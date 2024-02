NanoXplore annonce ses résultats pour T2-2024





MONTRÉAL, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois et six mois close le 31 décembre 2023.



Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS

Des revenus totaux de 29 063 024 $ pour le T2-2024 comparativement à 31 725 122 $ pour le T2-2023, ce qui représente une diminution de 8% en raison d'une grève de 6 semaines chez l'un de nos principaux clients;

La marge brute sur les revenus de client de 19,4% au T2-2024 comparativement à 17,8% au T2-2023 et de 19,5% pour le Cumul 2024 comparativement à 14,9% pour le Cumul 2023;

Un BAIIA ajusté* de 416 000 $ au T2-2024 comparativement à 141 300 $ au T2-2023 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites;

Un BAIIA ajusté* de -508 806 $ au T2-2024 comparativement à néant au T2-2023 pour le secteur des cellules de batterie (l'initiative de VoltaXplore);

Un BAIIA ajusté* net de - 92 806 $ au T2-2024 comparativement à 141 300 $ au T2-2023 et un BAIIA ajusté* net de -541 138 $ pour le Cumul 2024 comparativement à -1 835 732 $ pour le Cumul 2023;

Liquidités totales de 37 880 673 $ au 31 décembre 2023, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 27 558 073 $;

Dette à long terme totale de 7 072 298 $ au 31 décembre 2023, une réduction de 803 590 $ comparativement au 30 juin 2023;

NanoXplore maintient ses prévisions de revenus annuels de 130 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024.

APERÇU

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « La baisse des ventes au cours du trimestre par rapport à l'année dernière est le résultat d'une grève de six semaines chez l'un de nos principaux clients OEM, sans laquelle les ventes auraient été plus élevées. La grève s'est terminée fin novembre et nous constatons une reprise dans la seconde moitié de notre exercice financier. De plus, avec le début des livraisons d'outillages liées aux attributions de contrats récemment annoncées, nous restons confiants quant à nos attentes en matière de revenus totaux pour l'exercice 2024. Le volume de pièces enrichies de graphène continue d'augmenter et nous avons mis en place de nouveaux programmes OEM qui commenceront à générer des rendements financiers au cours des prochains trimestres. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très satisfait de la performance de l'équipe de NanoXplore, car nous sommes restés concentrés et avons réalisé un bon trimestre. Notre exécution a été au point et s'est traduite par une solide performance au cours de notre deuxième trimestre, où nos opérations de composites enrichies de graphène continuent d'améliorer leur rentabilité. En effet, notre marge brute a augmenté de plus de 150 points de base par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Nos perspectives pour le second semestre sont solides, démontrant une forte demande pour nos produits enrichis de graphène. À titre d'exemple, nous avons récemment annoncé plus de 30 millions de dollars de nouveaux programmes remportés et l'expansion de programmes existants. »

A. Secteurs à présenter



NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

T2-2024 T2-2023 Variation Cumul 2024 Cumul 2023 Variation $ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites Revenus 29 058 796 31 725 122 (2 666 326) (8%) 57 972 897 58 957 647 (984 750) (2%) Mesure non conforme aux IFRS* BAIIA ajusté 416 000 141 300 274 700 194% 586 654 (1 835 732) 2 422 386 132% Provenant de cellules de batterie Revenus 4 228 ? 4 228 100% 26 158 ? 26 158 100% Mesure non conforme aux IFRS* BAIIA ajusté (508 806) ? (508 806) (100%) (1 127 792) ? (1 127 792) (100%)

B. ANALYSE DES VARIANCES DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ? PÉRIODES DE TROIS MOIS



Revenus

T2-2024 T2-2023 Variation T1-2024 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 28 559 390 31 417 369 (2 857 979) (9%) 28 706 752 (147 362 ) (1%) Autres revenus 503 634 307 753 195 881 64% 229 279 274 355 120% Revenus totaux 29 063 024 31 725 122 (2 662 098) (8%) 28 936 031 126 993 0%

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites, sauf pour 4 228 $ d'autres revenus [T2-2023 ? néant] du secteur provenant de cellules de batterie.

Les revenus de client sont restés stable, passant de 28 706 752 $ au T1-2024 à 28 559 390 $ au T2-2024.

Les revenus de client sont passés de 31 417 369 $ au T2-2023 à 28 559 390 $ au T2-2024. La diminution s'explique principalement par la baisse du volume représentant environ 3 000 000 $ résultant d'une grève de 6 semaines chez l'un de nos principaux clients et par des revenus d'outillages plus bas.

Les autres revenus sont passés de 307 753 $ au T2-2023 à 503 634 $ au T2-2024. Ils étaient de 229 279 $ au T1-2024. La variation s'explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté s'est amélioré, passant de 141 300 $ au T2-2023 à 416 000 $ au T2-2024. La variation s?explique par ce qui suit :

Une hausse des autres revenus de 191 653 $ tel qu'expliqué plus haut; et

La baisse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 171 412 $ principalement en raison de la diminution des effectifs.

2) Provenant des cellules de batterie



Le BAIIA ajusté est passé de néant au T2-2023 à -508 806 $ au T2-2024. La variation s'explique par les frais administratifs (frais généraux et d'administration et de R&D) de 513 034 $ provenant de ce nouveau secteur.

C. ANALYSE DES VARIANCES DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ? PÉRIODES DE SIX MOIS



Revenus

Cumul 2024 Cumul 2023 Variation $ $ $ % Revenus de client 57 266 142 58 564 536 (1 298 394) (2%) Autres revenus 732 913 393 111 339 802 86% Revenus totaux 57 999 055 58 957 647 (958 592) (2%)

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites, sauf pour 26 158 $ d'autres revenus [Cumul 2023 ? néant] du secteur provenant de cellules de batterie.

Les revenus de client ont diminué, passant de 58 564 536 $ pour la période de l'année dernière à 57 266 142 $ pour la période en cours. La diminution s'explique principalement par la baisse du volume représentant environ 3 000 000 $ résultant d'une grève de 6 semaines chez l'un de nos principaux clients et par des revenus d'outillages plus bas.

Les autres revenus sont passés de 393 111 $ pour la période de l'année dernière à 732 913 $ pour la période en cours. La variation s'explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté s'est amélioré, passant de -1 835 732 $ durant la période de l'année dernière à 586 654 $ durant la période en cours. La variation s?explique par ce qui suit :

La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 2 446 730 $ comparativement à la période de l'année dernière compte tenu d'un mixte de produit favorable, d'une meilleure productivité et d'un meilleur contrôle de coût;

Une hausse des autres revenus de 313 644 $ tel qu'expliqué plus haut; et

Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 341 988 $ principalement en raison de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération courus variables plus élevés.



2) Provenant des cellules de batterie



Le BAIIA ajusté est passé de néant durant la période de l'année dernière à -1 127 792 $ durant la période en cours. La variation s'explique par les frais administratifs (frais généraux et d'administration et de R&D) de 1 153 950 $ provenant de ce nouveau secteur.

D. AUTRES



Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les périodes de trois et six mois closes les 31 décembre 2023 et 2022 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les périodes de trois et six mois closes les 31 décembre 2023 et 2022 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

* Mesures non conformes aux IFRS

Les résultats d'exploitation peuvent inclure certains éléments inhabituels et autres qui ont été divulgués séparément, le cas échéant, afin de fournir une évaluation claire des résultats sous-jacents de la Société.

Les états financiers et le rapport de gestion ont été préparés à partir des résultats et des informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d'autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté »

WEBDIFFUSION

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 14 février 2024, à 8h30 heure de l'Est, pour discuter de ses résultats de Q2-2024. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, directeur financier, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/zzuperi8 ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À PROPOS DE NANOXPLORE

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «? estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

13 février 2024 à 17:30

