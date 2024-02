Coway annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023





Le chiffre d'affaires de Coway pour le quatrième trimestre 2023 a atteint 1 004,4 milliards de KRW (+2,5 % en glissement annuel) avec un bénéfice d'exploitation de 166,2 milliards de KRW (+1,5 % en glissement annuel)

Le chiffre d'affaires annuel pour 2023 atteint 3 966,5 milliards de KRW (+2,9 % en glissement annuel) avec un bénéfice d'exploitation de 731,3 milliards de KRW (+8,0 % en glissement annuel)

Coway prévoit de promouvoir la marque de sommeil et de bien-être BEREX en tant que moteur de croissance et force concurrentielle sur le marché mondial

SÉOUL, Corée du Sud, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023.

« Nous sommes fiers d'avoir connu un tel succès en 2023, même face aux défis importants qui se posent sur les marchés nationaux et internationaux. Notre performance stable peut être attribuée à un investissement actif dans la recherche et le développement, l'informatique, le marketing et la croissance de la marque de sommeil et de bien-être BEREX », a déclaré Jangwon Seo, PDG de Coway. « Cette année, alors que nous terminons notre transformation pour devenir une "New Coway" développée par l'innovation, et solidifier la position de Coway en tant que leader mondial, nous continuerons à lancer des lignes de produits pionnières tout en nous concentrant sur BEREX en tant que nouveau moteur de croissance. »

Coway a déclaré les résultats suivants :

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre : 1 004,4 milliards de KRW (+2,5 % en glissement annuel)

Bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre : 166,2 milliards de KRW (+1,5 % en glissement annuel)

Chiffre d'affaires annuel : 3 966,5 milliards de KRW (+2,9 % en glissement annuel)

Bénéfice d'exploitation annuel : 731,3 milliards de KRW (+8 % en glissement annuel)

*Les chiffres indiqués sont tirés de la déclaration consolidée K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Au cours de l'exercice 2023, les fortes ventes d'appareils ménagers ont été principalement attribuées à la solide performance dans les catégories de produits de base comme les purificateurs d'eau, ainsi qu'à l'expansion réussie du marché et à la croissance des ventes de la marque BEREX. Ces facteurs ont contribué collectivement à un chiffre d'affaires de 2 373,5 milliards de wons (+4,2 % en glissement annuel).

En 2023, les filiales à l'étranger de Coway ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1 430,7 milliards de KRW, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente. En particulier, le chiffre d'affaires annuel des filiales aux États-Unis et en Thaïlande a connu une croissance remarquable, avec une augmentation de 2,8 % et de 27,6 % respectivement par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné des revenus de 205,3 milliards de KRW et 101,1 milliards de KRW respectivement.

Pour plus de détails sur les performances financières de Coway, veuillez consulter la page Relations avec les investisseurs du site de l'entreprise.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la «?Best Life Solution Company?», est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/?ou?http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337037/Coway_Financial_Results.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

14 février 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :