Le Musée canadien du canot dévoile son nouvel emplacement au bord de l'eau

Des cérémonies d'ouverture officielles sont organisées pour accueillir la communauté, les dignitaires et les donateurs.

PETERBOROUGH, ON, le 11 mai 2024 /CNW/ - Le Musée canadien du canot (MCC) tiendra aujourd'hui une célébration officielle à 13 h (HE) pour dévoiler son nouvel établissement de classe mondiale, un musée de 65 000 pieds carrés sur deux étages établi sur son campus de cinq acres situé au 2077 Ashburnham Drive à Peterborough, en Ontario. La cérémonie sera diffusée simultanément sur le site Web du musée à l'adresse canoemuseum.ca.

« La date d'aujourd'hui marque le point culminant d'années de planification et de travail acharné qui annoncent une nouvelle ère pour le Musée canadien du canot, notre communauté et l'économie locale, ainsi que pour le secteur des arts et de la culture, a déclaré Carolyn Hyslop, directrice générale du Musée canadien du canot. C'est avec beaucoup de fébrilité que nous accueillons nos donateurs, nos partenaires, nos membres et nos bénévoles, alors que nous nous réunissons en ce début de saison des activités de pagaie pour célébrer le dévoilement du nouveau musée et campus Lang au bord du lac », a rajouté Mme Hyslop.

Situé sur le territoire traditionnel des Premières Nations des traités Williams, le site de cinq acres du nouveau musée, entouré de parcs publics, offre des vues imprenables à l'ouest sur le lac Little et un lien avec le Sentier transcanadien.

À la lumière de ce jalon, Kevin Malone, président du conseil d'administration, a soulevé « le caractère unique de la collection du Musée canadien du canot et son importance reconnue pour le Canada. Maintenant, elle a enfin un lieu qui lui est spécialement conçu afin qu'on l'expose dans son intégralité et qu'on en prenne soin à titre d'élément fondamental du patrimoine canadien ».

Conçue par Unity Design Studio (anciennement Lett Architects inc.), l'architecture du musée s'inspire du savoir-faire des fabricants de canots, et les éléments naturels utilisés évoquent notre lien avec la terre que tisse le canot. Elle jouera un rôle essentiel dans la gérance de cet actif culturel national qui figure sur la liste des meilleures zones culturelles (Best Cultural Spots) du palmarès Best of the World 2024 de National Geographic, le guide annuel des expériences de voyage uniques les plus palpitantes et les plus significatives en 2024.

Construits au coût de 45 millions de dollars à proximité de la voie navigable Trent-Severn, le nouveau musée de 65 000 pieds carrés et le campus au bord du lac Little forment les éléments clés de ce projet. Ils permettront à l'intégralité des 600 embarcations d'être exposées dans une installation conçue pour satisfaire aux normes de conservation des artefacts, soit un environnement muséal contrôlé de catégorie « A ». Dans cette nouvelle installation, le personnel du musée pourra prendre soin adéquatement des embarcations et présenter leurs histoires aux visiteurs dans le cadre d'expositions dynamiques et immersives ainsi que d'expériences transformationnelles sur terre et sur l'eau.

« Nous invitons les nouveaux et les anciens visiteurs à venir s'immerger dans la richesse des histoires et la diversité des cultures du canot et du kayak. Notre programmation propose des expériences pratiques, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui permettent aux visiteurs et aux habitants locaux d'entrer en relation avec la terre, l'eau et le canot », a poursuivi Mme Hyslop.

Dès leur entrée dans le musée, les visiteurs liront et entendront aussi des langues autochtones. Partout dans l'établissement, le dialecte local anishinaabemowin des Michi Saagig est présent, de même que l'anglais et le français.

D'autres langues autochtones sont aussi présentées en relation avec des embarcations particulières. Le Groupe Banque TD appuie le Programme des langues autochtones par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir.

Le nouveau musée est appelé à devenir une importante destination culturelle et récréative entre Toronto et Ottawa. Il jouera un rôle essentiel dans l'identité touristique de la région à titre de destination voyage de premier choix reconnue pour sa communauté dynamique, ses activités de plein air, ses événements et ses activités de canot.

Les attraits du musée sont, entre autres, les suivants :

Un musée de 65 000 pieds carrés et un campus au bord d'un lac comprenant une installation pour les canots, un cercle de rassemblement, un foyer pour les feux de camp, une promenade en bois accessible, une rampe de mise à l'eau adaptable pour les canots et les kayaks et deux vastes quais saisonniers pour les programmes éducatifs extérieurs sur l'eau.





La salle intégrée de la collection permettant l'exposition de toutes les embarcations du musée dans un environnement muséal contrôlé de catégorie « A », une norme de conservation des artefacts.





Une salle d'exposition de 20 000 pieds carrés présentant une toute nouvelle série d'expositions.





Une bibliothèque et une salle de recherche accessibles avec archivage de catégorie « A ».





Un studio d'artisanat authentique et un studio de construction de canots pour faciliter l'apprentissage pratique des adultes et des jeunes.





Un espace en location pour des événements offrant une vue panoramique sur le lac.





Un café avec cheminée et terrasse adjacente au bord du lac.

Le nouveau musée ouvre officiellement ses portes à tous les visiteurs le lundi 13 mai 2024 pour les inviter à venir profiter de toute la gamme d'expériences sur terre et sur l'eau.

Le Musée canadien du canot tient à exprimer sa plus sincère gratitude à la communauté locale et à d'autres individus de partout au Canada pour leur généreux soutien. Ce projet a été rendu possible, en partie, grâce au soutien des principaux donateurs et partenaires gouvernementaux du musée, notamment le gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien et de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), la province de l'Ontario, la Fondation de la famille Weston, la ville de Peterborough et le comté de Peterborough. L'événement d'aujourd'hui a été financé par le Fonds pour les manifestations culturelles de l'Ontario, un programme du gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, administré par la société du Fonds pour les manifestations culturelles de l'Ontario.

Citations :

« En tant que gouvernement, nous sommes fiers de soutenir les nouvelles installations au bord du lac du Musée canadien du canoë, qui permet au Musée d'exposer la totalité de sa collection d'embarcations et de fournir un espace immersif aux visiteurs pour apprendre la riche histoire et l'innovation derrière le canoë et le kayak. Cet investissement dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à créer un environnement où les gens peuvent découvrir des expressions culturelles dynamiques, célébrer l'histoire et le patrimoine du Canada et bâtir des collectivités fortes. En particulier, nous sommes fiers de voir ce musée reconnaître l'importance et la place des perspectives et des langues autochtones dans cette histoire. Nous avons hâte de voir l'impact positif que cet espace aura sur la collectivité locale de Peterborough et au-delà. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine Canadien

« Félicitations à l'occasion de la grande ouverture du nouveau Musée canadien du canot! Votre magnifique emplacement riverain est l'endroit parfait pour la plus grande collection de canots, de kayaks et d'embarcations à rames au monde. Cet espace est un site important pour la préservation et la mise en valeur tant du patrimoine culturel autochtone, que du patrimoine culturel canadien. Le gouvernement du Canada est heureux d'avoir soutenu ce projet par un investissement de 750 000 dollars qui a permis de créer ce nouvel espace pour que les membres de votre collectivité et les visiteurs puissent en profiter. Je souhaite à tous les participants un événement agréable couronné de succès. Et à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet, je vous remercie! »

- L'honorable Filomena Tassi, Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Musée canadien du canot, qui est une destination culturelle et touristique unique à Peterborough depuis plus de 25 ans, a déclaré Neil Lumsden, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le nouvel emplacement magnifique du musée contribuera et préserver et à mettre en valeur sa collection d'embarcations de classe mondiale, à offrir plus d'espaces pour engager et informer les visiteurs et à avoir un impact économique positif sur Peterborough et ses communautés avoisinantes. »

« Le Musée canadien du canot est une institution importante au sein de notre communauté depuis plus de deux décennies, a déclaré Dave Smith, député provincial de Peterborough-Kawartha. Cette nouvelle installation offrira de nombreuses possibilités de partager l'histoire de cet important mode de transport avec les habitants et les visiteurs, grâce à de nouvelles expositions innovatrices et à des occasions d'aller à l'eau et d'apprécier le canoë comme il est censé l'être - sur l'eau! »

« L'histoire du canot est intimement liée à l'histoire des peuples des Premières Nations et à l'histoire du Canada. Depuis près de 30 ans, Peterborough est fière d'accueillir le Musée canadien du canot et de savoir qu'il a maintenant un endroit idéal pour sa vaste collection. Je me réjouis d'accueillir des visiteurs de partout dans la province, le pays et le monde qui viendront faire l'expérience de ce musée d'intérêt national situé sur les rives du lac Little, dans la magnifique ville de Peterborough, en Ontario. »

- Jeff Leal, maire de la ville de Peterborough

« Le comté de Peterborough est fier d'appuyer le nouveau Musée canadien du canot, dont il suit les progrès avec enthousiasme. Cet investissement souligne notre engagement à préserver le patrimoine, à promouvoir le tourisme et le développement économique, à favoriser l'engagement et l'éducation des membres de notre communauté, à soutenir la réconciliation culturelle et à enrichir notre paysage artistique et culturel. Le nouveau lieu du Musée canadien du canot, situé en bordure de l'eau, promet de fasciner les visiteurs tout en façonnant l'identité de notre région en tant que destination touristique de premier plan. Ce musée attirera des gens du monde entier et fera de notre région une destination internationale. Félicitations au Musée canadien du canot, à nos partenaires et à tous les travailleurs et bénévoles qui ont contribué à faire de ce projet une réussite locale. »

- Bonnie Clark, présidente du conseil du comté de Peterborough

« La Fondation de la famille Weston célèbre ce nouveau chapitre de l'histoire du musée après plus de 25 ans de collaboration, de financement et de leadership, y compris un rôle déterminant dans sa fondation. Notre financement a permis de couvrir les coûts nécessaires à l'élaboration d'un programme éducatif pour le nouveau musée qui sensibilisera les visiteurs au patrimoine de notre pays pendant des générations. Nous vous félicitons pour cette réalisation et vous souhaitons beaucoup de succès. »

- Garfield Mitchell, président de la Fondation de la famille Weston

« Le nouveau Musée canadien du canot, c'est un nouvel espace passionnant qui donne une place de choix aux langues et aux voix des communautés autochtones, contribuant ainsi à assurer la transmission de leur riche histoire, de leurs cultures diversifiées et des savoirs traditionnels. TD est extrêmement fière de soutenir le programme des langues autochtones du musée et les coordonnateurs des communautés autochtones par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la banque. Ces initiatives reconnaissent et célèbrent les peuples et les communautés autochtones, contribuent à stimuler des discussions sur le passé, le présent et l'avenir, et constituent une étape importante dans notre cheminement collectif vers la vérité et la réconciliation. »

- Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social, développement durable et responsabilité sociale, Groupe Banque TD

À propos du Musée canadien du canot (www.canoemuseum.ca)

Situé sur le territoire traditionnel des Premières Nations des traités Williams à Peterborough, en Ontario, le Musée canadien du canot abrite la plus grande collection de canots, de kayaks et d'embarcations à pagaies au monde. Pour remplir son mandat à l'égard de ces biens culturels d'intérêt national (Sénat du Canada, 2013), le musée présente l'intégralité de sa collection dans son nouvel établissement de 65 000 pieds carrés conçu sur mesure au bord du lac Little qui aspire à être aussi novateur que le canot lui-même. Comprenant un éventail d'espaces intérieurs et extérieurs, le musée incite les visiteurs à s'intéresser à l'histoire canadienne et à renforcer nos liens avec la terre, l'eau et les autres - en suivant le sillage de l'emblématique canot. Le musée figure sur la liste des meilleures zones culturelles (Best Cultural Spots) du palmarès Best of the World 2024 de National Geographic, le guide annuel des expériences de voyage uniques les plus palpitantes et les plus significatives en 2024.

