS

IFS développe et fournit des logiciels de cloud professionnels pour les entreprises du monde entier qui fabriquent et distribuent des biens, construisent et entretiennent des actifs, et gèrent des opérations axées sur les services. Au sein de notre plateforme unique, nos produits spécifiques à l'industrie sont connectés de manière innée à un modèle de données unique et utilisent l'innovation numérique intégrée afin que nos clients puissent être les meilleurs au moment où cela compte vraiment pour leurs clients : au Moment of Servicetm. L'expertise sectorielle de nos collaborateurs et de notre écosystème en pleine croissance, ainsi que notre engagement à apporter de la valeur à chaque étape, ont fait d'IFS un leader reconnu et le fournisseur le plus recommandé dans notre secteur. Notre équipe de plus de 6 000 employés fait chaque jour l'expérience de nos valeurs d'agilité, de confiance et de collaboration en prenant en charge nos plus de 6 500 clients. Découvrez comment nos solutions logicielles d'entreprise peuvent aider votre entreprise dès aujourd'hui sur ifs.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

