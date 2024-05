Lotto 6/49 - Elle devient millionnaire avec un billet acheté au dépanneur de sa fille!





MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Denise Bélanger, une résidente du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a remporté le lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 4 mai. Elle a reçu son lot là où elle a acheté son billet, soit au Dépanneur Métabetchouan, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, qui appartient à sa fille!

Le Dépanneur Métabetchouan recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain. Ce dépanneur a aussi vendu des billets gagnants de lots majeurs à deux autres résidents de la région. À la fin de 2023, Patrice Guérin a mis la main sur un gros lot de 2 000 000 $ à la loterie 20 x suprême. En juin 2021, c'est Roger Larouche qui s'est enrichi en remportant 1 000 000 $ à l'Extra.

« Depuis quelques semaines, le Québec compte plusieurs nouveaux millionnaires grâce à la loterie. Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont eux aussi eu la main heureuse. Plus de 45 gagnants de cette région ont reçu des lots de 25 000 $ ou plus l'an dernier », a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Faits saillants (gain de Denise Bélanger)

Cela fait 35 ans que Denise Bélanger joue la même combinaison au Lotto 6/49.

Elle a découvert son gain le lundi suivant le tirage du 4 mai, au Cercle de fermières de sa région.

Grâce au million remporté, M me Bélanger prévoit aider financièrement sa fille dans son projet de construction d'une nouvelle maison et acheter un camion à son fils, qui devait changer de voiture.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au coeur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

