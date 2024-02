Des syndicats du tourisme pionniers transforment les expériences touristiques à Taïwan





VANCOUVER (C.-B.), le 13 févr. 2024 /CNW/ - Dans un mouvement dynamique soulignant la beauté et la diversité du coeur de l'Asie, des syndicats du tourisme novateurs de Taïwan sont prêts à enchanter les touristes internationaux en mettant en valeur les attractions uniques par-delà les rues animées de Taipei. Ces syndicats sont le fruit d'une collaboration entre l'industrie locale, le gouvernement et le milieu universitaire. Ils mettent en lumière l'attrait à multiples facettes de Taïwan, allant de sa riche mosaïque culturelle à ses paysages naturels époustouflants.

Au nord, les syndicats du tourisme de Crown Coast et de Great Northeast dévoilent des merveilles naturelles et un riche patrimoine culturel. Les sites dignes de mention comprennent les formations géologiques uniques du géoparc Yehliu, le charme serein des vieilles rues de Jiufen et le charme historique de la ville portuaire dynamique de Keelung.

L'ouest de Taïwan brille grâce aux syndicats Taichung-Changhua et Hsinchu-Miaoli , mettant en lumière le dynamisme culturel et la beauté tranquille de la région. La créativité colorée de Rainbow Village, l'architecture préservée de Lukang Old Street et la culture traditionnelle hakka de Beipu Old Street promettent des expériences culturelles immersives.

Les syndicats du tourisme East Coast et Hualien révèlent les paysages spectaculaires et la riche culture de l'est de Taïwan. Les falaises de marbre impressionnantes de la gorge Taroko, les activités autochtones au Amis Folk Center et la tranquillité immaculée de la région pittoresque de East Coast offrent des retraites inoubliables.

Le sud de Taïwan, grâce aux syndicats du tourisme Pingtung , Great Siraya et Kaohsiung , comprend des plages invitantes, de riches paysages culturels et un patrimoine spirituel. Les sables blancs du parc national de Kenting, le majestueux musée Fo Guang Shan Buddha et la zone panoramique nationale de Siraya mettent en valeur la beauté naturelle et la richesse culturelle de la région.

Ces syndicats du tourisme ne représentent qu'un aperçu de ce que Taïwan a à offrir. Le site Web de l'Administration du tourisme de Taïwan offre maintenant un accès facile à des renseignements sur chaque syndicat du tourisme , ainsi qu'à des renseignements détaillés sur de nombreuses attractions, ce qui simplifie la planification pour les voyageurs et les conseillers en voyages. Les visiteurs sont encouragés à faire plusieurs voyages à Taïwan, ce qui garantit une exploration complète de chaque région unique.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'organisme gouvernemental officiel de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché canadien est géré par la succursale de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan. Les slogans de marketing actuellement utilisés pour Taïwan sont « Time for Taiwan » et « The Heart of Asia », tandis que la mascotte officielle de l'Administration du tourisme de Taïwan est OhBear, un dessin animé, l'ours noir, l'animal national de Taïwan. Pour en savoir plus, visitez le site eng.taiwan.net.tw .

